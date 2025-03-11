Et si, dans un futur proche, les agents IA pouvaient collaborer harmonieusement avec vous et vos collègues ? Certains agiraient pour le compte des clients, d'autres au nom des membres d’équipe, et tous communiqueraient dans les termes spécifiques à votre secteur d’activité, même dans plusieurs langues. Ces agents mettraient continuellement à jour une base de connaissances partagée, intégrant à la fois des informations établies et de nouvelles perspectives en temps réel.

Progressivement, nous nous éloignons des agents IA à utilisation unique. Des systèmes combinant plusieurs agents se développent, et il est probable que chaque entreprise possède à l’avenir son propre « omni-agent ». Nous verrons alors les agents IA agir dans différents contextes avec une autonomie renforcée. Nous commencerons nos journées avec des questions telles que : « Quels sont les nouveaux problèmes soulevés par les clients cette semaine ? » ou « Quelles sont les principales préoccupations de mes collaborateurs ? » Un ensemble d'agents fournira une réponse résumée à partir de milliers d'échanges avec les clients, de conversations, et d’informations provenant de vos collègues. C'est la promesse de l’ère des agents IA.

Mais comment mettre en place cet environnement ? Pour ce faire, le contexte est essentiel : il est nécessaire car il fournit les informations dont les agents ont le plus besoin afin d’exécuter efficacement leurs tâches.

Pourquoi le contexte est essentiel à l’IA

Le contexte est essentiel pour que les agents IA puissent apporter une réelle valeur aux entreprises. Les architectures agentiques exploitent la puissance d'inférence des LLM pour automatiser les tâches malgré les ambiguïtés. Plus elles disposent de contexte pour interpréter ces ambiguïtés, meilleures elles sont.

Les agents introduisent une nouvelle façon d'utiliser les ordinateurs pour l’automatisation, qui ne nécessite pas de prédéfinir de manière exhaustive des règles pour chaque scénario. Les systèmes des agents IA peuvent utiliser les capacités de reconnaissance de modèles d'un LLM pour déduire les particularités de chaque situation, et ils deviennent plus efficaces à mesure qu'ils reçoivent un contexte plus riche, dans la mesure où ils ont moins à deviner par eux-mêmes.

La collaboration entre humain et IA est compromise lorsque les agents IA doivent constamment demander des détails avant d'agir.

Aujourd’hui, la plupart des agents IA ont un fonctionnement peu optimum. En effet, nombre d’entre eux se retrouvent en difficulté lorsqu’ils sortent de leurs paramètres prédéfinis. Ils peuvent ainsi mal interpréter les demandes s'ils perdent le fil. Or, s'ils attendent que l'utilisateur leur dise quoi interpréter, ils contraignent celui-ci à devenir un ingénieur de requête (prompt).

S’ils n’ont pas accès à un contexte suffisamment riche, les développeurs d'agents se retrouvent face à un dilemme. Ils peuvent soit concevoir des cas d'utilisation étroits avec des indices contextuels prévisibles et des performances fiables, mais une flexibilité limitée, soit adopter une approche plus large et concevoir des agents qui se déploient initialement sans contexte. Mais cela impose aux utilisateurs de fournir les détails manquants au dernier moment. La promesse de la collaboration entre l’humain et l’IA n’est pas tenue lorsque les agents doivent constamment demander des détails avant d'agir. Les deux stratégies peuvent apporter des gains progressifs, mais elles peuvent aussi empêcher l'adoption des agents à grande échelle.

Lorsqu'un agent manque de contexte, les utilisateurs sont obligés de passer plus de temps à clarifier leur prompt qu’à accomplir la tâche elle-même. La solution consiste à lancer des agents IA dans un environnement où ils peuvent observer les conversations en cours sur le travail effectué et utiliser leur capacité d'interprétation pour adapter leurs instructions et leurs outils au contexte du travail dans le monde réel.