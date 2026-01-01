嶄新 Slack，為專注而生

我們都知道當團隊齊心協力、每個人都盡其所能時，就能達到最佳工作表現，但豐富的協作網路也代表需要同時應付許多事情。為此，我們很高興為 Slack 帶來了全新的設計，讓你在工作時可以保持條理、專注其中，並維持生產力。

我們今天將介紹 Slack 的主要設計更新，並會在未來幾個月內推出。全新的設計配置更井然有序和符合直覺，讓你能夠更快地完成工作，並有助於你：

輕鬆瀏覽頻道和對話，以加速推動你和團隊的工作進度

專注於重要事項，讓你心無旁騖地完成任務

尋找和使用必備工具，以簡化你的日常工作

「我們知道，數百萬人仰賴 Slack 完成每天的工作，因此我們一絲不苟地確保這些改進能將 Slack 打造成更高效且輕鬆愉快的工作園地。全新的使用體驗讓團隊更能保持有條不紊、專注於重要事項，並能快速存取 Slack 上不斷增加的工具。」 Slack 產品總監 Noah Weiss

重要事項，一目了然

在介紹此次有哪些變更之前，讓我們先來看看哪些方面沒有變化。你仍可以在單一畫面一次查看所有頻道、私訊和應用程式。我們現在將此畫面稱為「首頁」，它就像一個真正的家一樣，在使用方面類似於你目前的 Slack 使用方式，讓你倍感熟悉，這裡同時也是你一天工作的中心。

如果你是 Enterprise Grid 組織內多個工作空間的成員，我們有好消息！你之前告訴我們在多個工作空間之間瀏覽頻道和訊息相當麻煩。為此，我們推出了一項新功能，讓你在首頁中就能一次查看每個工作空間的頻道，不再需要來回切換！你可以一眼綜觀全貌，將心力放在最重要的資訊上。

專心工作，不受干擾

Slack 新設計的核心是專屬的畫面，幫助你在工作時集中注意力並保持動力。這些畫面旨在讓你更好地掌控時間分配，而且無論你在 Slack 上以何種方式工作，都可以提供支援。此外，這些畫面中的通知顯示的位置較不會造成干擾，讓你可以決定何時埋首工作，何時準備好展開協作。

全新 Slack 介面帶來的好處 提供全新的專屬畫面，讓你可以集中查看所有私訊

在同一處即可一次查看提及、對話串、回應及應用程式通知等需要留意的內容

提供位置存放你想稍後查看的對話和通知

可快速存取畫板、工作流程和應用程式等工具來提高生產力

當你開始一天的工作時，可以直接前往「活動」，即可快速進入狀況，瞭解正在進行和重要的工作。你還可以利用會議之間的空閒時間回覆未讀的私訊。當你需要稍後再查看訊息或行動項目時，將其儲存在「稍後」中即可。你甚至可以設定提醒，以確保按時完成。在「更多」中，你可以找到畫板、工作流程和應用程式等工具，能夠幫助你提高生產力。*

工作利器，一點即得

Slack 是你的組織分享資訊和想法的地方，但分享的方式不限於訊息：你還可以建立語音和影片剪輯、與同事進行微型會議、分享其他系統中的工作連結、甚至可以把 Slack 當作儲存庫，將所有資訊儲存在頻道中，並保持井然有序。新設計將更多這些功能放在方便存取的顯眼位置，讓你用更少的操作就能享有更多掌控權。

快速完成例行操作是一種看似不起眼，卻十分有效的方式，能讓你省下一天的寶貴時間，將心力放在更有意義的工作上。現在你將看到一個新的「建立」按鈕，不但可以用於發起新訊息，還可以用於發起頻道、畫板和微型會議。

如果輕而易舉就能搜尋到資訊，無論你在組織中擔任什麼角色，都可以更輕鬆做出決策，並推動工作進展。為此，我們更新了「搜尋」功能，讓你只要點擊搜尋結果即可查看完整的背景資訊，無須在尋找所需資訊時來回切換。

「多年來，Slack 的價值不斷提升，已從一個幫助我們保持聯繫的實用工具，發展成我們營運上不可或缺的主要平台。這個新介面進一步改善了我們的工作空間，讓我們在處理任務時更專注並保持動力，同時可以更快速地存取我們在 Slack 上最喜愛的工具。」 Sixthman 藝術家關係經理 Andy Kahn

全新使用者體驗即將推出

Slack 一直以來致力於讓人們的工作生活更輕鬆、更愉悅且更有生產力，並將這項目標視為我們的使命，同時以此為本打造使用者體驗。單在過去的一年中，我們已改進了平台超過 100 次，並不斷為客戶提供新的工具。這個新的基礎將幫助 Slack 在未來的歲月裡為你帶來更多創新。

從今天起，新團隊將可以開始享有新的使用者體驗，未來幾個月內現有使用者也將可以享有。我們很期待讓你體驗全新的 Slack！在此期間，你可以深入瞭解此次變更的相關資訊，並查看常見問題的答案。

*免費方案及付費方案的「更多」功能略有不同。