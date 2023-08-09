Slack im neuen Design für noch mehr Fokus

Wir wissen, dass du am besten im Team arbeitest, wenn jede Person ihr volles Potenzial einbringen kann. Die Kehrseite dieser vielschichtigen Zusammenarbeit ist, dass du oft vieles gleichzeitig tun musst. Wir freuen uns daher sehr, Slack in einem neuen Design zu präsentieren, das dir noch besser hilft, gut organisiert, konzentriert und produktiv zu arbeiten.

Heute stellen wir ein umfangreiches Design-Update für Slack vor, das über die nächsten Monate hinweg eingeführt wird. Dank der besseren Organisation und dem intuitiveren Layout kannst du deine Arbeit jetzt noch schneller erledigen. Das neue Design hilft dir:

Einfach durch deine Channels und Unterhaltungen zu navigieren, damit du und dein Team eure Arbeit schneller erledigen könnt.

Dich auf das Wesentliche zu konzentrieren, damit du deine Aufgaben ohne Ablenkung erledigen kannst.

Unverzichtbare Tools zu finden und zu nutzen, die deinen Arbeitstag vereinfachen.

„Wir wissen, dass Millionen von Menschen ihren Arbeitstag in Slack beginnen und beenden. Deshalb haben wir großen Wert darauf gelegt, dass diese Verbesserungen die Arbeit in Slack produktiver und angenehmer machen. Mit der neuen Oberfläche können Teammitglieder besser organisiert bleiben, sich auf das Wesentliche konzentrieren und schnell auf die steigende Anzahl von Tools in Slack zugreifen.“ Noah Weiss Chief Product Officer, Slack

Alles Wichtige auf einen Blick

Bevor wir auf die Neuerungen eingehen, schauen wir uns zuerst an, was sich nicht ändert: Alle deine Channels, Direktnachrichten und Apps werden weiterhin in einer einzigen Ansicht angezeigt, die jetzt Home heißt. Und genau wie in einem richtigen Zuhause sollst du dich darin wohl fühlen und es soll als Dreh- und Angelpunkt deines Arbeitsalltags dienen.

Wenn du in mehreren Workspaces innerhalb einer Enterprise Grid-Organisation arbeitest, haben wir gute Neuigkeiten für dich. Du hast uns berichtet, dass das Navigieren durch Channels und Nachrichten in verschiedenen Workspaces schwierig sein kann. Deshalb führen wir die Möglichkeit ein, Channels aus allen Workspaces unter „Home“ anzuzeigen – ohne Hin- und Herwechseln. So hast du alles im Blick und kannst dich auf die Informationen konzentrieren, die für dich am wichtigsten sind.

Arbeite konzentriert und ohne Unterbrechungen

Im Mittelpunkt des neuen Slack-Layouts stehen spezifische Ansichten, die dir helfen, dich zu konzentrieren und störungsfrei zu arbeiten. Diese Ansichten geben dir mehr Kontrolle darüber, wo du deine Zeit investieren möchtest, und sie unterstützen dich bei deinen verschiedenen Arbeitsweisen in Slack. Da die Benachrichtigungen besser in die Ansichten integriert sind, kannst du selbst entscheiden, wann du dich auf die Arbeit konzentrieren möchtest und wann du zur Zusammenarbeit bereit bist.

Die Vorteile der neuen Slack-Benutzeroberfläche auf einen Blick Eine neue, spezifische Ansicht für alle deine Direktnachrichten

Ein zentraler Ort für alles, was eine Aktion deinerseits erfordert: Erwähnungen, Threads, Reaktionen und App-Benachrichtigungen

Ein zentraler Ort, an dem du Unterhaltungen und Benachrichtigungen ablegen kannst, auf die du später noch einmal zurückgreifen möchtest

Schneller Zugang zu Tools für mehr Produktivität, wie Canvas, Workflows, Apps usw.

Beginne deinen Arbeitstag mit Aktivität, um in Schwung zu kommen und bereits laufende und wichtige Arbeit voranzutreiben. Plane zwischen Meetings Zeit zum Beantworten von ungelesenen Direktnachrichten ein. Wenn du später auf eine Nachricht oder Aktion zurückkommen möchtest, kannst du sie einfach unter Später speichern. Du kannst dir sogar eine Erinnerung einstellen, um die Aufgabe termingerecht zu erledigen. Unter Mehr findest du Tools, die dir helfen, produktiv zu sein – von Canvas über Workflows zu Apps und vieles mehr.*

Die nützlichsten Tools auf einen Klick

In Slack tauscht deine Organisation Informationen und Ideen aus. Aber das passiert nicht nur in Form von Nachrichten in Textform. Du kannst auch Sprach- und Videonachrichten aufnehmen, dich mit Kolleg:innen in Huddles austauschen, Links zur Zusammenarbeit in anderen Systemen teilen, und um alle diese Informationen aus deinen Channels zu organisieren, nutzt du Slack als Ablageort. Mit dem neuen Design stehen diese Funktionen noch mehr im Vordergrund, sodass du mit weniger Klicks mehr erreichen kannst.

Das schnelle Abarbeiten von routinemäßigen Aktionen ist eine einfache, aber effektive Möglichkeit, um mehr Zeit für wichtigere Arbeit zu gewinnen. Es gibt einen neuen „Erstellen“-Button, mit dem du nicht nur neue Nachrichten schreiben, sondern auch Channels, Canvases und Huddles anlegen kannst.

Wenn Informationen leicht auffindbar sind, ist es einfacher, Entscheidungen zu treffen und mit der Arbeit voranzukommen – ganz egal, welche Position du in deiner Organisation hast. Durch die Aktualisierung der Suche kannst du auf die Suchergebnisse klicken, um den gesamten Kontext anzusehen, bis du das gefunden hast, was du brauchst, und zwar ohne ständig hin- und herzuwechseln.

„Im Laufe der Jahre hat sich Slack von einem hilfreichen Tool, dank dem wir in Kontakt bleiben, zu unserer wichtigsten Plattform entwickelt, die für unsere Abläufe unerlässlich ist. Die neue Benutzeroberfläche hat unseren Workspace weiter optimiert und ermöglicht es uns, konzentrierter und schneller an Aufgaben heranzugehen. Gleichzeitig ist es einfacher geworden, schnell auf unsere Lieblingstools in Slack zuzugreifen.“ Andy Kahn Manager of Artist Relations, Sixthman

Eine neue Benutzererfahrung bahnt sich an

Die Mission von Slack war und bleibt es, das Arbeitsleben der Menschen einfacher, angenehmer und produktiver zu machen – und das war auch der Gedanke hinter dieser neuen Erfahrung. Mit über 100 Verbesserungen an unserer Plattform allein im letzten Jahr stellen wir unseren Kunden ständig neue Tools zur Verfügung. Diese neue Basis erlaubt es Slack, dir in den kommenden Monaten und Jahren sogar noch mehr Innovationen zu bieten.

Ab heute wird die neue Benutzererfahrung in neuen Teams eingeführt und in den nächsten Monaten wird sie unsere bestehenden Benutzer:innen erreichen. Wir können es kaum erwarten, dass du das neue Slack ausprobierst. Bis es soweit ist, erfährst du hier mehr über alle Neuerungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen.

*Die Mehr-Funktion unterscheidet sich geringfügig für kostenlose und kostenpflichtige Pläne.