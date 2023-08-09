Un design rinnovato di Slack, per favorire la concentrazione

Sappiamo che il lavoro funziona al meglio quando i team si riuniscono e ognuno dà il suo contributo al massimo potenziale. Ma la conseguenza di questa fitta rete di collaborazioni è che spesso hai molte cose da gestire. Per questo, siamo felicissimi di aver introdotto su Slack un nuovo design che ti aiuta a mantenere l’organizzazione, la concentrazione e la produttività.

Oggi presentiamo un importante aggiornamento del design di Slack che verrà implementato nei prossimi mesi. Grazie a una migliore organizzazione e a un layout più intuitivo, potrai portare a termine il lavoro più velocemente. Il nuovo design ti aiuta a:

orientarti facilmente tra i canali e le conversazioni affinché tu e il tuo team possiate portare avanti il lavoro più velocemente;

concentrarti su ciò che è importante, in modo da portare a termine le attività senza distrazioni;

trovare e utilizzare gli strumenti essenziali per facilitare la tua giornata lavorativa.

“Sappiamo che milioni di persone iniziano e terminano la loro giornata lavorativa su Slack, perciò ci siamo impegnati a garantire che questi miglioramenti lo rendessero un ambiente più produttivo e piacevole. La nuova esperienza aiuta i team a organizzarsi meglio, a concentrarsi sulle cose importanti e ad accedere rapidamente a una serie sempre più numerosa di strumenti su Slack”. Noah Weiss Chief Product Officer, Slack

Le cose importanti in un’unica visualizzazione

Prima di introdurre le novità, iniziamo con ciò che rimarrà invariato. Potrai ancora vedere tutti i tuoi canali, i messaggi diretti e le app in un’unica visualizzazione, ora chiamata Home. Come una vera e propria casa, ti sembrerà familiare al modo in cui utilizzi Slack oggi, e sarà un luogo in cui potrai fermarti durante la giornata.

Se lavori in più aree di lavoro all’interno di un’organizzazione Enterprise Grid, abbiamo una buona notizia per te. Ci hai detto che spostarsi tra i canali e i messaggi in più aree di lavoro può essere difficile. Per questo, ti diamo la possibilità di visualizzare i canali da ogni area di lavoro, tutti nella Home, senza più andare avanti e indietro! Potrai avere l’intera panoramica per poterti concentrare sulle informazioni che ti interessano di più.

Un lavoro più attento e senza interruzioni

Alla base del nuovo design di Slack ci sono visualizzazioni dedicate che aiutano a concentrare l’attenzione e a mantenere un ritmo costante sul lavoro. Progettate per dosare di più il tempo, queste visualizzazioni aiutano i diversi modi di lavorare su Slack. Inoltre, grazie alle notifiche collocate più in profondità all’interno di queste visualizzazioni, puoi decidere quando vuoi concentrarti sul lavoro e quando invece puoi collaborare.

Cosa ti offre la nuova interfaccia di Slack Una nuova visualizzazione dedicata per tutti i messaggi diretti

Un unico posto per tutto ciò che richiede la tua attenzione: tag, conversazioni, reazioni e notifiche delle app

Un posto per mettere da parte le conversazioni e le notifiche che vuoi aprire più avanti

Accesso rapido agli strumenti che aumentano la produttività, come canvas, workflow, app e altro ancora

All’inizio della giornata, entra in Attività per avere aggiornamenti continui sui lavori in corso e che ritieni importanti. Tra una riunione e l’altra, prenditi del tempo per rispondere ai Messaggi diretti non letti. Quando hai bisogno di tornare su un messaggio o su un elemento di azione, ti basta salvarlo in Dopo e potrai anche impostare un promemoria per tornarci in tempo. Altro è il posto in cui troverai gli strumenti che faciliteranno la produttività, dai canvas ai workflow, alle app e altro ancora.*

Gli strumenti più utili a portata di clic

Slack è il luogo in cui la tua organizzazione condivide informazioni e idee, ma non avviene solo attraverso i messaggi: crei clip audio e video, ti incontri con i colleghi, condividi link al lavoro in altri sistemi e usi Slack come archivio per tenere tutte queste informazioni organizzate all’interno dei canali. Il nuovo design mette in primo piano molte di queste funzionalità, consentendoti di fare più cose con meno clic.

L’esecuzione rapida di azioni di routine è un modo semplice ma efficace per recuperare tempo durante la giornata per svolgere un lavoro più impegnativo. Ora vedrai il nuovo pulsante “crea”, che ti permetterà di avviare non solo nuovi messaggi, ma anche canali, canvas e incontri.

Quando le informazioni sono facilmente ricercabili, è più semplice prendere decisioni e portare avanti il lavoro, indipendentemente dal proprio ruolo all’interno dell’organizzazione. Grazie all’aggiornamento dell’esperienza Cerca potrai fare clic su ciascun risultato per visualizzarne il contesto completo, senza dover saltare avanti e indietro mentre cerchi ciò che ti serve.

“Nel corso degli anni, il valore di Slack è passato da strumento utile che ci tiene in contatto a piattaforma principale, fondamentale per le nostre operazioni. Questa nuova interfaccia ha ottimizzato ulteriormente la nostra area di lavoro, consentendoci di concentrarci meglio e di rimanere al passo con le attività, facilitando al contempo l’accesso rapido ai nostri strumenti preferiti su Slack”. Andy Kahn Manager of Artist Relations, Sixthman

Una nuova esperienza utente in arrivo

La missione di Slack è sempre stata quella di rendere la vita lavorativa delle persone più semplice, più piacevole e più produttiva, e abbiamo costruito questa esperienza con tale obiettivo. Con oltre 100 miglioramenti apportati alla nostra piattaforma solo nell’ultimo anno, mettiamo costantemente nuovi strumenti nelle mani dei nostri clienti. Questa nuova base aiuterà Slack a offrire ancora più innovazioni nei mesi e negli anni a venire.

A partire da oggi, la nuova esperienza utente inizierà a essere distribuita ai nuovi team e arriverà agli utenti esistenti nei prossimi mesi. Non vediamo l’ora di vederti mettere mano sul nuovo Slack! Nel frattempo, scopri di più sui cambiamenti in corso e trova le risposte alle domande più comuni.

*La funzionalità Altro differisce leggermente tra il piano gratuito e i piani a pagamento.