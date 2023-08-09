생산성

집중된 환경을 위해 새롭게 디자인된 Slack

생산성을 높이는 데 도움이 되는 몇 가지 사항

작성자: Rebecca Walker2023년 8월 9일

저희는 팀이 다함께 모여 각자가 최대한의 잠재력을 발휘할 때 최고의 성과가 난다는 사실을 잘 알고 있습니다. 하지만 이렇게 복잡하게 얽혀 협업하다 보면 처리해야 하는 일도 많습니다. 그래서 Slack에서는 체계화되고, 집중력 있고, 생산성 높은 상태를 유지하도록 도와줄 새로운 디자인을 도입하게 되었습니다.

오늘, Slack은 앞으로 몇 달에 걸쳐 배포될 Slack의 주요 디자인 업데이트를 소개합니다. 더 나은 구성과 더 직관적인 레이아웃을 통해 업무를 더 빠르게 처리할 수 있습니다. 새로운 디자인은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 사용자 및 팀이 채널이나 대화를 쉽게 탐색할 수 있어 업무를 더 빠르게 진행
  • 작업을 원활하게 처리할 수 있도록 중요한 업무에 집중
  • 업무를 간소화할 수 있도록 필수 도구를 찾아서 사용

“수백만 명의 사람들이 Slack에서 업무를 시작하고 마치기에, 저희는 이런 개선 사항을 통해 더 생산적이고 쾌적한 환경을 조성하기 위해 세심한 주의를 기울였습니다. 새로운 환경을 통해 팀은 더욱 체계화된 상태를 유지하고, 중요한 업무에 집중하며, Slack의 다양해지는 도구 모음에 빠르게 액세스할 수 있습니다.”

Slack최고 제품 책임자Noah Weiss

중요한 업무를 한 눈에 확인할 수 있는 단일 보기

변경 사항을 소개하기 전에, 그대로 유지되는 부분부터 살펴보겠습니다. 모든 채널, 다이렉트 메시지 및 앱은 이제 이라는 단일 보기에서 계속 확인할 수 있습니다. 진짜 집(Home)처럼, 현재 Slack을 사용하는 방식대로 익숙하게 느껴질 것이며, 이곳에서는 하루 내내 편하게 있을 수 있습니다. 

Enterprise Grid 조직 내 여러 워크스페이스를 사용하고 있다면, 좋은 소식을 들려 드릴게요. Slack은 여러 워크플레이스에서 채널과 메시지를 탐색하기 어렵다는 의견을 수용해, 홈에서 모든 워크스페이스의 채널을 확인할 수 있는 기능을 추가했습니다. 이제 복잡하게 이동하지 않아도 됩니다! 전체적인 그림을 볼 수 있으니 가장 중요한 정보에 집중해 보세요. 

방해 없이 업무에 깊이 집중

새로운 Slack 디자인의 핵심에는 주의를 집중하고 업무 추진력을 유지하는 데 도움이 되는 전용 보기가 있습니다. 시간을 할애하고 있는 부분을 더 효과적으로 관리할 수 있는 이 보기 기능을 통해 Slack에서 여러 방식으로 업무를 수행할 수 있습니다. 그리고 이러한 보기 안에 포함된 알림으로 업무에 완전히 몰두할 때와 협업할 준비가 되었을 때를 결정할 수 있습니다. 

하루를 시작하며 내 활동으로 이동해서 진행 중이거나 중요한 작업을 빠르게 수행하세요. 회의 중 읽지 않은 다이렉트 메시지에 답할 시간을 확보하세요. 메시지나 작업 항목으로 돌아와야 하는 경우, 나중에에 저장하면 됩니다. 제시간에 완료되도록 리마인더를 설정할 수도 있습니다. 더 보기에서는 캔버스부터 워크플로, 앱 등에 이르기까지 생산성에 도움이 되는 도구를 찾을 수 있습니다.*

클릭 한 번으로 가장 유용한 도구 사용

Slack은 조직이 정보와 아이디어를 공유하는 곳이지만, 이러한 공유가 메시지에서만 이루어지는 것은 아닙니다. 오디오 및 비디오 클립을 만들고, 동료와 허들을 하고, 다른 시스템에서의 작업을 위한 링크를 공유하고, 이 모든 정보를 채널 내에 체계적으로 보관하기 위한 저장소로 Slack을 사용하기도 하죠. 새로운 디자인에서는 이러한 기능을 전면과 중앙에 배치하여 더 적게 클릭하고도 더 많은 작업을 해낼 수 있도록 지원합니다.

일상적인 작업을 빠르게 수행하는 작지만 강력한 방법으로, 더 의미 있는 일에 시간을 할애하게 해 줍니다. 이제 새 메시지뿐 아니라 채널, 캔버스 및 허들을 시작할 수 있는 새로운 “새로 만들기” 버튼이 표시됩니다.

정보를 바로 검색할 수 있으면 조직 내 어느 위치에 있든 더 쉽게 결정을 내리고 업무를 추진할 수 있습니다. 업데이트된 검색 환경에서는 필요한 내용을 찾을 때 왔다갔다할 필요 없이 각 결과를 클릭하여 전체 정보를 확인할 수 있습니다.

“지난 몇 년 동안 Slack의 가치는 직원들의 연결을 유지하는 유용한 도구로부터 운영에 필수적인 기본 플랫폼으로까지 성장해 왔습니다. 이 새로운 인터페이스에서는 워크스페이스를 더욱 최적화하여, 더 효과적으로 집중력을 높이고 업무 추진력을 유지하는 동시에 Slack에서 자주 사용하는 도구에 더 쉽고 빠르게 액세스할 수 있습니다.”

Sixthman아티스트 관계 관리자Andy Kahn

새로운 사용자 환경 제공 예정

Slack의 사명은 항상 사람들의 업무 생활을 더 간편하고, 즐겁고, 더 생산적으로 만드는 것이었으며, 이 환경은 그 점을 염두에 두고 제작되었습니다. 지난 해에만 플랫폼에 100가지 넘는 개선 사항을 적용한 Slack은 지속적으로 고객에게 새로운 도구를 제공하고 있습니다. 이 새로운 기반은 앞으로 몇 달, 몇 년에 걸쳐 Slack이 더 많은 혁신을 제공하는 데 도움이 될 것입니다. 

오늘부터 새로운 사용자 환경이 새 팀을 대상으로 배포되기 시작할 것이며, 이는 향후 몇 달에 걸쳐 기존 사용자에게도 적용될 것입니다. 새로운 Slack을 만나보실 수 있게 되어 기쁩니다! 그동안 변경 사항에 대해 자세히 알아보고 일반적인 질문에 대한 답변을 확인해 보세요.

 

*더 보기 기능은 무료 플랜과 유료 플랜에서 약간 다르게 제공됩니다.

