업무 방식 개선을 위한 노력

전 세계적으로 원격 근무에 들어간 지도 벌써 7개월이 넘었습니다. 이 새로운 시대에는 우리가 협력하는 방식을 개선할 여지가 크다는 것만은 분명합니다. 먼저, 복사해서 붙여넣기 하듯이 실제 행동을 그대로 디지털 세상에 옮기는 것보다는 훨씬 더 나은 방식이 있습니다. 매일, 종일 연속적으로 비디오 컨퍼런스를 하는 것은 그야말로 지치기만 하는 업무 방식입니다. 반면, 사람들은 사무실에서의 예상치 못한 즉흥적인 상호작용을 그리워합니다. 그 상호작용을 통해 상황을 파악해고, 빠르게 결정을 내리고, 새로운 아이디어를 떠올릴 수 있었습니다.

Slack은 함께 일하는 방식을 개선하고자 누구보다도 먼저 채널 기반 메시징을 시작했고 언제나 일과 관리를 혁신할 새로운 방법을 모색하고 있습니다. 이제 효과적이지 못한 프로세스의 속박에서 사람들을 해방하고 원격 근무를 하는 동안 모든 사람이 더욱 깊은 관계를 쌓을 수 있도록 돕고 싶습니다. 그 방법 중 한 가지는 모든 관계자가 이미 협력하고 있는 채널로 음성과 화상을 가져오는 것입니다.

원격 근무 중에도 관계와 연결, 팀 문화를 유지하기 위한 지원을 키우고 싶다는 바람은 데이터에도 잘 반영되어 있습니다. 새로운 글로벌 Slack 설문조사에서 5명 중 4명이 원격 근무를 하면서 탄탄한 업무 관계를 구축하고 유지하지 못하는 것을 가장 큰 어려움으로 꼽았습니다. 사실 직원들이 탄탄한 업무 관계보다 더 원하는 것은 오직 원활한 인터넷 연결뿐이었습니다.

Slack은 소비자 시장에서의 친숙한 일상 생활으로부터 기업 시장으로 가져올 수 있는 아이디어가 어떤 것이 있을지 찾고 있습니다. 현재 Slack에서 실험하고 있는 두 가지 프로토타입을 소개해 드립니다.

사람들이 동시가 아닌 자신이 원하는 시간에 협업할 수 있게 돕는 비동기식 동영상

우리가 왜 동영상을 좋아할까요? 얼굴과 현장을 볼 수 있기 때문입니다. Slack은 바로 그 좋은 점만 취하고 꺼리는 점(비디오 컨퍼런스에 대한 끊임없는 압박과 빽빽한 회의 일정)을 버려 팀원들과 마음을 맞출 수 있게 돕고자 합니다.

매일 아침 9:00~9:15마다 스탠드업 회의를 한다고 생각해보세요. 오전 8시 53분에 업데이트를 미리 녹화하고, 바쁘지 않은 10시 51분에 다른 사람의 영상을 볼 수 있다면 어떨까요? 필요한 정보와 업데이트를 전달할 수 있으면서도, 지금과 같은 환경에서는 누리기 어려운 유연성을 확보할 수 있습니다.

빠른 답변이 필요하거나 문제에 대한 여러 가지 의견이 필요할 때 언제든 즉시 연결해서 이용할 수 있는 가벼운 오디오

아마 벌써 경험해보셨겠지만, 채널은 적임자와 대화를 시작하기에 이상적인 곳입니다. 모든 사람이 이미 업데이트, 파일을 공유하거나 워크플로를 시작하며 참여하고 있기 때문입니다.

어떤 팀원과 실시간으로 대화를 나눌 수 있으면 어떨지 생각해보세요. 미리 약속을 잡은 것이 아니라, 완전히 즉흥적인 대화인 겁니다. 마치 질문을 하려고 방에 불쑥 들어가거나 복도에서 나누던 대화가 브레인스토밍으로 변하는 것처럼 말입니다. 채널의 오디오 옵션은 일하는 장소와 관계없이 어디서나 모든 중요한 크리에이티브 플로를 가져올 수 있는 또 다른 수단이라고 생각합니다.

Slack이 새로운 원격 근무 도구를 실험하는 애니메이션

수요일 Frontiers에서 발표될 예정인 새로운 제품 기능에서 이 아이디어를 확인해보실 수 있습니다. 이 기능들도 원격으로 근무하는 팀을 더욱 긴밀하게 연결해주도록 설계되었습니다.

