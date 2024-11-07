„Ziehen Sie Slack in Erwägung, wenn Sie alle Ihre Anwendungen in einem funktionsreichen, intelligenten Arbeitsbereich zusammenbringen möchten, der sich mit Ihrem Unternehmen weiterentwickelt.”

Wie soeben bekannt wurde, stuft das IDC MarketScape Vendor Assessment für Team-Collaborations-Anwendungen im Jahr 2024 (doc #US51405624, Oktober 2024) Slack als einen der Marktführer ein. „Slack ermöglicht die einfache und vielgestaltige Zusammenarbeit in Channels auf eine Art und Weise, wie es nur wenige Produkte können”, sagte Wayne Kurtzman, Forschungs-Vizepräsident für Zusammenarbeit und Communitys beim IDC. „Kund:innen von Slack berichteten von der breiten Einführung von No-Code-Workflows bei Slack, mit denen ihre Arbeit erleichtert und beschleunigt wird.”

Der IDC MarketScape ist ein mit Spannung erwarteter und maßgeblicher Leitfaden für Technologiekäufer:innen. Er bewertet Arbeitsplattformen anhand einer Vielzahl technischer und betrieblicher Kriterien sowie anhand umfangreicher Kundenbefragungen.

„Die innovativsten Unternehmen der Welt bauen und entwickeln ihr Geschäft in Slack weiter, und jetzt ist Slack der Ort, an dem unsere Kund:innen ihre Wirkung mit künstlicher Intelligenz und Agentforce skalieren können,” sagt Peter Doolan, Chief Customer Officer bei Slack. „Wir freuen uns sehr über die Anerkennung durch den IDC MarketScape als einen der Marktführer bei der weltweiten Teamzusammenarbeit.”

Der IDC MarketScape berücksichtigt Anbieter im Kontext der gesamten technischen Landschaft eines Unternehmens, einschließlich ihrer Fähigkeit zur Integration von anderen Anwendungen, Low-Code- oder No-Code-Funktionalitäten, Sicherheit, Governance und Compliance. Bei der Beschreibung der Fähigkeiten von Slack schreibt Kurtzman: „Mit Integrationen der meisten wichtigen Unternehmenssysteme und -anwendungen agiert Slack als Steuerungsebene für die Arbeit, die Teams und Einzelpersonen Zeit spart, indem sie Arbeitsabläufe im Kommunikationsfluss sichtbar macht.”

Neudefinition der Arbeitsabläufe mit künstlicher Intelligenz und digitalen Agenten

Wir glauben, dass die Anerkennung durch den IDC MarketScape die wichtige Rolle von Slack während des großen Wandels auf dem Markt für Arbeitsplattformen unterstreicht, da Unternehmen nach Möglichkeiten suchen, ihre Nebenkosten zu senken und den Umsatz mit KI-Agenten zu steigern. Gebündelte Büro-Anwendungespakete und isolierte Kommunikationsanwendungen entsprechen nicht den Anforderungen einer Welt, in der Mitarbeitende am Schreibtisch neben KI-Agenten mit direktem Zugriff auf die Daten, die sie brauchen, arbeiten müssen. Unternehmen nutzen Slack als ihr Betriebssystem für die Arbeit, weil es Menschen, Anwendungen, Daten und Workflows mit KI und digitalen Agenten in einer dialogorientierten Schnittstelle zusammenbringt.

Im Bericht hebt Kurtzman die Flexibilität von Slack für Kund:innen hervor: „Slack bietet Zusammenarbeit, natives Projektmanagement, KI-Apps und Agenten in einer KI-gestützten dialogorientierten Schnittstelle, die Daten und Organisationen vernetzt und Prozesse optimiert und automatisiert, um Geschäftsabläufe zu optimieren, egal welche Büro-Suite du verwendest.”

Beschäftigte arbeiten in Slack nicht nur zusammen. Innovative Unternehmen wie Ford, IBM, Target, Capital One, Accenture und Rocket Companies führen dort geschäftskritische Prozesse durch und vernetzen ihre globalen Organisationen mit Partner:innen und Lieferanten in Slack. Kund:innen melden eine um 47% beschleunigte Leistung in Vertrieb, Kundenservice, Produktentwicklung, IT, Finanzen und Personalwesen sowie eine 31% schnellere Problemlösungszeit. Die nativen Slack-Integrationen von Salesforce, wie Slack Sales Elevate und die Salesforce-Channels, helfen Vertriebsteams, ihre Umsatzziele zu übertreffen; sie berichten von einer 37% höheren Abschlussquote.

Slack zählt außerdem führende KI-Unternehmen wie OpenAI, Anthropic, Cohere und Perplexity zu seinen Kund:innen und Partner:innen. Seit März 2023 sind über 13.000 KI-Apps auf der Slack-Plattform entstanden. Nun macht die Integration von Agentforce aus Agenten Teamkollegen, die in Slack-Channels zusammenarbeiten und Aufgaben mit dem vollständigen Kontext von Unterhaltungen und verknüpften Daten erledigen können. Die kürzlich angekündigten Partnerschaften mit Box, Adobe und Writer.ai untermauern die Position von Slack als natürliches Zuhause für KI und digitale Agenten weiter. Kund:innen von Slack können die für ihr Unternehmen sinnvollen KI-Lösungen frei nach ihrem jeweiligen Bedarf wählen, gleichzeitig mit mehreren KI-Assistenten und -Agenten interagieren und ihre eigenen kundenspezifischen KI-Apps mithilfe von proprietären LLMs erstellen und einsetzen. Slack entwickelt sich außerdem zu einem leistungsstarken KI-Suchwerkzeug für Enterprise, da es auf das Wissen und das langfristige Archiv eines Unternehmens sowie auf Daten von verknüpften Apps zugreifen und äußerst relevante, prägnante Antworten liefern kann.

„Die innovativsten Unternehmen der Welt bauen und entwickeln ihr Geschäft in Slack weiter und jetzt können unsere Kund:innen in Slack ihren Einfluss mit KI und Agentforce skalieren.” Peter Doolan Chief Customer Officer, Slack

Innovation, Geschwindigkeit und Kundenliebe treiben Slack an

Die Veröffentlichung des IDC MarketScape-Reports folgt auf die kürzlich erfolgte Veröffentlichung mehrerer neuer Funktionen und strategischer Partnerschaften für Slack:

Agentforce in Slack: Indem Agentforce in Slack eingesetzt wird, werden digitale Agenten zu Teamkolleg:innen. Teams können nun mit ihren Daten kommunizieren, Einblicke gewinnen und Maßnahmen in Slack mit Salesforces Agentforce ergreifen.

Indem Agentforce in Slack eingesetzt wird, werden digitale Agenten zu Teamkolleg:innen. Teams können nun mit ihren Daten kommunizieren, Einblicke gewinnen und Maßnahmen in Slack mit Salesforces Agentforce ergreifen. KI-Agenten von Drittanbietern : KI-Akteure und -Assistenten aus führenden Unternehmens-Apps können in der gleichen vertrauenswürdigen, sicheren Umgebung in Slack eingesetzt werden.

: KI-Akteure und -Assistenten aus führenden Unternehmens-Apps können in der gleichen vertrauenswürdigen, sicheren Umgebung in Slack eingesetzt werden. Slack AI : Slack AI ist ein intuitives, generatives KI-Erlebnis, das nativ in Slack integriert ist. Es liefert intelligente Antworten auf der Grundlage von in Slack geteilten Nachrichten und Dateien, fasst Unterhaltungen in Channels und Threads zusammen und liefert tägliche morgendliche Zusammenfassungen von Channels. Erweiterte Funktionen wie Huddle-Notizen, vereinfachte Automatisierung und verbesserte Suche ermöglichen es Teams, intelligenter, schneller und konzentrierter zu arbeiten.

: Slack AI ist ein intuitives, generatives KI-Erlebnis, das nativ in Slack integriert ist. Es liefert intelligente Antworten auf der Grundlage von in Slack geteilten Nachrichten und Dateien, fasst Unterhaltungen in Channels und Threads zusammen und liefert tägliche morgendliche Zusammenfassungen von Channels. Erweiterte Funktionen wie Huddle-Notizen, vereinfachte Automatisierung und verbesserte Suche ermöglichen es Teams, intelligenter, schneller und konzentrierter zu arbeiten. Salesforce-Channels : Diese neue Channel-Art verknüpft Salesforce CRM-Einträge mit Channel-basierten Unterhaltungen in Slack und bietet Teams einen umfassenden Ort zur Zusammenarbeit an jedem Account und bei jeder Opportunity. Bald werden Salesforce-Channels in die Salesforce-Benutzeroberfläche integriert.

: Diese neue Channel-Art verknüpft Salesforce CRM-Einträge mit Channel-basierten Unterhaltungen in Slack und bietet Teams einen umfassenden Ort zur Zusammenarbeit an jedem Account und bei jeder Opportunity. Bald werden Salesforce-Channels in die Salesforce-Benutzeroberfläche integriert. Slack Vorlagen : Sammlungen von einsatzbereiten Vorlagen für Channels, Canvases, Listen und automatisierte Workflows beschleunigen die Arbeit in allen Abteilungen, damit Teams produktiver arbeiten können.

: Sammlungen von einsatzbereiten Vorlagen für Channels, Canvases, Listen und automatisierte Workflows beschleunigen die Arbeit in allen Abteilungen, damit Teams produktiver arbeiten können. Slack Listen: Mit Listen können Projekte und Aufgaben direkt in Slack organisiert werden, was Unterhaltungen Struktur verleiht und es Teams ermöglicht, Projekte, eingehende Anfragen und Prioritäten an Ort und Stelle zu managen – ohne zwischen verschiedenen Anwendungen hin- und herspringen zu müssen.

IDC MarketScape empfiehlt Technologie-Käufer:innen, bei der Auswahl einer Arbeitsplattform verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, wie z. B. die Geschwindigkeit der Funktionen, die Begeisterung der Kunden-Community und die Einfachheit der Benutzererfahrung. Im Bericht heißt es: „Slack hat Fans, deren Karrieren sich durch die Nutzung von Slack beschleunigt haben. Häufig als ‚die Art und Weise, wie wir all unsere Arbeit zusammenbringen’ bezeichnet, ist Slack für globale und regionale Unternehmen unerlässlich geworden, um Prozesse für interdisziplinäre Teams zu vereinfachen und die Zusammenarbeit mit externen Partner:innen und Kund:innen zu beschleunigen.”

Slack konzentriert sich darauf, die Arbeitsabläufe mit Hilfe von KI und Agenten zu vereinfachen, was bei Führungskräften, die mit einer immer komplexeren Enterprise-Tech-Landschaft konfrontiert sind, gut ankommt. Wie Ben Ryrie, Technology Experience Lead bei Canva, sagt: „Alles, was ich brauche, ist in Slack integriert. Es passt sich meinen Bedürfnissen an, sodass ich mich nicht in verschiedenen Systemen anmelden oder zwischen Bildschirmen hin- und herschalten muss.” Unternehmen, die ihre Arbeitsabläufe mit Slack neu organisieren, profitieren nicht nur von höherer Produktivität: verteilte Teams werden enger zusammengebracht und abgestimmt, Prozesse werden deutlich effizienter und die Leistung verbessert sich messbar in allen Geschäftsbereichen.

In seinem Fazit empfiehlt Kurtzman von IDC MarketScape Technologie-Käufer:innen: ‘Berücksichtigen Sie Slack, wenn Sie alle Ihre Anwendungen in einem funktionsreichen, intelligenten Arbeitsbereich zusammenführen möchten, der sich mit Ihrem Unternehmen entwickelt.'

Hier findest du mehr Informationen zum IDC MarketScape-Bericht.