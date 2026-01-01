想像一下，在不久的將來，AI 智慧代理可以與你和你的同事順暢協作。有的代表客戶，有的則代表團隊成員，大家可以使用你們企業的專業用語溝通，甚至可以跨多語言溝通。這些代理可持續更新共用的知識庫，即時整合既有資訊與新的深入分析。

從使用單一代理邁向多重代理系統，到最後每個企業都擁有自己的全方位代理，我們將見證 AI 智慧代理自主性越來越高，可應對各式各樣的情境。到那時，我們開始一天工作的方式，就會是向代理提出這類問題：「這週客戶提出了哪些新問題？」或「我的員工最關心的是什麼？」然後，一組代理就會從數千筆客戶互動資料、對話以及同事的深入分析中總結答案。這就是代理時代的願景。

問題是，這要如何實現？關鍵在於情境資料，這正是代理有效執行任務最不可或缺的資訊。

為什麼情境資料對 AI 如此重要

情境資料是代理式 AI 真正為企業創造價值的關鍵所在。透過大型語言模型的推理能力，代理在模糊情境下仍可以自動執行任務，但如果有更多情境資料來幫助解讀模糊不清的內容，代理的表現就會更好。

代理引入了一種使用電腦自動化的新方式，不需要為每種情境預先定義詳盡的規則。代理系統可以使用大型語言模型的模式比對能力，推斷任何特定情境的細節，而且獲得更豐富的情境資料後，表現就會更好。換句話說，代理就更不需要猜測。

如果代理在行動之前必須不斷詢問細節，人類與 AI 協作的價值就會大打折扣。

你可以將目前大多數早期 AI 智慧代理的運作方式，與我們未來的發展方向對比一下。目前，許多 AI 智慧代理一旦遇到超出預設範圍的情況，就會遇到困難，而且只要沒有對話串可以參考，就很容易誤解使用者的請求。如果代理要等待使用者告訴它們該如何解讀，會導致使用者不得不仔細鑽研如何提供提示。

如果無法取得足夠豐富的情境資料，代理開發人員就會陷入兩難，這有違代理的初衷。開發人員在設計時，可以專注於特定用途，依賴可預測的背景線索，確保表現穩定，但這樣的靈活性有限。或者，他們也可以採取更寬鬆的設計策略，使 AI 智慧代理在沒有情境資料時也能運作，但這樣又會加重使用者的負擔，讓他們需要在最後一刻提供遺漏的細節。如果代理在行動之前必須不斷詢問細節，人類與 AI 協作的價值就會大打折扣。這兩種策略都可以帶來一定幅度的進步，但卻可能導致無法大規模採用代理。

代理缺乏情境資料時，使用者就不得不花更多時間解釋提示內容，而不是完成實際的任務。要解決這個問題，需要將代理部署在一個能夠觀察目前工作對話的環境中，讓代理運用解讀能力，根據實際工作情境調整指引和工具。