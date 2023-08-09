Un Slack rediseñado, creado para fomentar la concentración

Sabemos que trabajas mejor cuando los equipos se unen y cada persona contribuye con su máximo potencial. Pero el resultado de esta rica red de colaboración es que, a menudo, tienes mucho con lo que lidiar. Estamos emocionados de ofrecer un nuevo diseño a Slack que te ayudará a mantenerte organizado, enfocado y productivo.

Hoy presentamos una importante actualización de diseño en Slack que se implementará en los próximos meses. Con una mejor organización y un diseño más intuitivo, podrás trabajar más rápido. El nuevo diseño te ayuda a hacer lo siguiente:

navegar, fácilmente, por tus canales y conversaciones para que tú y tu equipo puedan sacar el trabajo adelante más rápido;

centrarte en lo que es importante para que puedas realizar tareas sin distracciones;

buscar y usar herramientas esenciales para que puedas simplificar tu día de trabajo.

«Sabemos que millones de personas inician y finalizan su jornada laboral en Slack, por lo que nos preocupamos mucho de garantizar que estas mejoras lo conviertan en un lugar más productivo y agradable. La nueva experiencia ayuda a los equipos a mantenerse mejor organizados, centrarse en lo que realmente importa y acceder rápido a un conjunto cada vez mayor de herramientas en Slack». Noah Weiss Director de producto, Slack

¡Una sola vista que reúne todo lo importante!

Antes de presentar los cambios, comencemos con lo que quedará igual. Aún podrás ver todos tus canales, mensajes directos y aplicaciones desde una sola vista, que ahora se llama Inicio. Es un verdadero punto de partida, con el que deberías sentirte cómodo ya que se parece a la forma en que usas Slack actualmente y al que puedes recurrir durante todo el día.

Si estás en varios espacios de trabajo dentro de una organización Enterprise Grid, tenemos buenas noticias para ti. Nos has comentado que navegar por canales y mensajes en varios espacios de trabajo puede ser difícil. Por eso, presentamos la posibilidad de ver los canales de todos los espacios de trabajo juntos en el Inicio. ¡Ya no tendrás que ir y volver! Obtén un panorama completo para que puedas concentrarte en la información que más te importa.

Céntrate en trabajar de forma ininterrumpida

El enfoque del nuevo diseño de Slack está puesto en las vistas dedicadas, que te ayudan a concentrar tu atención y a mantener el impulso en tu trabajo. Diseñadas para brindarte más control sobre el uso de tu tiempo, estas vistas son compatibles con las diferentes formas de trabajar en Slack. Las notificaciones están incluidas de forma más imperceptible, por lo que puedes decidir cuándo quieres estar concentrado en el trabajo y cuándo estás listo para colaborar.

Beneficios de la nueva interfaz de Slack Una nueva vista dedicada para todos tus mensajes directos

Un lugar para todo lo que necesita tu atención: menciones, hilos de tus conversaciones, reacciones y notificaciones de aplicaciones

Un lugar para guardar conversaciones y notificaciones de las que deseas ocuparte más tarde

Acceso rápido a herramientas para aumentar tu productividad, como canvas, flujos de trabajo, aplicaciones y más

Al iniciar la jornada, accede a Actividad para ponerte al día rápidamente con el trabajo que está en marcha y que es importante para ti. Reserva tiempo para responder a tus mensajes directos no leídos cuando estés entre reuniones. Cuando necesites volver a un mensaje o elemento de acción, simplemente guárdalo en Más tarde; incluso puedes configurar un recordatorio para asegurarte de resolverlo a tiempo. Es en Más en donde encontrarás herramientas que te ayudarán a ser productivo, desde canvas hasta flujos de trabajo, aplicaciones y más*.

Tus herramientas más útiles, al alcance de un solo clic

Slack es el lugar donde tu organización comparte información e ideas, pero eso no sucede únicamente en los mensajes: creas clips de audio y video, tienes juntas con colegas, compartes enlaces para trabajar en otros sistemas y usas Slack como repositorio para mantener toda esta información organizada dentro de tus canales. El nuevo diseño prioriza estas funciones y te da más poder con menos clics.

Completar, rápidamente, las acciones de rutina es una forma pequeña pero poderosa de devolverte tiempo para que se lo dediques a tareas más significativas. Ahora verás un nuevo botón «crear» que te permite iniciar no solo nuevos mensajes, sino también canales, canvas y juntas.

Cuando la información es de rápido acceso, puedes tomar decisiones con mayor facilidad y acelerar el trabajo, sin importar tu lugar dentro de la organización. Una actualización de la experiencia de búsqueda significa que puedes hacer clic en cada resultado para ver su contexto completo sin tener que saltar de un lado a otro mientras buscas lo que necesitas.

«A lo largo de los años, Slack ha pasado de ser una herramienta útil que nos mantiene conectados a ser nuestra plataforma principal, que es esencial para nuestras operaciones. Esta nueva interfaz ha optimizado, aún más, nuestro espacio de trabajo y nos permite estar mejor enfocados y mantener el impulso en las tareas, al mismo tiempo que facilita el acceso rápido a nuestras herramientas favoritas en Slack». Andy Kahn Gerente de Relaciones con Artistas, Sixthman

La nueva experiencia de usuario está en camino

La misión de Slack siempre ha sido hacer que la vida laboral de las personas sea más simple, agradable y productiva, y hemos creado esta experiencia con eso en mente. Con más de 100 mejoras en nuestra plataforma solo en el último año, estamos poniendo nuevas herramientas en manos de nuestros clientes constantemente. Esta nueva base ayudará a Slack a ofrecerte aún más innovaciones en los próximos meses y años.

A partir de hoy, la nueva experiencia de usuario comenzará a implementarse en nuevos equipos y llegará a nuestros usuarios actuales en los próximos meses. ¡Estamos emocionados de que tengas en tus manos el nuevo Slack! Mientras tanto, puedes obtener más información acerca de los cambios y conocer las respuestas a preguntas frecuentes.

* La función Más difiere ligeramente entre los planes gratuito y de pago.