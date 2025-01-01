Slack 经过重新设计，只为专注而打造

我们都知道，只有当团队齐心协力，每个人都能充分发挥自己的潜力时，你的工作才会做到最好。但这种事无巨细的协作网络带来的结果是，你经常需要兼顾很多事情。我们很高兴能够为 Slack 带来一项全新设计，帮助你始终有条不紊、专注且高效地完成工作。

今天，我们要介绍的 Slack 的这项重大设计更新，会在未来几个月内逐步推出。通过更好的组织和更直观的布局，你将能更快地完成工作。这项新设计将有助于你：

轻松浏览频道和对话，便于你和团队更快地推进工作

专注于重要事项，让你心无旁骛地完成任务

查找并使用必备工具，简化你的日常工作

“我们知道，有数以百万计的人每天都在使用 Slack 开展工作，所以我们非常谨慎，以确保这些改进能让用户在处理工作时更高效、更轻松。这项新体验可帮助团队更好地组织工作，专注于重要事项，并快速访问 Slack 中不断增加的工具。” Slack 首席产品官 Noah Weiss

重要事项一目了然

在介绍具体的更改内容之前，我们先来看看没有变化的地方。你仍然可以在单一视图中查看所有频道、私信和应用，这个视图现在名为主页。它就像是一个大本营，让你在使用 Slack 时没有丝毫的陌生感，游刃有余地完成日常任务。

如果你在 Enterprise Grid 组织内有多个工作区，这里有一个好消息要告诉你。根据你曾经的反馈，在多个工作区中浏览频道和消息不太方便。因此，我们推出了一项功能，在“主页”中查看每个工作区的所有频道，不需要再来回切换了！你可以一览无余地查看所有信息，从而关注对你最重要的信息。

专注于深入、不间断的工作

Slack 新设计的核心是使用专用视图，藉此帮助你集中注意力，保持工作动力。这些视图旨在让你更好地控制时间的分配，支持你在 Slack 中的各种工作方式。由于这些视图中的通知位置处于更深层级，因此你可以决定何时自己埋头苦干，何时准备好进行协作。

全新 Slack 界面提供的功能 全新的专用视图，可查看所有私信

在一个位置即可查看所有需要关注的内容：提及、消息列、回复和应用通知

在一个位置保存对话和通知，便于随时查看

快速访问可提高工作效率的工具，如画板、工作流程、应用等

当你开始一天的工作时，跳转到活动，即可快速了解正在进行的、对你很重要的工作。在会议间隙，留出时间来回复未读的私信。当你需要稍后再返回处理某条信息或某项操作时，只需将其保存到留待以后处理中，你甚至可以设置一个提醒，以确保按时完成。在更多中，可以找到有助于提高工作效率的工具，从画板到工作流程，再到各种应用等，一应俱全。*

对你最有用的工具，一键即可获得

你的组织可以通过 Slack 共享信息和想法，但除了针对消息的功能之外，你还可以：创建音频和视频剪辑，与同事抱团，在其他系统中共享工作链接，使用 Slack 作为一个资源存储库，将所有这些信息整理到你的频道中。在新设计中，将更多这些功能放置在了前列位置，无需过多点击，你就可以使用更多的功能。

迅速处理日常工作，这个方法是小而有效，可让你每天有更多时间处理更有意义的工作。现在，可使用新增的“建立”按钮来建立新消息，还可以建立频道、画板和抱团。

当你能更方便地搜索到信息时，无论你在组织中处于什么位置，都能更轻松地做出决策并推进工作。通过对搜索体验的更新，你可以单击每个结果，查看完整的上下文，而不必在查找所需内容时来回跳转。

“多年前，Slack 就是我们一个有用的工具，让我们与对运营至关重要的主要平台保持联系，发展至今，Slack 的价值已大幅提升。这个新界面进一步优化了我们的工作区，让我们能够更加集中精力，保持对任务的动力，同时更轻松地在 Slack 中快速访问我们最喜欢的工具。” Sixthman 演出经纪经理 Andy Kahn

全新用户体验推出在即

Slack 的使命始终是让用户的工作更简单、更愉快、更高效。我们在打造这种体验时，也始终秉承了这一理念。仅仅在过去的一年中，我们就对平台进行了 100 多项功能改进，持续为客户交付新工具。这一新基础将帮助 Slack 在未来数月乃至数年内为你提供更多的创新。

从今天起，新的用户体验将开始向新团队推出，并会在未来几个月内惠及现有用户。我们期待你使用新的 Slack！与此同时，你可以了解更多更改内容，并获得常见问题的答案。

*免费套餐和付费套餐的更多功能略有不同。