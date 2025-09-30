Die besten Remote Tools für Home-Office und Hybridarbeit

Remote-Arbeit kann zwar Herausforderungen in Bezug auf Kommunikation und Teamgeist mit sich bringen, aber es gibt Remote-Tools, die Teams helfen, diese Hürden zu überwinden und effizient zu arbeiten.

Laut einer von Quantum Workplace durchgeführten Umfrage zum State of Remote Work im Jahr 2021 sind 82 % der Remote-Mitarbeitenden der Meinung, dass sie über die notwendigen Technologien verfügen, um mit ihrem Team vernetzt zu bleiben, wenn sie im Home-Office arbeiten. Diese Organisationen setzen die besten Remote-Tools und Richtlinien für Remote-Arbeit ein. Hier erfährst du, wie das auch dir gelingt.

Die effektivsten Remote-Tools

Der Schlüssel zu erfolgreicher Remote-Arbeit liegt darin, deinen Mitarbeitenden einen zuverlässigen Zugang zu den richtigen Ressourcen, Tools und Hilfsmitteln zu ermöglichen. Hier findest du einige unserer besten Tipps.

Zusammenarbeit

Integrierte Tools für die Zusammenarbeit kombinieren Instant Messaging, Videokonferenzen und Bildschirmfreigabe. So können Mitarbeitende, die im Home-Office arbeiten, zusammenarbeiten, ohne zwischen verschiedenen Plattformen oder Anwendungen von Drittanbietern wechseln zu müssen. So wird wertvolle Zeit gespart und die virtuelle Kommunikation vereinfacht. Für die Zusammenarbeit gibt es eine Vielzahl von Optionen, von Microsoft Teams und SharePoint bis hin zu Google Hangouts und Slack.

Videokonferenzen

Der Owl Labs-Bericht zum Thema State of Videoconferencing 2019 hat ergeben, dass Videokonferenzen die bevorzugte Kommunikationsmethode sind, wenn keine persönlichen Meetings möglich sind – noch vor E-Mail, Instant Messaging und Telefonaten.

Wir sind alle mit Tools wie Zoom und Skype vertraut, aber wusstest du, dass die meisten modernen Tools für die Zusammenarbeit über integrierte Videokonferenzfunktionen verfügen? Du kannst einen Videoanruf direkt aus einem Slack-Chat starten, aber die Plattform lässt sich auch nahtlos in andere Videotools integrieren, die du vielleicht schon benutzt. Die Möglichkeit, sofort Meetings zu starten oder an Anrufen teilzunehmen, ohne deinen Slack-Workspace zu verlassen, bedeutet weniger Unterbrechungen und weniger Zeitaufwand für das Hin- und Herwechseln zwischen Tabs und Plattformen.

Anerkennung von Mitarbeitenden

Nectar ist eine moderne Software zur Anerkennung von Mitarbeitenden, die speziell für Teams entwickelt wurde, die im Home-Office oder nach einem hybriden Konzept arbeiten. Sie ermöglicht es den Mitarbeitenden, an Wettbewerben teilzunehmen, ihre eigenen Belohnungen auszuwählen und Erfolge innerhalb der App zu feiern. Kolleg:innen und Führungskräfte können wertvolle Belohnungen senden, die mit den Grundwerten des Unternehmens in Einklang stehen, und so die Unternehmenskultur und die Arbeitsmoral fördern.

Bonusly ist ein weiteres Tool zur Anerkennung von Mitarbeitenden. Es automatisiert Benachrichtigungen für Geburtstage und Dienstjubiläen, lässt die Mitarbeitenden ihre eigenen Belohnungen auswählen und wertet Trends in Bezug auf Belohnungen mit detaillierten Analysen und Berichten aus. Du kannst Bonusly sogar in Slack integrieren, um Boni zu vergeben, die Kommentare zu den Belohnungen der Mitarbeitenden einzusehen und automatische Benachrichtigungen zu erhalten, ohne deinen Workspace verlassen zu müssen.

Projektmanagement

Tools wie monday.com, Wrike und Asana ermöglichen gemeinschaftliches Projektmanagement in Echtzeit. Sie helfen Teams bei der Verwaltung von Aufgaben, der Einhaltung von Fristen und der Verbesserung der Kommunikation rund um Projekte und Aufgaben. Du kannst sogar einige der anderen von uns vorgeschlagenen Tools für die Remote-Arbeit in dein Projektmanagement-System integrieren, um den Status von und die Kommunikation rund um Projekte weiter zu optimieren. Slack ersetzt zwar nicht den Einsatz von Projektmanagement-Tools, aber es kann deine Nutzung dieser Tools verbessern und so zu einem besseren ROI beitragen. Hier erfährst du, wie Slack deine Projektmanagement-Tools aufwerten kann:

Verwalte alle relevanten Komponenten deiner Projekte, von Notizen zum Kickoff-Meeting bis hin zu KPIs

Zentralisiere Aufgaben aus unterschiedlichen Softwareprogrammen, gib Feedback, erteile Genehmigungen, und erstelle neue Aufgaben

Automatisches Versenden von Aufgaben-Updates und Frist-Erinnerungen

Finde und teile Dateien aus Dateimanagement-Services wie Box, Dropbox, Google Drive und OneDrive

All das und vieles mehr kann direkt in Slack erledigt werden.

Die besten Richtlinien für Remote-Arbeit

Bei der Nutzung dieser Tools sind einige bewährte Verfahren für die Remote-Arbeit zu beachten.

Formuliere klare Erwartungen. Wenn du von Anfang an eindeutige Erwartungen und Parameter festlegst, kannst du Frustrationen und Unstimmigkeiten vermeiden. Dazu könnte gehören, welche Tools für welche Aufgaben verwendet werden sollen, wann und wo die Kommunikation stattfindet, wie die Zeitplanung und Arbeitsverfügbarkeit gemessen wird und welche Fristen einzuhalten sind.

Lege Wert auf eine ausgewogene Work-Life-Balance. Eine TINYpulse-Umfrage aus dem Jahr 2021 hat ergeben, dass 86 % der Mitarbeitenden, die im Home-Office arbeiten, ein hohes Maß an Burnout erlebt haben. Der Zugang zu so vielen Tools und Technologien ist zwar hilfreich, kann aber auch dazu führen, dass die Mitarbeitenden den Eindruck haben, nie abschalten zu können. Das Festlegen von Erwartungen in Bezug auf Zeitplanung und Arbeitsverfügbarkeit hilft und ermutigt die Mitarbeitenden, bei Bedarf Bildschirmpausen und Auszeiten zu nehmen.

Kommuniziere lieber zu viel als zu wenig. Bei Remote-Teams ist es fast unmöglich, zu viel zu kommunizieren. Teams sollten Kommunikationstools wie Slack nutzen, regelmäßige Videokonferenzen abhalten und Projektmanagement-Software verwenden, um die Arbeitsprozesse im Blick zu behalten.

Denke an die Cybersicherheit. Wenn deine Mitarbeitenden im Home-Office arbeiten, greifen sie von verschiedenen Geräten und Standorten aus auf deine Geschäftsanwendungen und -daten zu. Dies erhöht die Schwachstellen und damit auch das Risiko von Cyberangriffen. Um sich darauf einzustellen, müssen Unternehmen der Cybersicherheit höchste Priorität einräumen und sicherstellen, dass sie die Technologie zuverlässig und effektiv nutzen.

Mit Slack können Remote-Teams einfacher und intelligenter arbeiten. Optimiere Workflows, Zusammenarbeit und Kommunikation mit einer sicheren All-in-One-Plattform, die dafür entwickelt wurde, die Arbeit von jedem Standort aus effizienter zu gestalten. Nimm Kontakt mit uns auf und lege noch heute los.