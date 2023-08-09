Um Slack remodelado, criado com foco na produtividade

Sabemos que as melhores colaborações acontecem quando as equipes se unem e cada pessoa contribui ao máximo. Mas o resultado dessa valiosa rede de colaboração é que geralmente aparecem muitas tarefas para conciliar. Por isso, estamos animados para trazer um novo design para o Slack que ajuda você a manter a organização, o foco e a produtividade.

Hoje estamos apresentando uma grande atualização de design para o Slack que será implementada nos próximos meses. Com uma organização aprimorada e um layout mais intuitivo, você conseguirá alcançar resultados mais rapidamente. O novo design ajuda você a:

Navegar facilmente pelos seus canais e conversas para que você e sua equipe consigam agilizar o trabalho.

Concentrar-se no que é importante e concluir tarefas sem distrações.

Encontrar e usar ferramentas essenciais para simplificar seu dia de trabalho.

“Sabemos que milhões de pessoas iniciam e encerram o dia de trabalho no Slack, por isso nos esforçamos muito para garantir que essas melhorias o tornassem um espaço mais produtivo e agradável. A nova experiência ajuda as equipes a se manter mais organizadas, concentrar-se no que é importante e acessar rapidamente um conjunto crescente de ferramentas no Slack.” Noah Weiss Diretor executivo de produto, Slack

Uma visualização única dos tópicos importantes

Antes de apresentarmos as mudanças, vamos falar sobre o que continuará igual. Você ainda poderá ver todos os seus canais, mensagens diretas e apps em uma única visualização, que agora se chama Início. Ela não será muito diferente da forma como você usa o Slack hoje e será seu ponto inicial na plataforma.

Se você participa de vários workspaces dentro de uma organização Enterprise Grid, temos boas notícias. De acordo com o feedback dos usuários, navegar pelos canais e mensagens em vários workspaces pode ser complicado. É por isso que estamos implementando a capacidade de visualizar canais de todos os workspaces na guia Início (sem a necessidade de troca de contexto). Assim, você pode ver o panorama completo para se concentrar nas informações mais importantes.

Trabalhe com foco e sem distrações

A principal característica do novo design do Slack são as visualizações específicas, que ajudam você a manter a atenção e o ritmo no seu trabalho. Projetadas para oferecer mais controle sobre a gestão do seu tempo, essas visualizações funcionam com diferentes formas de trabalho no Slack. E, como as notificações agora estão dentro dessas visualizações, você pode escolher o momento certo de colaborar com a equipe ou concentrar-se totalmente no trabalho.

Recursos da nova interface do Slack Uma nova visualização exclusiva para todas as suas mensagens diretas

Um só local para tudo o que for importante: menções, conversas, reações e notificações do app

Um lugar para armazenar conversas e notificações às quais você deseja retornar futuramente

Acesso rápido a ferramentas para aumentar sua produtividade, como canvas, fluxos de trabalho, apps e muito mais

Assim que começar seu dia de trabalho, acesse Atividade para se atualizar sobre os projetos em andamento mais importantes. Reserve um tempo para responder às suas Mensagens diretas não lidas quando não estiver em reunião. Quando precisar retornar a uma mensagem ou uma tarefa, basta salvá-la na guia Mais tarde. É possível definir um lembrete para garantir que ela seja concluída no prazo. Em Mais, você encontrará ferramentas para melhorar sua produtividade, como canvas, fluxos de trabalho, apps e muito mais.*

Tenha em mãos suas ferramentas mais úteis com apenas um clique

O Slack é o lugar onde sua organização compartilha informações e ideias, mas isso não acontece apenas por meio de mensagens: você envia clipes de áudio e vídeo, inicia círculos com colegas, compartilha links para trabalhar em outros sistemas e usa o Slack como um repositório para organizar todas essas informações dentro dos seus canais. O novo design coloca em destaque um número maior dessas capacidades, dando mais poder a você, com menos cliques.

Realizar ações rotineiras de forma rápida é uma maneira simples, mas poderosa, de economizar tempo em seu dia e, assim, tornar seu trabalho mais significativo. Agora você verá um novo botão “Criar” que permite iniciar não apenas novas mensagens, mas também canais, canvas e círculos.

Quando você consegue encontrar as informações necessárias rapidamente, pode tomar decisões e fazer o trabalho avançar com mais facilidade, não importa qual seja sua função dentro da organização. Com a nova experiência de Pesquisa, agora você pode clicar em cada resultado para ver o contexto completo, sem precisar alternar entre diferentes lugares para encontrar o que precisa.

“Ao longo dos anos, o valor do Slack tem crescido, deixando de ser apenas uma ferramenta útil que nos mantém conectados e se tornando nossa plataforma principal, essencial para nossas operações. Essa nova interface otimizou ainda mais o workspace, possibilitando um maior foco nas tarefas e um ritmo constante, ao mesmo tempo que facilitou o acesso rápido às nossas ferramentas favoritas no Slack.” Andy Kahn Gerente de relações com artistas, Sixthman

A nova experiência do usuário está chegando

A missão do Slack sempre foi tornar a vida profissional das pessoas mais simples, agradável e produtiva, e nós construímos essa experiência com isso em mente. Com mais de 100 melhorias na nossa plataforma somente no último ano, estamos sempre disponibilizando novas ferramentas para os nossos clientes. Essa nova base ajudará o Slack a oferecer a você ainda mais inovações nos próximos meses e anos.

A partir de hoje, a nova experiência do usuário começará a ser implementada em novas equipes e chegará aos nossos usuários nos próximos meses. Estamos ansiosos para que você experimente o novo Slack. Enquanto isso, saiba mais sobre o que está mudando e veja as respostas para perguntas frequentes.

*A funcionalidade Mais pode variar um pouco entre os planos pagos e o gratuito.