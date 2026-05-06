Puntos clave Deja de adivinar qué es lo más importante: Hoy es una sinopsis diaria inteligente en Slack donde puedes ver tus prioridades, tareas pendientes y agenda del día, todo en un solo lugar.

Mejora tu productividad: Hoy trabaja junto con Slackbot, la pestaña Actividad y el modo de enfoque para crear un flujo de trabajo naturalmente productivo para tu jornada laboral.

Ya disponible en versión beta abierta: Hoy está disponible para todos los clientes de Slack con planes Business Plus y Enterprise. Únete a la versión beta ahora.

Cada día laboral comienza igual. Abres Slack y, de inmediato, te encuentras con una avalancha de información: canales sin leer, respuestas en hilos, notificaciones de todas las aplicaciones conectadas. Algo parece urgente, pero todo se ve igual. Empiezas a hacer scroll y, 20 minutos después, has visto mucho pero no sabes exactamente por dónde empezar. Creamos Hoy para que entiendas de inmediato en qué debes enfocarte.

Uno de los puntos de fricción más comunes que escuchamos de los usuarios de Slack no es que Slack tenga demasiados mensajes, sino que es difícil saber qué es importante, qué necesita tu atención y qué es lo siguiente. A partir de un grupo inicial de clientes piloto, descubrimos que la mayoría de las personas tiene menos de 10 notificaciones de actividad una mañana cualquiera, así que la saturación no procede del volumen, sino de la incertidumbre. Leer un mensaje no es lo mismo que entenderlo y resolverlo, y es ahí donde la IA puede ser verdaderamente útil: dándote señales de prioridad sobre lo que más importa.

Slack siempre ha sido el motor de tu trabajo, y ahora también es el de la IA. Las personas quieren que la IA las ayude a ser más productivas sin tener que pensar más, así que integramos la IA directamente en Slack exactamente para eso. Hoy utiliza señales para reunir una sinopsis diaria de prioridades, calendario y tareas de todas las aplicaciones conectadas, dentro de Slack. Sin cambiar de pestaña. Sin armar rompecabezas. Solo una imagen clara de lo que importa, antes de que el día se te escape de las manos.

Piensa en Slack como el 2 % de tu inversión en IA que ayuda a desbloquear el valor del 98 % restante: no es solo el espacio donde ocurren las conversaciones, es el lugar donde las personas, los agentes, las aplicaciones y los datos convergen para que puedas hacer tu trabajo. La vista Hoy organiza ese trabajo en todas tus aplicaciones y datos de Salesforce, tus agentes, los canales e hilos sin leer, y tus aplicaciones conectadas, para que puedas comenzar tu día con claridad.

Slack es la plataforma de trabajo con IA para todos los equipos, donde todas tus personas, datos, aplicaciones y agentes trabajan juntos. Cuando reúnes toda esa inteligencia compartida en un solo lugar, el desafío deja de ser el acceso y pasa a ser la claridad. Hoy les da a las personas las señales correctas sobre lo que más les importa para que puedan hacer su trabajo. Jaime DeLanghe Directora de producto de Slack, Salesforce

Hoy responde una pregunta diferente

Cuando empezamos a desarrollar Hoy, asumimos que el problema era el exceso de información. Después de 50 entrevistas con usuarios y más de 450 comentarios recibidos, descubrimos algo más revelador: las personas no abren Hoy para trabajar. Lo abren para orientarse.

La pregunta que los usuarios realmente se hacen no es “¿Qué debería hacer ahora?” Sino “¿Me perdí algo? ¿Puedo seguir adelante?”

Antes de Hoy, la responsabilidad de determinar las prioridades y qué abordar primero recaía en ti: tenías que armar el panorama revisando Mensajes directos, chequeando hilos y recorriendo canales. Era un proceso agotador y estresante que pocas veces terminaba en confianza. Hoy te da esa confianza en segundos. Te muestra las cuentas que necesitan tu atención. Las reuniones para las que debes prepararte. El trabajo que realmente importa en este día en particular. Claridad, en un solo lugar.

Hoy transformó genuinamente la forma en que comienzo mi jornada laboral. Reduce el tiempo que dedico a ponerme al día por las mañanas y me ayuda a mantenerme enfocada en lo que importa, en lugar de perderme en el ruido. Sally Law Gerente de Producto Senior, Xero

Comienza cada mañana con un resumen diario inteligente

Hoy te ofrece una vista unificada de tus prioridades, tu calendario y tus tareas más urgentes, reunidas desde todas las aplicaciones que conectaste a Slack. Así es como se forma la imagen completa de Hoy:

Áreas de enfoque sugeridas

Comienza con un panorama de las prioridades generadas por IA a partir de tu actividad personal en Slack, en todo tu ecosistema conectado. Son los temas, las conversaciones y los proyectos que más necesitan tu atención en este momento. Y cuando estés listo para actuar, solo pídele a Slackbot que profundice en ellos.

Tu agenda

Tu calendario diario de Google o Outlook, integrado directamente en Slack. Con un solo clic, puedes pedirle a Slackbot que te prepare para cualquier reunión recuperando el contexto de todas tus conversaciones en Slack, para que llegues listo. Con los resúmenes al alcance de la mano, los usuarios reducen en un 33% el tiempo que pasan en reuniones.

Destacados

Verás los mensajes importantes de todos tus sistemas destacados para que no queden sepultados bajo la actividad más reciente. La brecha entre “lo leí” y “le respondí” es donde los seguimientos se pierden. Destacados la cierra.

Tareas pendientes

Tus tareas pendientes aparecen junto a tus reuniones y conversaciones prioritarias, para que nada en lo que debas actuar se pierda. Puedes agregar tareas manualmente o dejar que la IA las agregue por ti, marcarlas como completadas sobre la marcha y siempre retomar exactamente donde las dejaste: sin pestañas adicionales, sin cambiar de contexto. Las tareas pendientes en Hoy funcionan gracias a una experiencia rediseñada en la pestaña Más tarde, que establece una distinción clara entre lo que guardas como referencia y lo que realmente necesitas hacer. Es la pieza que completa el panorama: tus conversaciones, tu calendario y tus tareas, todo en un solo lugar.

Uso Hoy a diario para revisar menciones, prepararme para las reuniones y mantenerme al tanto del trabajo. Sin tener que buscar en los canales. Me ayuda a mantenerme organizado y enfocado en las prioridades. Asad Rahman Director de TI, Wayfair

Una forma más productiva de trabajar

Hacer el trabajo normalmente implica cambiar entre aplicaciones más de 10 veces al día, lo que significa que pierdes casi dos horas en volver a concentrarte. Slack ayuda a cerrar la brecha entre la orientación y la acción para que puedas mantenerte enfocado. Por eso, Hoy no trabaja solo. Es parte de un trío de funciones que juntas crean un centro de comando cohesivo para tu jornada laboral:

Hoy es tu sinopsis diaria inteligente, donde se visualiza tu día y se destacan tus prioridades.

Slackbot es tu asistente de productividad que te ayuda a actuar sobre esas prioridades redactando seguimientos, preparándote para las reuniones y realizando búsquedas en herramientas como Salesforce y Google Drive.

Actividad es tu centro de triaje: una bandeja de entrada unificada y personalizable para las notificaciones, para que tu vista de Hoy se mantenga despejada para el trabajo que realmente importa.

Oriéntate en segundos con Hoy. Organízate haciendo el triaje de notificaciones en Actividad. Luego, ocúpate de tus tareas con Slackbot. Comienza por saber qué es lo importante y después sumérgete en el trabajo. Los primeros clientes piloto de Hoy dicen que se sienten un 72% más productivos con este flujo. Y cuando quieras concentrarte en tu trabajo, puedes usar el nuevo ajuste de modo de enfoque para reducir las insignias y las notificaciones. El modo de enfoque te permite eliminar las distracciones sin salir de Slack, para que un mensaje o una mención no te saquen de lo que importa. Cuando termines, vuelve a la vista Hoy y no te perderás nada.

Únete a la beta abierta

Hoy se está implementando como una experiencia de adhesión voluntaria para todos los clientes de Slack en los planes Business+ y Enterprise, y próximamente llegará a los planes Pro. Los administradores pueden solicitar acceso a Hoy para su organización completando este formulario. Una vez activado, lo encontrarás como una pestaña dedicada en la barra lateral izquierda de Slack.

Algunas cosas que debes saber sobre la versión beta:

Planes Business+ y Enterprise, con acceso a IA: Disponible ahora. Los administradores pueden activarlo para su organización.

Planes Pro con acceso a IA: Disponible este verano.

Conexión del calendario: Para desbloquear el módulo de Agenda, es necesario conectar tu calendario .

Tenemos la misión de transformar Slack: de ser el lugar donde ocurren las conversaciones, a ser el lugar donde el trabajo se concreta. Slack es la plataforma única y unificada donde convergen personas, agentes, aplicaciones y datos. Si alguna vez quisiste tener un solo lugar donde empezar tu día en Slack —uno que refleje tu trabajo, tus prioridades y lo que realmente importa— la vista Hoy es exactamente eso.

Únete a la versión beta abierta de la vista Hoy y empieza tus mañanas con claridad. Tú pones el café, y nosotros ponemos la claridad.