« Envisagez Slack lorsque vous avez besoin de rassembler toutes vos applications dans un espace de travail collaboratif fonctionnellement riche et intelligent, qui évolue avec votre entreprise. »

Tout juste annoncé, le guide IDC MarketScape : rapport sur les applications de collaboration d’équipe dans le monde entier en 2024 (doc #US51405624, octobre 2024) désigne Slack comme un leader. « Slack facilite énormément la collaboration dans les canaux, quel que soit le mode de communication utilisé, ce que peu d'autres produits sont capables de proposer », a déclaré Wayne Kurtzman, vice-président de la recherche IDC sur la collaboration et les communautés. « Les clients Slack ont souligné le large déploiement de workflows sans code, qui fait appel à un grand nombre d'intégrations pour accélérer et simplifier le travail ».

Le IDC MarketScape est un guide très attendu et fiable pour les acheteurs de technologie. Il évalue les plateformes de travail selon une méthodologie rigoureuse s'appuyant sur une multitude de critères techniques et commerciaux, ainsi que sur des entretiens avec les clients.

« Les entreprises les plus innovantes au monde construisent et développent leur activité sur Slack, et maintenant, nos clients peuvent renforcer leur impact avec l'IA et Agentforce sur la plateforme », a déclaré Peter Doolan, Chief Customer Officer chez Slack. « Nous sommes honorés que le IDC MarketScape nous considère comme un leader dans le domaine de la collaboration d’équipe à l’échelle internationale. »

Le IDC MarketScape examine les fournisseurs dans le contexte de l'ensemble du paysage technique de leur entreprise, notamment leur capacité à intégrer d'autres applications, leurs capacités low-code ou no-code, ainsi que leur sécurité, leur gouvernance et leur conformité. En parlant de Slack, Kurtzman a écrit : « Grâce à ses intégrations avec la plupart des applications et systèmes essentiels de l'entreprise, Slack fait office de couche de gestion du travail et permet aux équipes et aux individus de gagner du temps en alignant et en rendant visibles les flux de discussions ».

Redéfinir les méthodes de travail avec l'IA et les agents

Nous pensons que cette évaluation du IDC MarketScape souligne le rôle crucial de Slack dans le changement majeur qui s’opère sur le marché des plateformes de travail. En effet, les entreprises cherchent à réduire leurs frais généraux et à augmenter leur chiffre d'affaires en ayant recours à des agents IA. Les suites bureautiques groupées et les applications de collaboration isolées ne sont pas conçues pour un monde dans lequel les salariés doivent collaborer avec des agents IA ayant un accès direct aux données nécessaires à leur action. Les entreprises font de Slack leur système d'exploitation professionnel car il rassemble les personnes, les applications, les données et l'automatisation des processus de travail dans une interface conversationnelle avec l'IA et les agents.

Dans son rapport, Kurtzman a mis en avant la flexibilité de Slack : « Slack propose une collaboration native, la gestion de projets, des applications et des agents IA dans une couche conversationnelle alimentée par l’lA qui connecte les données, les entreprises, rationalise et automatise les processus pour améliorer les résultats, quel que soit l'outil de productivité utilisé ».

Les salariés ne collaborent pas seulement dans Slack. Des entreprises innovantes comme Ford, IBM, Target, Capital One, Accenture et Rocket Companies gèrent des processus métier critiques, et connectent leurs structures internationales avec des partenaires et des fournisseurs dans Slack. Leurs clients constatent une amélioration de la performance dans les ventes, le service client, le développement de produits, l'informatique, les finances et les RH, avec une productivité qui augmente de 47 % et un temps de résolution des problèmes réduit de 31 %. Les intégrations natives de Slack avec Salesforce, comme Slack Sales Elevate et les canaux Salesforce, aident les équipes commerciales à dépasser leurs objectifs de chiffre d'affaires avec une augmentation de 37 % du taux de réussite.

Slack compte également parmi ses clients et partenaires des entreprises de premier plan dans le domaine de l'IA, telles qu'OpenAI, Anthropic, Cohere et Perplexity. Plus de 13 000 applications IA ont été développées sur la plateforme Slack depuis mars 2023. Désormais, l’intégration avec Agentforce transforme les agents IA en coéquipiers, capables de collaborer dans les canaux Slack et d'exécuter des tâches avec toutes les informations issues des conversations et des données connectées. Les récents partenariats annoncés avec Box, Adobe et Writer.ai font de Slack un espace d’hébergement naturel pour l'IA et les agents. Les clients Slack peuvent choisir librement les solutions IA qui leur conviennent, travailler avec plusieurs assistants et agents IA à la fois, et créer et déployer leurs propres applications IA personnalisées à l'aide de LLMs propriétaires. Par ailleurs, Slack devient un puissant outil de recherche d'entreprise basé sur l'IA , capable de tirer parti des connaissances collectives de l'entreprise et de sa mémoire à long terme, ainsi que des données provenant des applications connectées, pour fournir des réponses très pertinentes et concises.

« Les entreprises les plus innovantes développent leur activité sur Slack ; désormais, nos clients peuvent renforcer leur impact sur la plateforme avec l'IA et Agentforce. » Peter Doolan Chief Customer Officer, Slack

L'innovation, la rapidité et l'amour des clients font avancer Slack

La publication du rapport IDC MarketScape intervient au lendemain du lancement de plusieurs nouvelles fonctionnalités et partenariats stratégiques pour Slack :

Agentforce sur Slack : En déployant Agentforce sur Slack, les agents IA deviennent des coéquipiers. Les équipes peuvent désormais discuter avec leurs données, mettre en évidence des insights et agir sur des tâches dans Slack avec Salesforce Agentforce.

: En déployant Agentforce sur Slack, les agents IA deviennent des coéquipiers. Les équipes peuvent désormais discuter avec leurs données, mettre en évidence des insights et agir sur des tâches dans Slack avec Salesforce Agentforce. Agents IA tiers :Les agents et assistants IA des principales applications d'entreprise peuvent être déployés dans un environnement sûr et sécurisé sur Slack.

:Les agents et assistants IA des principales applications d'entreprise peuvent être déployés dans un environnement sûr et sécurisé sur Slack. Slack AI : l’expérience intuitive de l’IA native de Slack fournit des réponses intelligentes basées sur les messages et les fichiers partagés dans Slack, résume les conversations dans les canaux et les fils de discussion et propose des récapitulatifs quotidiens des canaux. Les fonctionnalités améliorées telles que les notes de réunion, la simplification de l’automatisation et la recherche améliorée permettent aux équipes de travailler plus intelligemment et plus rapidement, et avec une meilleure concentration.

l’expérience intuitive de l’IA native de Slack fournit des réponses intelligentes basées sur les messages et les fichiers partagés dans Slack, résume les conversations dans les canaux et les fils de discussion et propose des récapitulatifs quotidiens des canaux. Les fonctionnalités améliorées telles que les notes de réunion, la simplification de l’automatisation et la recherche améliorée permettent aux équipes de travailler plus intelligemment et plus rapidement, et avec une meilleure concentration. Canaux Salesforce : un nouveau type de canal qui connecte les enregistrements du CRM Salesforce aux conversations basées sur les canaux dans Slack donne aux équipes un espace global pour collaborer sur chaque compte et opportunité, et faire avancer le travail. Prochainement, les canaux Salesforce seront intégrés à l’interface utilisateur Salesforce.

un nouveau type de canal qui connecte les enregistrements du CRM Salesforce aux conversations basées sur les canaux dans Slack donne aux équipes un espace global pour collaborer sur chaque compte et opportunité, et faire avancer le travail. Prochainement, les canaux Salesforce seront intégrés à l’interface utilisateur Salesforce. Modèles Slack : les collections de canaux, canevas, listes et workflows prêts à l’emploi accélèrent le travail dans tous les services, afin que les équipes puissent être plus productives.

les collections de canaux, canevas, listes et workflows prêts à l’emploi accélèrent le travail dans tous les services, afin que les équipes puissent être plus productives. Listes Slack : les listes amènent la gestion de projets et de tâches directement dans Slack, apportant de la structure aux conversations et permettant aux équipes de gérer les projets, les demandes entrantes et les priorités sans avoir à passer d’une application à l’autre.

Le IDC MarketScape conseille aux acheteurs de technologie de prendre en compte divers facteurs lors du choix d’une plateforme de travail, notamment sa rapidité, l’avis de ses clients et sa simplicité d’utilisation. Le rapport note que : « Slack a des fans, dont la carrière a été accélérée en utilisant Slack. La plateforme, souvent décrite comme “l’outil de gestion de l’activité”, est devenue indispensable aux entreprises régionales et mondiales pour rationaliser les processus des équipes transversales et accélérer le travail avec des partenaires et des clients externes. »

L’engagement de Slack à simplifier le travail avec l’aide de l’IA et des agents résonne avec les dirigeants confrontés à un paysage technologique de plus en plus complexe. Comme le dit Ben Ryrie, responsable de l’expérience technologique chez Canva : « Tout ce dont j’ai besoin est intégré à Slack. Cela correspond à ma situation, donc je n’ai pas besoin de me connecter à des systèmes différents ou de passer d’un écran à un autre. » Les entreprises qui réimaginent leur travail avec Slack en récoltent les fruits au-delà de la productivité : les équipes distribuées sont plus impliquées et alignées, les processus deviennent beaucoup plus efficaces et les performances s’améliorent sensiblement dans toutes les branches.

Dans sa conclusion, Kurtzman recommande aux acheteurs de technologie d’« envisager Slack lorsque vous avez besoin de rassembler toutes vos applications dans un espace de travail intelligent et fonctionnellement riche qui évolue avec votre entreprise ».

En savoir plus dans l’extrait du rapport IDC MarketScape ici.