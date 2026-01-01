생산성 관리자 매뉴얼: 유연한 일정 지원 지원하기 글로벌 위기는 아침 9시부터 오후 5시까지의 일정이 더 이상 직원들에게 맞지 않을 수도 있음을 의미합니다. Slack 관리자들이 팀을 지원하는 방법에 대한 팁을 제공합니다.

생산성 수사관부터 순회 외판원까지, 업무를 진행하는 페르소나와의 만남 전 세계 15,000명의 사무직 직원을 대상으로 고유한 페르소나와 선호하는 커뮤니케이션 방식, 그리고 첨단 기술을 바라보는 관점을 파악하기 위한 설문 조사를 실시했습니다.

변환 포스트 코로나 시대의 다양한 원격 근무 방식 기업이 어떤 근무 시스템을 도입하든 중요한 점은 원활한 원격 근무를 위해서는 디지털 인프라가 갖추어져 있어야 하며 적절한 협업 툴을 활용해야 한다는 것입니다.