새 소식 AI와 사람이 협업하는 미래, Slack Tour Seoul 2025 Slack은 Agentic OS가 되어 조직의 모든 업무 흐름을 관리하고 AI에이전트와 사람이 협력하며 일하는 중심 환경이 되었습니다. 커뮤니케이션 툴을 너머 사람, 앱, 데이터, 그리고 에이전트를 모두 연결하여 업무를 수행하는 통합 플랫폼으로 진화하고 있습니다.

생산성 관리자 매뉴얼: 유연한 일정 지원 지원하기 글로벌 위기는 아침 9시부터 오후 5시까지의 일정이 더 이상 직원들에게 맞지 않을 수도 있음을 의미합니다. Slack 관리자들이 팀을 지원하는 방법에 대한 팁을 제공합니다.

협업 기업의 투명성: 회사를 진화시키는 큰 변화 정직이 특히 회사의 장기적인 성공과 관련하여 최선의 정책임을 Zappos와 VSCO의 전문가들의 의견을 통해 확인됨

생산성 수사관부터 순회 외판원까지, 업무를 진행하는 페르소나와의 만남 전 세계 15,000명의 사무직 직원을 대상으로 고유한 페르소나와 선호하는 커뮤니케이션 방식, 그리고 첨단 기술을 바라보는 관점을 파악하기 위한 설문 조사를 실시했습니다.