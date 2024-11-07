IDC MarketScape designa a Slack como líder en colaboración de equipos a nivel mundial

“Piensa en Slack cuando necesites reunir todas tus aplicaciones en un espacio de trabajo colaborativo e inteligente, que ofrezca una amplia variedad de funciones y evolucione con tu negocio”.

Acaba de publicarse la evaluación de proveedores IDC MarketScape: Worldwide Team Collaboration Applications 2024 Vendor Assessment (n.º de doc. US51405624, octubre de 2024), en la que se distingue a Slack como líder: “Slack hace posible una colaboración sencilla centrada en canales entre diferentes modalidades de una manera que pocos productos logran”, dice Wayne Kurtzman, vicepresidente de colaboración y comunidades del área de Investigación de IDC. “Los clientes de Slack mencionaron la amplia adopción de los flujos de trabajo sin código de Slack, que pueden usar una gran variedad de integraciones para lograr que su trabajo sea más fácil y rápido de realizar”.

IDC MarketScape es una guía de referencia muy esperada para quienes adquieren tecnología. En ella, se evalúan las plataformas de trabajo con una metodología estricta en relación con un extenso conjunto de criterios técnicos y empresariales, además de con entrevistas completas con los clientes.

“Las empresas más innovadoras del mundo desarrollan sus negocios y los hacen crecer en Slack, y ahora Slack es el lugar donde nuestros clientes pueden expandir su impacto con la IA y Agentforce”, dijo Peter Doolan, director de atención al cliente de Slack. “Nos sentimos honrados por haber sido distinguidos en IDC MarketScape como líderes en colaboración de equipos a nivel mundial”.

La guía IDC MarketScape estudia a los proveedores en el contexto del panorama técnico completo de la empresa, lo que incluye su capacidad para integrarse con otras aplicaciones, sus capacidades de uso nulo o reducido de código y las características de seguridad, gobernanza y cumplimiento. Al momento de describir las potencialidades de Slack, Kurtzman escribió: “Dado que cuenta con integraciones con la gran mayoría de los sistemas y las aplicaciones empresariales críticos, Slack funciona como una capa de organización del trabajo, lo que les ahorra tiempo a los equipos y las personas al coordinar el trabajo y agregarle visibilidad con el flujo de las conversaciones”.

Redefinición de la forma de trabajar con la IA y los agentes

Creemos que el reconocimiento proporcionado por IDC MarketScape subraya el rol decisivo de Slack en la gran transformación experimentada por el mercado de las plataformas de trabajo, a medida que las empresas buscan formas de reducir los costos generales y aumentar las ganancias con agentes de IA. Las suites de aplicaciones de oficina agrupadas y las aplicaciones de colaboración compartimentada no están preparadas para un mundo en el que los empleados de oficina deberán trabajar junto con agentes de IA que tienen un acceso continuo a los datos que necesitan para actuar. Las empresas acuden a Slack como su sistema operativo de trabajo, debido a que reúne a personas, aplicaciones, datos y automatizaciones de flujos de trabajo con IA y agentes en una única interfaz conversacional.

En el informe, Kurtzman señaló la flexibilidad que Slack les aporta a los clientes: “Slack ofrece colaboración, administración nativa de proyectos, y aplicaciones y agentes de IA en una capa conversacional con tecnología de IA que conecta datos y organizaciones, además de agilizar y automatizar procesos, para lograr resultados empresariales, independientemente de cuál sea la suite de aplicaciones de oficina que se use”.

Los empleados no solo colaboran en Slack. Empresas innovadoras, como Ford, IBM, Target, Capital One, Accenture y Rocket Companies, llevan a cabo procesos empresariales esenciales y conectan sus organizaciones globales con socios y proveedores en Slack. Los clientes perciben un rendimiento acelerado en las áreas de ventas, atención al cliente, desarrollo de productos, TI, finanzas y Recursos Humanos, y se ha informado un aumento del 47 % en la productividad y del 31 % en la velocidad de resolución de problemas. Las integraciones nativas de Slack con Salesforce, como Slack Sales Elevate y los canales de Salesforce, ayudan a los equipos de ventas a superar los objetivos de ganancias, y se ha informado un aumento del 37 % en la tasa de ganancias.

Entre los clientes y socios de Slack, se encuentran empresas de IA de primer nivel, como OpenAI, Anthropic, Cohere y Perplexity, lo que estimuló la creación de más de 13 000 aplicaciones de IA en la plataforma de Slack desde marzo de 2023. Ahora, la integración de Slack con Agentforce está convirtiendo a los agentes en compañeros de equipo, de modo que pueden colaborar en canales de Slack y realizar tareas al estar equipados con el contexto completo de las conversaciones y los datos conectados. Las recientemente anunciadas asociaciones de Slack con Box, Adobe y Writer.ai consolidan aún más la posición de Slack como el entorno natural para la IA y los agentes. Los clientes de Slack pueden elegir libremente las soluciones de IA que mejor se adapten a sus negocios, trabajar con varios asistentes y agentes de IA al mismo tiempo, y desarrollar e implementar sus propias aplicaciones de IA personalizadas con modelos de lenguaje grande (LLM) patentados. Además, Slack se está transformando en una herramienta de búsqueda empresarial con IA, dado que puede hacer uso del conocimiento colectivo y la memoria a largo plazo de una empresa, junto con los datos de las aplicaciones vinculadas, y producir respuestas breves y de alta relevancia.

“Las empresas más innovadoras del mundo desarrollan sus negocios y los hacen crecer en Slack, y ahora Slack es el lugar donde nuestros clientes pueden expandir su impacto con la IA y Agentforce”. Peter Doolan Director de atención al cliente, Slack

La innovación, la velocidad y el amor de los clientes impulsan a Slack

La publicación del informe IDC MarketScape llega justo después de varios lanzamientos de nuevas funciones y alianzas estratégicas para Slack:

Agentforce en Slack: con la implementación de Agentforce en Slack, los agentes se convierten en compañeros de equipo. Ahora, los equipos pueden interactuar con los datos, revelar perspectivas y tomar medidas respecto de las tareas en Slack con Agentforce de Salesforce.

con la implementación de Agentforce en Slack, los agentes se convierten en compañeros de equipo. Ahora, los equipos pueden interactuar con los datos, revelar perspectivas y tomar medidas respecto de las tareas en Slack con Agentforce de Salesforce. Agentes de IA de terceros: los agentes y asistentes de IA de aplicaciones de empresas líderes pueden implementarse en el mismo entorno seguro y de confianza en Slack.

los agentes y asistentes de IA de aplicaciones de empresas líderes pueden implementarse en el mismo entorno seguro y de confianza en Slack. IA de Slack: IA de Slack es una herramienta intuitiva de IA generativa desarrollada de forma nativa en Slack que brinda respuestas inteligentes a partir de los mensajes y archivos compartidos en Slack, resume conversaciones mantenidas en canales e hilos, y proporciona síntesis matutinas diarias de los canales. Las capacidades mejoradas, como las notas de juntas, la automatización simplificada y la búsqueda optimizada, permiten que los equipos trabajen con mayor inteligencia, rapidez y concentración.

IA de Slack es una herramienta intuitiva de IA generativa desarrollada de forma nativa en Slack que brinda respuestas inteligentes a partir de los mensajes y archivos compartidos en Slack, resume conversaciones mantenidas en canales e hilos, y proporciona síntesis matutinas diarias de los canales. Las capacidades mejoradas, como las notas de juntas, la automatización simplificada y la búsqueda optimizada, permiten que los equipos trabajen con mayor inteligencia, rapidez y concentración. Canales de Salesforce: un nuevo tipo de canal, que conecta los registros de CRM de Salesforce con las conversaciones en canales en Slack, les ofrece a los equipos un espacio integral en el que pueden colaborar en cada cuenta y oportunidad, lo que aumenta la coordinación para sacar el trabajo adelante. Próximamente, los canales de Salesforce estarán integrados en la interfaz del usuario de Salesforce.

un nuevo tipo de canal, que conecta los registros de CRM de Salesforce con las conversaciones en canales en Slack, les ofrece a los equipos un espacio integral en el que pueden colaborar en cada cuenta y oportunidad, lo que aumenta la coordinación para sacar el trabajo adelante. Próximamente, los canales de Salesforce estarán integrados en la interfaz del usuario de Salesforce. Plantillas de Slack: las colecciones de plantillas de canales, canvas, listas y flujos de trabajo automatizados disponibles para uso inmediato aceleran el trabajo en cualquier departamento de modo que los equipos puedan ser más productivos.

las colecciones de plantillas de canales, canvas, listas y flujos de trabajo automatizados disponibles para uso inmediato aceleran el trabajo en cualquier departamento de modo que los equipos puedan ser más productivos. Listas de Slack: las listas incorporan la administración de proyectos y tareas directamente en Slack, aportan estructura a las conversaciones y hacen posible que los equipos administren proyectos, solicitudes entrantes y prioridades destacadas exactamente donde ya están trabajando, sin tener que alternar entre varias aplicaciones.

IDC MarketScape recomienda a las personas que adquieren tecnología que contemplen varios factores al elegir una plataforma de trabajo, como la velocidad de desarrollo de funcionalidades, la pasión de su comunidad de clientes y la sencillez de la experiencia del usuario. En el informe, se afirma: “Slack tiene fanáticos, algunos de los cuales impulsaron sus carreras por medio del uso de Slack. A menudo conocida como ‘el modo en que coordinamos todo nuestro trabajo en conjunto’, Slack se ha vuelto esencial para que empresas de alcance global y regional optimicen los procesos de equipos interdisciplinarios y aceleren el trabajo con socios externos y clientes”.

El compromiso de Slack de simplificar el trabajo con la ayuda de la IA y los agentes resuena entre los líderes que se encuentran frente a un panorama tecnológico empresarial cada vez más complejo. En palabras de Ben Ryrie, director de experiencia con la tecnología de Canva: “Todo lo que necesito está integrado en Slack. Me acompaña en el entorno en el que ya me encuentro, por lo que no tengo que iniciar sesión en diferentes sistemas ni alternar entre pantallas”. Las empresas que reinventan el modo de trabajar con Slack cosechan beneficios que van más allá de la productividad: los equipos distribuidos se vuelven más comprometidos y coordinados, los procesos se vuelven significativamente más eficientes, y el rendimiento mejora notablemente en cada línea de negocios.

En la conclusión de IDC MarketScape, Kurtzman recomienda que quienes adquieren tecnología “tengan en cuenta a Slack cuando necesiten reunir a todas sus aplicaciones en un espacio de trabajo colaborativo e inteligente, que ofrezca una amplia variedad de funciones y evolucione con su negocio”.

Obtén más información en este extracto del informe IDC MarketScape.