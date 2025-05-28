Descubre los factores que más influyen en el rendimiento de trabajadores y aprende cómo mejorarlos para incrementar la productividad de tus equipos.

El 88 % de los trabajadores retrasa su trabajo al menos una hora al día, y, tras una interrupción, a nuestro cerebro le cuesta 23 minutos y 15 segundos volver a concentrarse y recuperar la productividad, según refleja el estudio The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress, de la Universidad de California, parámetros que influyen de manera directa en el rendimiento de trabajadores.

Asimismo, de acuerdo con datos de la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat), España cuenta con una eficiencia en el trabajo más baja en comparación con otros países en Europa. De hecho, si bien cada profesional alcanzó de media 1.641 horas anuales de productividad laboral en 2021 ―cifra superior a la media de la Unión Europea (1.566)―, en 2022, el rendimiento de los trabajadores estaba siete puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Es decir, se trabaja más, pero se produce menos.

Teniendo en cuenta estos datos, lograr la eficiencia en el trabajo es todo un desafío. Por esta razón, a continuación, te explicamos cómo medir el rendimiento de trabajadores y cómo puedes mejorarlo.

¿Qué es y cómo se mide el rendimiento de trabajadores?

El rendimiento de trabajadores hace referencia a la capacidad de un profesional para cumplir con las responsabilidades y los objetivos asignados en su trabajo. En este sentido, este concepto mide si se realiza el trabajo de la mejor manera posible, con el menor desperdicio de recursos y sin comprometer la calidad o los resultados.

Esta eficiencia en el trabajo se puede medir de diversas formas, dependiendo del tipo de trabajo y de las metas específicas de la organización, entre otras cosas. No obstante, por lo general, para medir el rendimiento de trabajadores, podemos establecer criterios y métodos como los siguientes:

Cumplimiento de objetivos: esta es una forma común de medir el rendimiento de los trabajadores. Los objetivos pueden incluir metas específicas, como número de ventas, productividad, calidad de trabajo, puntualidad, etc.

esta es una forma común de medir el rendimiento de los trabajadores. Los objetivos pueden incluir metas específicas, como número de ventas, productividad, calidad de trabajo, puntualidad, etc. Evaluaciones de rendimiento: son una manera más formal de medir la eficiencia en el trabajo. En este sentido, los empleadores tienen a su disposición distintas métricas para evaluar el rendimiento, como la calidad del trabajo, el trabajo en equipo, la capacidad de resolución de problemas, el liderazgo y la comunicación.

son una manera más formal de medir la eficiencia en el trabajo. En este sentido, los empleadores tienen a su disposición distintas métricas para evaluar el rendimiento, como la calidad del trabajo, el trabajo en equipo, la capacidad de resolución de problemas, el liderazgo y la comunicación. Feedback de supervisores: los comentarios de los supervisores es un elemento muy importante a la hora de evaluar el rendimiento de los trabajadores. Los supervisores pueden proporcionar comentarios sobre el rendimiento de los empleados en términos de fortalezas, áreas de mejora y posibles soluciones.

los comentarios de los supervisores es un elemento muy importante a la hora de evaluar el rendimiento de los trabajadores. Los supervisores pueden proporcionar comentarios sobre el rendimiento de los empleados en términos de fortalezas, áreas de mejora y posibles soluciones. Indicadores de productividad: estos pueden medir la eficiencia en términos de qué cantidad de trabajo se ha completado en un período de tiempo determinado. Por ejemplo, la cantidad de unidades producidas, el número de clientes atendidos o el número de llamadas realizadas, entre otros.

Ahora bien, como ya hemos mencionado, siempre es importante tener en cuenta que el rendimiento de los trabajadores debe medirse en relación con los objetivos específicos de la organización. Asimismo, es esencial proporcionar comentarios constructivos a los colaboradores para ayudarlos a mejorar su rendimiento y alcanzar su máximo potencial.

Cinco factores clave en el rendimiento de trabajadores

Como se puede intuir, existen infinidad de factores que pueden mejorar o empeorar el rendimiento de trabajadores, si bien hay algunas variables con especial relevancia en este contexto. Y es que aspectos como el horario, la vocación, los factores ambientales, la preparación de los empleados o el clima laboral que los rodea tienen una gran repercusión en su rendimiento.

Preparación

La preparación, sobre todo a nivel formativo, es un elemento clave en el rendimiento de trabajadores, tanto a nivel positivo como negativo. Cuando hay una falta de aprendizaje previo, es muy probable que la eficiencia en la realización de tareas se resienta, e incluso que los resultados sean inferiores a los esperados en lo que respecta a la calidad.

Vocación

La forma de afrontar el rendimiento en el trabajo varía mucho cuando los empleados tienen vocación por el mismo, ya que es un factor indispensable en aspectos como la motivación, la destreza o el interés por los resultados. En definitiva, la vocación acaba resultando un impulsor clave en el rendimiento de trabajadores.

Clima laboral

Los equipos de trabajo son el alma de cualquier organización compuesta por dos o más personas, y el ambiente que se vive entre los miembros que lo componen acaba repercutiendo en el rendimiento de trabajadores. Por muy profesionales que seamos, es inevitable que el clima laboral influya en nuestra forma de trabajar junto a otros compañeros.

El horario

En los últimos tiempos la flexibilización de los horarios laborales se ha convertido en una tendencia cada vez más frecuente en empresas digitalizadas. La posibilidad de adecuar el momento de entrada y de salida del trabajo a las necesidades de los empleados tiene un gran peso en su motivación, su satisfacción hacia la organización y, en última instancia, en su rendimiento.

Factores ambientales

Por último, aunque no se trata de un elemento con una influencia lineal, ya que puede variar, los factores ambientales que rodean al empleado pueden influir considerablemente en su rendimiento en el trabajo. Esta es, probablemente, la variable menos controlable en la lista, pero conviene tenerla en cuenta dada su relevancia en la eficiencia productiva y la calidad de los resultados.

Cómo mejorar la eficiencia en el trabajo

Según Zippia, un buen indicador de productividad es que los profesionales empleen entre un 70 % y un 75 % de sus horas laborales para realizar sus tareas con la mayor eficiencia posible, mientras que el 25 % y 30 % restante sean para descansos. No obstante, en general, hay una serie de factores que influyen en el rendimiento de los trabajadores, como la motivación, el clima laboral, la formación, el feedback, etc.

¿Quieres saber cómo puedes mejorar la eficiencia en el trabajo? Te presentamos cinco puntos que debes tener en cuenta:

Establecer objetivos claros: según el Índice de la anatomía del trabajo, los empleados que tienen claras sus funciones y el impacto que tienen estas mismas en la misión de la organización se sienten el doble de motivados que el resto. Además, el 87 % de los trabajadores que tienen claros los objetivos afirma que su empresa está preparada para cumplir con las expectativas de los clientes. Teniendo esto en cuenta, es importante establecer objetivos claros y específicos para los trabajadores, para que estos puedan saber exactamente qué se espera de ellos y cómo pueden medir su propio éxito.

según el Índice de la anatomía del trabajo, los empleados que tienen claras sus funciones y el impacto que tienen estas mismas en la misión de la organización se sienten el doble de motivados que el resto. Además, el 87 % de los trabajadores que tienen claros los objetivos afirma que su empresa está preparada para cumplir con las expectativas de los clientes. Teniendo esto en cuenta, es importante establecer objetivos claros y específicos para los trabajadores, para que estos puedan saber exactamente qué se espera de ellos y cómo pueden medir su propio éxito. Capacitar de manera adecuada a los empleados: proporcionar una formación adecuada a los trabajadores les ayudará a mejorar sus habilidades y conocimientos, lo que les permitirá realizar su trabajo de manera más eficiente. Asimismo, según el estudio 25 Gamification Statistics, el 83 % de los empleados que reciben formación basada en la ludificación se sienten más motivados para trabajar.

proporcionar una formación adecuada a los trabajadores les ayudará a mejorar sus habilidades y conocimientos, lo que les permitirá realizar su trabajo de manera más eficiente. Asimismo, según el estudio 25 Gamification Statistics, el 83 % de los empleados que reciben formación basada en la ludificación se sienten más motivados para trabajar. Proporcionar comentarios y reconocimiento: si se aportan observaciones y reconocimiento de manera regular basadas en el buen rendimiento, se motiva a los empleados a seguir trabajando de forma eficiente y a mejorar su rendimiento.

si se aportan observaciones y reconocimiento de manera regular basadas en el buen rendimiento, se motiva a los empleados a seguir trabajando de forma eficiente y a mejorar su rendimiento. Crear un clima laboral positivo: un entorno de trabajo positivo puede ayudar a los trabajadores a sentirse más comprometidos y motivados, lo que puede traducirse en un mejor rendimiento en general. Y es que, de acuerdo con Gallup, una falta de compromiso por parte de los trabajadores con la empresa puede costar a la organización 9,6 billones de dólares.

un entorno de trabajo positivo puede ayudar a los trabajadores a sentirse más comprometidos y motivados, lo que puede traducirse en un mejor rendimiento en general. Y es que, de acuerdo con Gallup, una falta de compromiso por parte de los trabajadores con la empresa puede costar a la organización 9,6 billones de dólares. Ofrecer incentivos y compensaciones: ofrecer incentivos y compensaciones por el buen rendimiento de los trabajadores puede ser una forma de motivarlos y recompensarlos por su eficiencia en el trabajo.

Cabe mencionar que es importante recordar que cada trabajador es único, por lo que puede tener diferentes necesidades y motivaciones. Por tanto, no hay que dejar de lado las capacidades individuales con el fin de personalizar las estrategias.

Por último, otro elemento que puede ayudar a canalizar las capacidades, tener un mejor rendimiento de los trabajadores y una mejor eficiencia en el trabajo es la tecnología.

Cómo puede la tecnología contribuir a un mejor rendimiento de los trabajadores

Si se utiliza de forma correcta y se forma a los profesionales para que sepan cómo pueden hacer un buen uso de esta, la tecnología puede ser una herramienta clave para mejorar el rendimiento. ¿Cómo puede contribuir la tecnología en la eficiencia en el trabajo?

Supervisión del rendimiento: la tecnología también puede usarse para llevar un seguimiento del rendimiento, permitiendo una evaluación más objetiva y precisa del rendimiento de los trabajadores y de las posibles áreas de mejora.

la tecnología también puede usarse para llevar un seguimiento del rendimiento, permitiendo una evaluación más objetiva y precisa del rendimiento de los trabajadores y de las posibles áreas de mejora. Automatización de tareas: se pueden automatizar las tareas repetitivas y rutinarias de modo que los trabajadores puedan centrarse en tareas más relevantes y creativas. Esto puede aumentar la eficiencia y reducir los posibles errores humanos.

se pueden automatizar las tareas repetitivas y rutinarias de modo que los trabajadores puedan centrarse en tareas más relevantes y creativas. Esto puede aumentar la eficiencia y reducir los posibles errores humanos. Acceso a información y recursos: proporcionar un acceso rápido y fácil a información y recursos importantes, como bases de datos, manuales de instrucciones, programas de formación y herramientas de análisis ayudará a aumentar los conocimientos y las habilidades de los trabajadores.

proporcionar un acceso rápido y fácil a información y recursos importantes, como bases de datos, manuales de instrucciones, programas de formación y herramientas de análisis ayudará a aumentar los conocimientos y las habilidades de los trabajadores. Comunicación y colaboración: el 86 % de los empleados cree que la comunicación ineficaz es el principal desencadenante de una mala productividad. En este sentido, las herramientas tecnológicas de comunicación y colaboración pueden mejorar la eficacia de la comunicación entre los miembros del equipo y permitir una mejor colaboración en los proyectos.

¿Cómo te ayuda Slack a mejorar la eficiencia en el trabajo?

Teniendo en cuenta las ventajas que ofrece la tecnología a la hora de mejorar la eficiencia en el trabajo, plataformas como Slack, una herramienta de mensajería instantánea que permite a los miembros de un equipo comunicarse y colaborar en proyectos en tiempo real y desde donde sea, se posicionan como un medio fundamental para facilitar la organización y la gestión de tareas, así como para ofrecer herramientas integradas que aumentan la productividad en el trabajo.

En este sentido, Slack puede mejorar el rendimiento de los trabajadores gracias a funciones como las siguientes:

Comunicación en tiempo real: permite comunicarse de forma instantánea a los miembros del equipo a través de mensajes de texto, lo que facilita la colaboración y la resolución rápida de problemas.

permite comunicarse de forma instantánea a los miembros del equipo a través de mensajes de texto, lo que facilita la colaboración y la resolución rápida de problemas. Organización y búsqueda de mensajes: ofrece una función de búsqueda que permite a los usuarios encontrar fácilmente mensajes antiguos y archivos compartidos. También se pueden crear canales temáticos y organizar conversaciones en grupos, lo que ayuda a mantener la comunicación enfocada y ordenada.

ofrece una función de búsqueda que permite a los usuarios encontrar fácilmente mensajes antiguos y archivos compartidos. También se pueden crear canales temáticos y organizar conversaciones en grupos, lo que ayuda a mantener la comunicación enfocada y ordenada. Integración con otras herramientas de productividad: Slack se integra con otras herramientas de productividad, como Google Drive, Trello y Asana, lo que facilita la colaboración en proyectos y la gestión de tareas.

Slack se integra con otras herramientas de productividad, como Google Drive, Trello y Asana, lo que facilita la colaboración en proyectos y la gestión de tareas. Notificaciones y recordatorios: permite configurar notificaciones y recordatorios, lo que ayuda a los usuarios a no perderse información importante o tareas pendientes.

permite configurar notificaciones y recordatorios, lo que ayuda a los usuarios a no perderse información importante o tareas pendientes. Videollamadas y llamadas de voz: es posible realizar videollamadas y llamadas de voz que facilitan la comunicación en tiempo real y permiten a los miembros del equipo tener conversaciones más detalladas y complejas.

Como puedes ver, esta plataforma reúne la información y las personas adecuadas, en el momento adecuado. Con Slack, el trabajo es ágil, colaborativo y eficiente.