Rediseño de Slack para facilitar la concentración

Sabemos que, para que los equipos vayan sobre ruedas, tienen que permanecer unidos y cada uno de sus integrantes debe dar lo mejor de sí mismo. El problema de esta fantástica red colaborativa es que, a veces, hay que hacer demasiados malabares. Por ello, estamos muy ilusionados con el nuevo diseño que hemos creado para Slack a fin de ayudarte a mantener el orden, el enfoque y un buen nivel de productividad.

Hoy, presentamos una gran actualización del diseño de Slack que se implementará en los próximos meses. Está mejor organizado y es más intuitivo, por lo que podrás trabajar con mayor rapidez. El nuevo diseño te ayudará a lo siguiente:

Navegar fácilmente por tus canales y conversaciones, de modo que tanto tú como tu equipo podáis sacar el trabajo adelante más rápido.

Centrarte en lo más importante para llevar a cabo las tareas sin distracciones.

Encontrar y utilizar herramientas imprescindibles con las que simplificar la jornada laboral.

“Millones de personas inician y terminan su jornada laboral en Slack, por lo que hemos realizado estas mejoras con sumo cuidado para garantizar una mayor productividad y comodidad. La nueva experiencia ayuda a los equipos a organizarse mejor, a centrarse en lo verdaderamente importante y a acceder de manera rápida a una serie cada vez mayor de herramientas en Slack”. Noah Weiss Director de producto, Slack

Una vista única de lo importante

Antes de explicar los cambios que vamos a introducir, hablemos de lo que se va a quedar. Seguirás pudiendo ver todos tus canales, mensajes directos y aplicaciones en una única vista, que ahora llamamos Inicio. Como si de tu propio hogar se tratara, es muy similar a la forma en que usas Slack ahora y podrá ser tu base de operaciones a lo largo de toda la jornada.

Si dispones de varios espacios de trabajo en una organización Enterprise Grid, ¡tenemos buenas noticias! Nos habíais comentado que navegar por los canales y mensajes de distintos espacios de trabajo puede ser algo complicado. Por eso mismo vamos a introducir la posibilidad de ver los canales desde todos los espacios de trabajo, en Inicio, ¡ya no tendrás que ir siempre de un sitio para otro! Así, podrás verlo todo y decidir qué información precisa más de tu atención.

Trabajo ininterrumpido y minucioso

Para ayudarte a centrar tu atención y mantener un buen ritmo de trabajo, el nuevo diseño de Slack incluye vistas específicas, diseñadas para ofrecerte un mayor control sobre las tareas en las que inviertes tu tiempo y compatibles con las distintas formas en las que trabajas en Slack. Además, como las notificaciones se alojan en un nivel inferior de estas vistas, puedes decidir cuándo quieres dedicarte a trabajar sin interrupciones y cuándo tienes tiempo para colaborar.

Elementos de la nueva interfaz de Slack Una nueva vista específica para todos tus mensajes directos.

Un sitio para todo lo que requiere tu atención: menciones, hilos de conversaciones, reacciones y notificaciones de las aplicaciones.

Un lugar para guardar las conversaciones y notificaciones que quieras retomar.

Acceso rápido a las herramientas para disparar tu productividad, como canvas, flujos de trabajo y aplicaciones.

Cuando arranque tu jornada laboral, ve a Actividad para echar un vistazo rápido al trabajo en curso y más importante para ti. Saca un hueco entre las reuniones para responder a los Mensajes directos. Si tienes que retomar un mensaje o elemento de acción, guárdalo en Más tarde y, si lo necesitas, crea un recordatorio para asegurarte de atenderlos a tiempo. En la sección Más, tienes todas las herramientas que te ayudarán a aumentar tu productividad, desde canvas hasta flujos de trabajo, aplicaciones y mucho más.*

Las herramientas más útiles a un clic de distancia

Slack es el lugar en el que tu organización intercambia información e ideas, pero no solo en mensajes: puedes crear audios y vídeos, organizar juntas con el resto del equipo, compartir enlaces al trabajo en otros sistemas y usar Slack como repositorio para mantener toda la información organizada en tus canales. En el nuevo diseño, se han situado más funciones como estas en primer plano, de modo que puedas hacer más con menos clics.

Realizar acciones rutinarias con mayor rapidez es una forma pequeña pero eficaz de sacar tiempo a lo largo del día para realizar tareas más significativas. Hemos añadido un nuevo botón, “Crear”, con el que podrás iniciar no solo nuevos mensajes, sino también canales, canvas y juntas.

Si se puede buscar la información fácilmente, resulta más sencillo tomar decisiones y sacar el trabajo adelante, independientemente del cargo que se ocupe en la organización. Por ello, también hemos actualizado la experiencia de búsqueda. Ahora, puedes hacer clic en cada resultado para verlo en contexto sin tener que entrar y salir de cada uno hasta encontrar el que necesitas.

“A lo largo de los años, Slack ha pasado de ser una herramienta útil que nos mantenía a todos conectados a nuestra plataforma principal, que resulta imprescindible para realizar nuestro trabajo. Esta nueva interfaz ha optimizado aún más nuestro espacio de trabajo, lo que nos ha permitido centrarnos y mantener un buen ritmo de trabajo en las tareas, y, además, nos ha facilitado un acceso rápido a nuestras herramientas favoritas de Slack”. Andy Kahn Responsable de Relaciones con los Artistas, Sixthman

La nueva experiencia de usuario ya está en camino

Hemos desarrollado esta nueva experiencia con la misión de Slack en mente, que siempre ha sido facilitar una vida laboral más sencilla, agradable y productiva. Por ello, proporcionamos continuamente nuevas herramientas a nuestros clientes (solo en el último año, introdujimos más de cien mejoras en nuestra plataforma). Esta nueva base ayudará a Slack a ofrecerte aún más innovaciones en los meses y años venideros.

La nueva experiencia de usuario empezará a implementarse a los nuevos equipos a partir de hoy y llegará a los usuarios actuales en los próximos meses. ¡Estamos deseando que pruebes el nuevo Slack! Mientras tanto, puedes obtener más información sobre los cambios y respuestas a preguntas frecuentes.

* La funcionalidad de la sección Más varía ligeramente en los planes gratuitos y de pago.