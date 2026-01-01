원격 작업
New Slack product innovations unveiled at Dreamforce
Building a digital headquarters that enables more flexible, inclusive and productive ways of working
필수적인 최상의 고객 지원 서비스를 위한 Slack의 3가지 새로운 기능
서비스 팀은 허들, 분할 보기, 아틀라스를 사용하여 고객을 더 빠르고 원활하게 지원할 수 있습니다.
관리자 매뉴얼: 유연한 일정 지원 지원하기
글로벌 위기는 아침 9시부터 오후 5시까지의 일정이 더 이상 직원들에게 맞지 않을 수도 있음을 의미합니다. Slack 관리자들이 팀을 지원하는 방법에 대한 팁을 제공합니다.
수사관부터 순회 외판원까지, 업무를 진행하는 페르소나와의 만남
전 세계 15,000명의 사무직 직원을 대상으로 고유한 페르소나와 선호하는 커뮤니케이션 방식, 그리고 첨단 기술을 바라보는 관점을 파악하기 위한 설문 조사를 실시했습니다.
포스트 코로나 시대의 다양한 원격 근무 방식
기업이 어떤 근무 시스템을 도입하든 중요한 점은 원활한 원격 근무를 위해서는 디지털 인프라가 갖추어져 있어야 하며 적절한 협업 툴을 활용해야 한다는 것입니다.
포스트 코로나 시대, 생산성 높게 재택근무 하기
Slack이 재택근무 혹은 원격근무로 마주한 업무 문제들에 솔루션을 제안합니다.
협업툴 도입이 가져온 언택트 시대의 업무 변화
Slack에서는 팬데믹 동안 업무 변화의 흐름을 파악하기 위해 업무 유연성 및 협업툴 도입에 대한 서베이를 진행했습니다.
What’s new in Slack: Get to know our most helpful releases of 2021
Audio and video features, plus a few simple ways to bring more customers, partners and tools into your digital HQ
지금이 바로 업무에 혁신을 가져올 순간입니다.
업무를 하는 시간과 장소에 상관없이 팀 간의 포용성, 유연성 및 연결성을 개선할 때입니다.