El informe MarketScape de IDC ha reconocido a Slack como líder en colaboración de equipos a nivel mundial

“Considera la posibilidad de usar Slack cuando debas reunir todas tus aplicaciones en un espacio de trabajo colaborativo inteligente y repleto de funciones que evolucione con tu empresa”.

Se acaba de anunciar que se ha reconocido a Slack como líder en el informe de IDC, MarketScape: Worldwide Team Collaboration Applications 2024 Vendor Assessment (doc #US51405624, octubre de 2024). “Slack facilita una colaboración centrada en canales y en diferentes modalidades de una forma que no se encuentra en muchos productos”, declara Wayne Kurtzman, vicepresidente de investigación de la colaboración y las comunidades en IDC. “Los clientes de Slack han hablado de la amplia adopción de los flujos de trabajo sin código de Slack que pueden usar un gran catálogo de integraciones para facilitar su trabajo y realizarlo más rápido”.

El informe MarketScape de IDC es una guía para los compradores de tecnología muy esperada y de gran autoridad. Evalúa las plataformas de trabajo mediante una metodología estricta en un amplio rango de criterios técnicos y empresariales, así como exhaustivas entrevistas a los clientes.

“Las empresas más innovadoras a nivel global crean y desarrollan sus negocios en Slack, donde ahora nuestros clientes pueden ampliar su impacto mediante IA y Agentforce”, afirma Peter Doolan, responsable de atención al cliente de Slack. “Nos enorgullece que se nos reconozca como líder en colaboración de equipos a nivel mundial en MarketScape de IDC”.

El informe MarketScape de IDC tiene en cuenta a los proveedores en el contexto de todo el panorama técnico de una empresa, incluida su capacidad para integrarse con otras aplicaciones, las prestaciones con poca necesidad de código o sin código, la seguridad, la gobernanza y el cumplimiento. Al describir las funciones de Slack, Kurtzman escribe: “Dado que se integra con la gran mayoría de las aplicaciones y sistemas empresariales fundamentales, Slack actúa como una capa organizativa para el trabajo que ahorra tiempo a las personas y a los equipos al coordinar y dar visibilidad al trabajo mediante el flujo de conversaciones”.

Reinvención de la forma de trabajar con la IA y los agentes

Creemos que el reconocimiento de MarketScape de IDC destaca el papel fundamental que desempeña Slack en el gran cambio del mercado de las plataformas de trabajo a medida que las empresas buscan formas de reducir los costes generales y aumentar los ingresos con los agentes de IA. Los paquetes de ofimática y las aplicaciones de colaboración aisladas no se han creado para un mundo en el que los oficinistas deberán trabajar junto con agentes de IA con un acceso ininterrumpido a los datos que deben manejar. Las empresas eligen a Slack como su sistema operativo de trabajo porque reúne a las personas, las aplicaciones, los datos y las automatizaciones de los flujos de trabajo con IA y agentes en una sola interfaz conversacional.

En el informe, Kurtzman destaca la flexibilidad de Slack para los clientes: “Slack ofrece colaboración, una gestión de proyectos nativa, así como agentes y aplicaciones de IA en una capa de conversación con IA que conecta los datos y las organizaciones, y agiliza y automatiza los procesos para impulsar los resultados empresariales independientemente del paquete de ofimática que se use”.

En Slack, el personal no se dedica solo a colaborar. Empresas innovadoras como Ford, IBM, Target, Capital One, Accenture y Rocket Companies llevan a cabo procesos empresariales cruciales y conectan sus organizaciones globales con socios y proveedores en Slack. Los clientes observan un rendimiento acelerado en las ventas, atención al cliente, desarrollo de productos, TI, finanzas y RR. HH., con un aumento declarado del 47 % en productividad y una resolución de problemas un 31 % más rápida. Las integraciones nativas de Slack con Salesforce, como Slack Sales Elevate y los canales de Salesforce, ayudan a los equipos de ventas a sobrepasar los objetivos de ingresos con un aumento declarado del 37 % en la tasa de éxito.

Slack también tiene entre sus clientes y socios a empresas líderes en IA como OpenAI, Anthropic, Cohere y Perplexity, lo que ha propiciado la creación de más de 13 000 aplicaciones de IA en la plataforma de Slack desde marzo de 2023. Actualmente, la integración con Agentforce de Slack hace que los agentes formen parte del equipo, lo que les permite colaborar en los canales de Slack y realizar tareas usando todo el contexto de las conversaciones y los datos conectados. La reciente colaboración de Slack con Box, Adobe y Writer.ai consolida aún más la posición de Slack como el elemento natural para la IA y los agentes. Los clientes de Slack pueden elegir las soluciones de IA que mejor se adapten a su empresa, trabajar con varios asistentes y agentes de IA a la vez, y crear e implementar aplicaciones de IA personalizadas propias mediante LLM patentados. Slack también se está convirtiendo en una potente herramienta de IA para búsquedas empresariales porque puede aprovechar los conocimientos colectivos de una empresa y la memoria a largo plazo, junto con los datos de las aplicaciones conectadas, para ofrecer respuestas relevantes y breves.

“Las empresas más innovadoras a nivel global crean y desarrollan sus negocios en Slack, donde ahora nuestros clientes pueden ampliar su impacto mediante IA y Agentforce”. Peter Doolan Responsable de atención al cliente, Slack

Innovación, velocidad y aprecio de los clientes: el combustible de Slack

La publicación del informe MarketScape de IDC viene acompañada de varias nuevas funciones y colaboraciones estratégicas para Slack:

Agentforce en Slack: gracias a la implementación de Agentforce en Slack, los agentes son un compañero más. Los equipos pueden hablar con sus datos, encontrar información y realizar tareas en Slack mediante Agentforce de Salesforce.

gracias a la implementación de Agentforce en Slack, los agentes son un compañero más. Los equipos pueden hablar con sus datos, encontrar información y realizar tareas en Slack mediante Agentforce de Salesforce. Agentes de IA externos: se pueden implementar agentes y asistentes de IA de aplicaciones empresariales líderes en el mismo entorno de Slack, conocido y seguro.

se pueden implementar agentes y asistentes de IA de aplicaciones empresariales líderes en el mismo entorno de Slack, conocido y seguro. IA de Slack: IA de Slack es una experiencia intuitiva de IA generativa integrada de forma nativa en Slack que proporciona respuestas inteligentes basadas en mensajes y archivos que se han compartido en Slack, resume las conversaciones de canales e hilos, y ofrece síntesis diarias de los canales al inicio del día. Las funciones mejoradas, como las notas de las juntas, la automatización simplificada y la búsqueda optimizada, permiten a los equipos trabajar de forma más inteligente, rápida y centrada.

IA de Slack es una experiencia intuitiva de IA generativa integrada de forma nativa en Slack que proporciona respuestas inteligentes basadas en mensajes y archivos que se han compartido en Slack, resume las conversaciones de canales e hilos, y ofrece síntesis diarias de los canales al inicio del día. Las funciones mejoradas, como las notas de las juntas, la automatización simplificada y la búsqueda optimizada, permiten a los equipos trabajar de forma más inteligente, rápida y centrada. Canales de Salesforce: hay un nuevo tipo de canal que conecta los registros de CRM de Salesforce con conversaciones basadas en canales en Slack y ofrece a los equipos un espacio completo donde colaborar en todas las cuentas y oportunidades, lo que mejora el trabajo en equipo para seguir adelante. Próximamente, los canales de Salesforce se integrarán en la interfaz de usuario de Salesforce.

hay un nuevo tipo de canal que conecta los registros de CRM de Salesforce con conversaciones basadas en canales en Slack y ofrece a los equipos un espacio completo donde colaborar en todas las cuentas y oportunidades, lo que mejora el trabajo en equipo para seguir adelante. Próximamente, los canales de Salesforce se integrarán en la interfaz de usuario de Salesforce. Plantillas de Slack: colecciones de canales, canvas, listas y flujos de trabajo automatizados basados en plantillas y listos para usar que aceleran el trabajo en cualquier departamento para que los equipos puedan ser más productivos.

colecciones de canales, canvas, listas y flujos de trabajo automatizados basados en plantillas y listos para usar que aceleran el trabajo en cualquier departamento para que los equipos puedan ser más productivos. Listas de Slack: las listas integran directamente en Slack la gestión de proyectos y tareas, lo que aporta una estructura a las conversaciones y permite a los equipos gestionar los proyectos, las solicitudes entrantes y las prioridades principales donde ya trabajan sin tener que cambiar entre varias aplicaciones.

En el informe MarketScape de IDC se aconseja a los compradores de tecnología tener en cuenta varios factores a la hora de elegir una plataforma de trabajo, incluida la velocidad de sus funciones, la pasión de la comunidad de clientes y la sencillez de la experiencia de usuario. En el informe se comenta que “Slack tiene fans y la trayectoria profesional de algunos de ellos ha evolucionado gracias a Slack. Esta plataforma, a menudo denominada 'la forma en la que trabajamos en equipo', se ha convertido en un elemento fundamental para que las empresas a nivel regional y mundial agilicen los procesos de los equipos multidisciplinarios y aceleren el trabajo con socios y clientes externos”.

El compromiso de Slack para simplificar el trabajo mediante la ayuda de la IA y los agentes ha tenido efecto en los líderes que se enfrentan a un entorno tecnológico empresarial cada vez más complejo. Ben Ryrie, director de experiencias tecnológicas en Canva, declara: “Todo lo que necesito está integrado en Slack. Se adapta al punto en el que me encuentro, así que no necesito conectarme a diferentes sistemas o ir cambiando de pantallas”. Las empresas que reinventan cómo trabajan gracias a Slack obtienen ventajas que van más allá de la productividad: los equipos distribuidos participan y colaboran más, los procesos se transforman en órdenes de una magnitud más eficiente y el rendimiento mejora de forma significativa en todas las líneas de negocio.

En la conclusión de MarketScape de IDC, Kurtzman recomienda que los compradores de tecnología hagan lo siguiente: “Considera la posibilidad de usar Slack cuando debas reunir todas tus aplicaciones en un espacio de trabajo colaborativo inteligente y repleto de funciones que evolucione con tu empresa”.

Obtén más información en el resumen del informe MarketScape de IDC aquí.