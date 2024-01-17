Evaluación del desempeño: qué es, tipos, para qué sirve y cómo medirlo

A mitad del siglo XIX, el físico William Thomson Kelvin, conocido más popularmente como Lord Kelvin, pronunció una frase que sigue siendo relevante: “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.”

La evaluación del desempeño es una de las métricas claves para aumentar el rendimiento de una empresa, ya que permite medir el rendimiento de sus empleados y encontrar en qué áreas pueden mejorar su contribución individual y colectiva.

Gracias a las distintas herramientas orientadas a esta tarea, cualquier negocio puede medir el desempeño de sus empleados con el objetivo de construir una plantilla cada vez más fuerte y orientada a sus objetivos. ¿Quieres saber más sobre ello? A continuación te contamos qué es exactamente la evaluación del desempeño y cómo medirla.

¿Qué es la evaluación del desempeño?

En el ámbito profesional y laboral, la evaluación de desempeño consiste en un proceso sistemático y colaborativo que permite evaluar el rendimiento laboral de un empleado en función de ciertos criterios predefinidos. Esto incluye la revisión de las habilidades, competencias, rendimiento, logros y objetivos del empleado en relación con su puesto de trabajo y las responsabilidades del mismo.

A partir de ciertos indicadores, conocidos popularmente como KPIs, las empresas pueden medir objetivamente el desempeño de sus empleados en la empresa. Estos KPIs pueden ser cualitativos, como la satisfacción del cliente, o cuantitativos, como el número de ventas realizadas. A través de estos, la empresa puede identificar oportunidades de mejora y establecer metas para aumentar la productividad y eficiencia de sus empleados.

¿Para qué sirve la evaluación del desempeño?

Ejecutada por el equipo de recursos humanos, en colaboración con el propio empleado y los managers, la evaluación de desempeño tiene varios objetivos, entre los que destacan:

Evaluar y mejorar el rendimiento: es posible analizar si la contribución de un trabajador es la esperada y en qué puntos es posible mejorar para aumentar su rendimiento.

es posible analizar si la contribución de un trabajador es la esperada y en qué puntos es posible mejorar para aumentar su rendimiento. Anticipar problemas: permite realizar un seguimiento constante del desempeño de la plantilla para anticipar problemas en la estructura empresarial, evitando la falta de talento y la contratación de los perfiles faltantes.

permite realizar un seguimiento constante del desempeño de la plantilla para anticipar problemas en la estructura empresarial, evitando la falta de talento y la contratación de los perfiles faltantes. Detectar puntos fuertes y débiles: la evaluación del desempeño también sirve para identificar las habilidades fuertes y débiles de los empleados para así diseñar planes de formación que permitan potenciar su crecimiento profesional.

la evaluación del desempeño también sirve para identificar las habilidades fuertes y débiles de los empleados para así diseñar planes de formación que permitan potenciar su crecimiento profesional. Motivación: las evaluaciones pueden motivar a los empleados al proporcionarles retroalimentación positiva y ayudarles a establecer metas personales y profesionales.

las evaluaciones pueden motivar a los empleados al proporcionarles retroalimentación positiva y ayudarles a establecer metas personales y profesionales. Satisfacción: gracias a todo ello, la empresa podrá contar con empleados más preparados que se alinean con sus objetivos, a la par que el empleado dispone de la información y los recursos necesarios para seguir mejorando como profesional.

gracias a todo ello, la empresa podrá contar con empleados más preparados que se alinean con sus objetivos, a la par que el empleado dispone de la información y los recursos necesarios para seguir mejorando como profesional. Retención de talento: al identificar y desarrollar las habilidades de los empleados, las empresas pueden retener a los mejores talentos y evitar una alta rotación de personal.

Tipos de evaluación del desempeño

Con el paso de los años y el interés de las empresas por mejorar la productividad de sus equipos, han ido surgiendo diferentes tipos de evaluación del desempeño. Cada organización debe evaluar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos para verificar cuál es la estrategia que mejor encaja con sus valores, misión y objetivo. Se categorizan de la siguiente forma.

Autoevaluación: los propios empleados evalúan su rendimiento a partir de los criterios previamente establecidos. Esto ayuda a fomentar la autocrítica y la autorreflexión, aunque también puede ser subjetivo y estar influenciado por la autoestima del empleado.

los propios empleados evalúan su rendimiento a partir de los criterios previamente establecidos. Esto ayuda a fomentar la autocrítica y la autorreflexión, aunque también puede ser subjetivo y estar influenciado por la autoestima del empleado. Según el punto de vista: los diferentes sistemas de evaluación del desempeño también se pueden categorizar según el punto de vista, diferenciando entre: 90º: la evaluación la realiza principalmente el jefe o encargado del empleado, basándose en criterios objetivos, pero siempre desde su propia visión, la cual puede estar sesgada. 180º: la evaluación se hace entre iguales, es decir, los compañeros de trabajo del mismo nivel jerárquico evalúan el desempeño del empleado. Aunque ofrece una visión más cercana y colaborativa, puede estar sujeta a conflictos personales. 270º: la evaluación la realiza el empleado a sus superiores, lo que permite una retroalimentación ascendente y puede ayudar a mejorar el liderazgo y la gestión. Sin embargo, puede ser difícil para algunos empleados dar una evaluación honesta por el miedo a las represalias, por lo que es habitual que se haga de manera anónima. 360º: la evaluación se realiza desde todos los ángulos, es decir, jefes, compañeros, subordinados e incluso clientes realizan la evaluación. Aunque puede resultar más complicado, ofrece una visión completa.

los diferentes sistemas de evaluación del desempeño también se pueden categorizar según el punto de vista, diferenciando entre: Por objetivos: por otro lado, también se puede realizar una evaluación del desempeño basada en objetivos, donde se evalúa si el empleado ha logrado los objetivos establecidos para su puesto en un periodo de tiempo determinado. Esta estrategia puede ser muy motivadora y permitir un seguimiento más claro del progreso, pero también puede generar presión y estrés si los objetivos no se establecen de manera realista.

por otro lado, también se puede realizar una evaluación del desempeño basada en objetivos, donde se evalúa si el empleado ha logrado los objetivos establecidos para su puesto en un periodo de tiempo determinado. Esta estrategia puede ser muy motivadora y permitir un seguimiento más claro del progreso, pero también puede generar presión y estrés si los objetivos no se establecen de manera realista. Por competencias: una forma de aliviar esta presión es realizar una evaluación basada en competencias, donde se evalúa el grado en que el empleado ha desarrollado las habilidades y competencias necesarias para su puesto. Esto permite una visión más integral del empleado, pero requiere una definición clara y objetiva de las competencias.

Tecnología y cómo medir la evaluación del desempeño para mejorar el rendimiento personal y colectivo

Aunque la evaluación del desempeño data del año 265 a. C, no fue hasta el siglo XIX cuando se utilizó como herramienta para medir la productividad y el rendimiento laboral. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XX cuando las organizaciones, apoyadas por la tecnología y el software, empezaron a implementar sistemas de evaluación del desempeño más estructurados y eficientes.

Actualmente, existen numerosas herramientas de software y plataformas digitales que facilitan el proceso, permitiendo realizar un seguimiento detallado, una recopilación de datos más precisa y un análisis más exhaustivo.

Estos completos sistemas de evaluación permiten definir objetivos, establecer metas y medir el progreso a través de una interfaz intuitiva y fácil de usar. Estas herramientas también suelen incluir funciones para recopilar comentarios y realizar autoevaluaciones, lo que fomenta la comunicación y la retroalimentación en toda la organización.

También suelen ofrecer espacio para que cada empleado pueda acceder a formación personalizada, así como para realizar un seguimiento de su progreso. Además, muchas de estas herramientas también proporcionan análisis y reportes detallados que pueden ayudar a los managers y al equipo de RR. HH. a tomar decisiones informadas basadas en datos.

De esta forma, empleados, jefes y recursos humanos trabajan colectivamente con el objetivo de mejorar constantemente y seguir creciendo tanto a nivel individual como colectivo, en favor de la productividad y el éxito de la empresa.

Slack: una herramienta que favorece la comunicación interna y la colaboración

Como herramienta de comunicación interna y trabajo en equipo, Slack está permitiendo a muchas organizaciones habilitar la comunicación constante entre miembros del equipo y la recopilación de feedback que puede ser útil para la evaluación del desempeño.

Slack permite a los equipos compartir logros, discutir desafíos y colaborar en la resolución de problemas, lo que puede ayudar a los managers a evaluar el desempeño individual y grupal. Además, las conversaciones y los intercambios de información que ocurren en Slack pueden ser una fuente útil de feedback para la evaluación del desempeño.

Asimismo, la posibilidad de integrar Slack con otras herramientas de gestión de proyectos, como Trello o Asana, facilita el seguimiento de los objetivos y la evaluación del rendimiento.

De la misma forma, Slack también puede facilitar las reuniones de feedback periódicas, proporcionando un espacio seguro y accesible donde los empleados pueden recibir y proporcionar retroalimentación. Esto puede ayudar a identificar oportunidades de mejora y a establecer metas y objetivos claros para el futuro.