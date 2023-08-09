Une nouvelle version de Slack, qui favorise la concentration

Nous savons que la productivité est maximale quand les équipes collaborent et que chaque salarié délivre son plein potentiel. Mais cela implique de gérer beaucoup d’éléments à la fois. Nous sommes ravis de vous proposer une refonte de Slack qui vous aidera à rester organisés, concentrés et productifs.

Aujourd’hui, nous vous présentons une transformation majeure de l’ergonomie de Slack, qui sera déployée au cours des prochains mois. Grâce à une meilleure organisation et à une présentation plus intuitive, vous pourrez travailler plus rapidement. Cette nouvelle ergonomie vous aidera à :

Naviguer plus facilement entre vos canaux et vos conversations afin que vous et votre équipe puissiez avancer plus rapidement.

Vous concentrer sur ce qui est important afin de mener à bien vos tâches sans rencontrer de distractions.

Trouver et utiliser les outils essentiels pour simplifier votre journée de travail.

« Nous savons que des millions de personnes commencent et terminent leur journée de travail dans Slack, c’est pourquoi nous avons veillé à ce que ces améliorations en fassent un lieu plus productif et plus agréable. Cette nouvelle expérience aidera les équipes à mieux s’organiser, à se concentrer sur ce qui est important et à accéder rapidement à un nombre croissant d’outils dans Slack. » Noah Weiss Directeur produit, Slack

Une vision unique de ce qui est important

Avant de vous présenter les changements, commençons par ce qui ne change pas. Vous pourrez toujours voir tous vos canaux, messages directs et applications via une vue unique, désormais appelée Accueil. Comme son nom l’indique, elle correspond à la façon dont vous utilisez Slack aujourd’hui, et elle constitue un espace auquel se référer tout au long de votre journée.

Si vous travaillez dans plusieurs espaces de travail au sein d’une organisation Enterprise Grid, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Vous nous avez indiqué qu’il n’était pas toujours facile de naviguer entre les canaux et les messages de plusieurs espaces de travail. C’est pourquoi nous mettons en place la possibilité d’afficher les canaux de chaque espace de travail, à partir de votre Accueil. Oubliez les aller-retour incessants ! Vous disposerez d’une vue d’ensemble et pourrez ainsi vous concentrer sur les informations les plus importantes pour vous.

Concentrez-vous sur les tâches les plus importantes, sans interruption

La nouvelle ergonomie de Slack propose des affichages qui vous aident à vous concentrer et à maintenir votre rythme de travail. Conçus pour vous permettre de mieux contrôler où vous passez votre temps, ces affichages prennent en compte vos propres façons de travailler dans Slack. Les notifications sont classées au sein de ces différents affichages, ce qui vous permet de vous plonger dans votre travail sans être interrompu(e), et de choisir les moments où vous souhaitez collaborer.

La nouvelle interface de Slack met à votre disposition : un nouvel affichage consacré à vos messages directs ;

un espace unique pour tout ce qui requiert votre attention (les mentions, les fils de discussion, les réactions et les notifications des applications) ;

un espace pour trier les conversations et les notifications sur lesquelles vous souhaitez revenir

Un accès rapide aux outils qui stimulent votre productivité, comme les canevas, les flux de travail, les applications et bien plus encore.

Lorsque vous commencez votre journée, consultez la page Activité pour suivre l’avancement des tâches en cours importantes pour vous. Prenez du temps pour répondre à vos Messages directs non lus lorsque vous êtes entre deux réunions. Si vous devez revenir sur un message ou une action, il vous suffit de l’enregistrer dans Plus tard. Plus est l’endroit où vous trouverez des outils qui vous aideront à être productif, comme les canevas, les flux de travail, les applications ou d’autres outils*.

Vos outils les plus utiles à portée de clic

Slack est la plateforme où votre entreprise partage des informations et des idées, et pas uniquement via des messages : vous créez des clips audio et vidéo, vous passez des appels d’équipe avec vos collègues, vous partagez des liens vers des tâches via d’autres systèmes, et vous utilisez Slack comme un référentiel pour garder toutes ces informations organisées dans vos canaux. Le nouveau design centralise et met en avant ces fonctionnalités, et vous permet d’utiliser leur potentiel en moins de clics.

Exécuter rapidement les actions répétitives est un moyen simple et efficace de dégager du temps pour vous consacrer à des tâches importantes. Vous disposerez désormais d’un nouveau bouton « créer » qui vous permettra non seulement d’envoyer de nouveaux messages, mais aussi de créer des canaux, des canevas et des appels d’équipe.

Lorsque les informations sont facilement consultables, vous pouvez plus simplement prendre des décisions et faire avancer le travail, quel que soit votre rôle au sein de l’entreprise. Une mise à jour de la Recherche vous permettra de cliquer sur chaque résultat pour visualiser son contexte entier sans avoir à effectuer des aller-retour lorsque vous cherchez ce dont vous avez besoin.

« Au fil du temps, Slack a évolué. Au départ, la plateforme était un outil utile, qui nous permettait de rester connectés. C’est désormais une plateforme principale, essentielle à nos opérations. Cette nouvelle interface optimise notre espace de travail, pour nous permettre de rester plus concentrés et de maintenir notre dynamique sur les tâches tout en facilitant l’accès rapide à nos outils préférés dans Slack. » Andy Kahn Responsable des relations avec les artistes, Sixthman

La nouvelle expérience utilisateur, bientôt disponible

La mission de Slack a toujours été de rendre la vie professionnelle plus simple, plus agréable et plus productive, et c’est dans cet esprit que nous avons conçu cette nouvelle interface. Avec plus de 100 améliorations apportées à notre plateforme rien qu’au cours de l’année dernière, nous mettons constamment de nouveaux outils à la disposition de nos clients. Cette nouvelle structure aidera Slack à vous offrir toujours plus d’innovations dans les mois et les années à venir.

Dès aujourd’hui, le déploiement de la nouvelle expérience utilisateur est en cours pour les nouvelles équipes et atteindra nos utilisateurs existants au cours des prochains mois. Nous avons hâte que vous découvriez le nouveau Slack ! En attendant, vous pouvez en savoir plus sur les évolutions et consulter les réponses aux questions les plus fréquentes.

* La fonctionnalité Plus diffère légèrement en fonction de votre type de forfait (payant ou gratuit).