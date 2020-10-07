Explorando mejores formas de trabajar

Pasaron más de siete meses desde que se produjo el cambio global al trabajo a distancia y está claro que podemos hacer mucho más para mejorar el modo en que trabajamos juntos en este nuevo mundo. Para comenzar, sabemos que hay mejores formas de colaborar que limitarnos simplemente a la trampa de copiar-pegar que nos hace trasladar comportamientos físicos al mundo digital: las videoconferencias continuadas durante todo el día, todos los días, son una forma excepcionalmente agotadora de trabajar. Por otra parte, las personas echan de menos esas interacciones espontáneas y no planeadas en la oficina que nos han ayudado a mantenernos alineados, a tomar decisiones con rapidez y a generar nuevas ideas.

Fuimos pioneros en la mensajería basada en el canal para mejorar nuestra forma de trabajar juntos, y siempre estamos explorando nuevas formas de reimaginar el trabajo y la gestión. Queremos liberar a las personas de los procesos que ya no tienen mucho sentido y ayudar a que todos podamos formar conexiones más profundas mientras trabajamos a distancia. Una forma de hacerlo es traer la voz y el video a canales donde las personas adecuadas ya están trabajando juntas.

Este deseo de obtener más soporte a la hora de mantener relaciones, conexiones y cultura de equipo durante el trabajo a distancia se refleja claramente en los datos. En una nueva encuesta global de Slack, cuatro de los impedimentos que se mencionaban con más frecuencia en torno al trabajo a distancia están relacionados con crear y mantener fuertes vínculos laborales. De hecho, lo único que dicen los trabajadores que necesitan por encima de esto es una conexión decente a Internet.

Buscamos ideas que podamos adoptar, que resulten familiares desde el punto de vista del mundo del consumidor de la vida real, y llevarlas a la empresa. Veamos dos prototipos de Slack que estamos explorando:

Video asincrónico que ayude a las personas a colaborar en su propio tiempo, en lugar de todas a la vez

Tomemos aquello que nos encanta del video (ver rostros y lugares) y separémoslo de la presión constante de las videoconferencias y los apretados programas de reuniones para ayudarnos a permanecer alineados con nuestros compañeros de equipo.

Imaginemos la reunión rápida que se produce todos los días de 09:00 a 09:15. ¿Qué tal si pudieras grabar tu actualización a las 08:53 y ver a los demás a las 10:51, cuando te resulta más cómodo? Esto brinda a todo el mundo la información y las actualizaciones que necesitan, con una medida de flexibilidad que normalmente falta en la configuración actual.

Audio liviano y siempre disponible que permite conexiones ad-hoc cuando necesites una respuesta rápida o que más ojos miren el problema

Como ya habrás experimentado, los canales son el lugar perfecto para entablar una conversación con las personas adecuadas, porque todos están ya allí, compartiendo actualizaciones y archivos, e iniciando flujos de trabajo.

Imagina si pudieras hablar en vivo con quien esté disponible en tu equipo, sin programarlo, sino de forma totalmente espontánea, como si asomaras la cabeza por la oficina para obtener una respuesta o iniciaras una conversación de pasillo que se transforma en una lluvia de ideas. Una opción de audio en los canales es otra forma en que pensamos que podemos recuperar ese flujo creativo tan importante, independientemente de tu lugar de trabajo.

Animación de una exploración de Slack en nuevas herramientas de trabajo remotas

Estas ideas llegan de la mano del nuevo conjunto de capacidades de trabajo que se anunciarán el miércoles en Frontiers. También están diseñadas para acercar a los equipos que trabajan a distancia.

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La información anterior se provee SOLO CON UNA FINALIDAD INFORMATIVA, y no constituye un compromiso vinculante. No te bases en esta información para tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y el tiempo de cualquier producto, las funciones o la funcionalidad quedan a criterio exclusivo de Slack y están sujetos a cambios.