Usar Slack como un CPO: cómo Slack te puede ayudar a liderar una organización de productos

Nota del editor:

Como habrás escuchado, ¡Slack ahora es parte de Salesforce! Esto significa que parte de la siguiente información está desactualizada, pero queríamos mantenerla para brindar contexto histórico y otras buenas razones. Para obtener más detalles sobre la adquisición de Slack por parte de Salesforce, lee el anuncio oficial.

Esta es la tercera entrega de una serie en curso llamada Cómo canalizar el cambio. En este hilo, la directora de productos de Slack, Tamar Yehoshua, explica cómo utiliza Slack para dirigir la organización de productos de la empresa. Consulta las publicaciones anteriores de nuestro director financiero, Allen Shim, y nuestra directora de comunicaciones internas, Amanda Atkins.

El pasado mes de marzo, justo después de mi primer aniversario en Slack, escribí sobre los aspectos prácticos de cómo usamos Slack en Slack. Desde entonces, esa publicación ha generado muchas conversaciones. Me ha sorprendido (¡y me ha complacido!) saber lo útil que ha sido. A medida que más organizaciones adoptan Slack en sus flujos de trabajo para abordar mejor el trabajo remoto, quería compartir algunas de las técnicas específicas que utilizo en Slack para mejorar el acceso a la información en toda la organización de productos, reducir la cantidad de reuniones e involucrar a los clientes durante nuestro proceso de desarrollo de productos.

Lograr la unión mediante una visión clara, desde cualquier lugar

En el entorno actual, las organizaciones dependen de los líderes para modelar la comunicación eficaz, y los gerentes son los responsables de traducir la visión en la cadencia del trabajo diario.

Es necesaria una comunicación clara y coherente para garantizar que todos estén alineados en torno a las mismas prioridades y sepan lo que está sucediendo, en especial cuando los equipos están distribuidos. En lugar de bandejas de entrada de correo electrónico aisladas, en Slack usamos canales para llevar la información a un espacio abierto para que todos puedan encontrar lo que necesitan, cuando lo necesitan, y así mantenerse conectados y productivos.

Esto abarca la comunicación del equipo, anuncios en toda la organización, actualizaciones sobre nuevas iniciativas y todo tipo de colaboración entremedio. Los canales son como un archivo bajo demanda de datos y conocimientos. Por ejemplo, en Slack, una vez que se determinan nuestros objetivos para toda la empresa, ponemos en marcha un canal público dedicado para todos, en el que se publican periódicamente actualizaciones sobre el progreso. Junto con el resto de las personas, puedo ponerme al día rápidamente con nuestras métricas más recientes o hacer una pregunta de seguimiento rápida en un hilo.

Compartir el mensaje general

Cualquier líder sabe que desarrollar una estrategia es solo una parte del todo. El verdadero desafío es reforzar los mensajes clave y asegurarse de que se adopten en toda la organización. Puedo compartir mensajes importantes con mi organización usando los canales públicos de Slack para los anuncios. Además, cada uno de los clientes potenciales puede tomar mis puntos clave y distribuirlos en sus propios canales de equipo. Esto transmite un mensaje coherente en toda la organización sobre lo que es importante para nosotros y para nuestros clientes en cualquier momento, y por qué.

Aquí hay un ejemplo de una publicación que envié para iniciar la planificación trimestral en el canal #anuncio-pdi (PDI = producto, diseño, ingeniería):

Este tipo de mensaje proporciona:

Orientación sobre qué áreas de enfoque y aspectos serán los principales impulsores de nuestra estrategia durante el próximo trimestre

Una base para que mis equipos utilicen en sus sesiones de planificación

Una oportunidad para que nuestros socios de toda la empresa, incluidos los de ventas y marketing, comprendan dónde estamos enfocados y por qué

Un punto de referencia que cualquiera puede usar para verificar su trabajo

Cuando realizo una publicación en un canal de anuncios, sé que es probable que mi mensaje se vea, no solo porque hemos nombrado el canal de manera apropiada, sino porque hemos restringido los permisos de publicación para que no haya distracciones. Podríamos ir un paso más allá y hacer que la membresía en los canales de anuncios sea obligatoria, pero no lo consideramos necesario.

También podemos medir el alcance de mis mensajes con la función de actividad de mensajes de Slack. Esto me ayuda a planificar más comunicaciones de refuerzo y seguimiento. He aquí un ejemplo:

Como puedes ver, mi equipo y yo somos capaces de analizar las opiniones, las reacciones, las veces que se compartió el mensaje a lo largo del tiempo y hasta el alcance de mi mensaje fuera de la organización de productos, en forma de opiniones de diferentes departamentos.

Contenido relacionado: Desarrolla tu estrategia de comunicaciones en Slack.​​

Cuidar los detalles

Una vez que se establecen nuestros objetivos, usamos Slack para realizar un seguimiento del progreso en relación con nuestras metas y desarrollar la responsabilidad y la alineación continua. Para el seguimiento del estado, confiamos en nuestro canal público #lunes-reunión. El proceso comienza con un registro rápido y sincrónico el lunes por la mañana. Si bien a la reunión solo asisten unos pocos líderes de área, los materiales revisados ​​y las notas de la reunión se publican en el canal para que cualquier miembro de la organización pueda verlos y comentarlos. Esta transparencia es importante para mantener a todos alineados y actualizados, tanto dentro como fuera de la organización de productos.

También nos ayuda a trabajar más rápido. Publicamos obstáculos, elementos de acción y seguimientos para garantizar que el trabajo no se detenga y que los problemas se marquen y resuelvan, sin esperar a que llegue el próximo lunes.

Los clientes también se benefician. La reunión del lunes es donde compartimos los planes de entrega de nuestras nuevas funciones y discutimos cómo están reaccionando los clientes a los lanzamientos recientes. Los equipos mantienen el canal actualizado durante los lanzamientos, y este tipo de transparencia en un canal público nos ayuda a abordar cualquier problema potencial de forma rápida y sencilla. Si nos mantenemos atentos de manera proactiva, podemos responder mejor a las necesidades de nuestros clientes.

Aumentar la eficiencia con la automatización

Para mantener la visibilidad de los próximos lanzamientos de productos, creamos un flujo de trabajo personalizado con el Generador de flujos de trabajo. El flujo de trabajo lo activan los gerentes de productos del canal #lanzamiento-marketing-producto, a quienes luego se les solicita que carguen una descripción general de la versión, materiales de habilitación clave e imágenes o gifs de la nueva funcionalidad. Esa información se resume y se envía de vuelta a un canal de lectura obligada todos los lunes. La publicación semanal automatizada muestra lo que se envía esta semana, la próxima semana y dentro de los 30 días. Además, cada artículo se vincula a recursos importantes para nuestros equipos multifuncionales.

Cualquier persona de la organización, especialmente nuestro equipo de ventas global, puede entender el momento y la disponibilidad de cada función nueva y lo que se incluye en el lanzamiento. Este es solo un ejemplo de cómo usamos los flujos de trabajo y las integraciones de la plataforma de Slack para hacer que las partes rutinarias del trabajo de cualquier persona sean un poco más rápidas y fáciles.

Contenido relacionado: Obtén más información sobre la plataforma de Slack y cómo puedes usar el Generador de flujos de trabajo para mejorar la ejecución y la entrega.

Estar cerca de los clientes con Slack Connect

Para crear un gran producto, debes comprender a tus clientes. En Slack, trabajamos con nuestros clientes en cada paso del desarrollo de productos. Me reúno con los clientes a menudo para comprender mejor sus necesidades y participo en muchas de nuestras cuentas.

Además, me resulta fácil encontrar información sobre cualquier cliente de Slack. Para cada cuenta de cliente en Slack, tenemos un canal de Slack que está integrado con Salesforce. Simplemente escribo «/cuentas» más el nombre del cliente para recibir instantáneamente información básica y un enlace directo a Salesforce, donde puedo encontrar más información. Es uno de mis comandos de barra diagonal más utilizados y me ahorra mucho tiempo cuando necesito consultar información rápidamente antes de una reunión o sesión de preparación. Algo tan simple como saber sobre qué clientes puedo o no puedo hablar públicamente es realmente útil cuando hablo con la prensa o en conferencias virtuales.

Para muchas de nuestras cuentas, utilizamos Slack Connect, el entorno de comunicaciones seguro que te permite trasladar todas las conversaciones con tus socios externos, clientes, proveedores y otros a Slack, para trabajar directamente con nuestros clientes en un canal compartido entre nuestras organizaciones. En lugar de atravesar niveles de la organización de los clientes para transmitir un mensaje simple, algo que podría llevar días con una cadena de correo electrónico, puedo ingresar al canal compartido para comunicarme.

También usamos Slack Connect para recopilar comentarios de los clientes sobre las funciones que estamos desarrollando. Tenemos una red de campeones de Slack en la que compartimos los primeros prototipos o los lanzamientos previos de las próximas funciones. Esta es una de las formas más eficaces que he visto para compartir el proceso de creación con los clientes, en un circuito interactivo y estrecho. ¡Además, usamos Slack Connect para desarrollar Slack Connect con nuestros clientes!

Contenido relacionado: Si deseas obtener ayuda para configurar canales de Slack Connect con tus clientes de esta manera, comunícate con nuestro asistente de experiencia del cliente.​

Impulsar a tus equipos

El lugar de trabajo moderno está cambiando. Tenemos que mantener a nuestros equipos comprometidos, alineados y ágiles, mientras que nos mantenemos enfocados en la innovación. Quiero que todo mi equipo apunte hacia los mismos objetivos, mientras me aseguro de que la información sea transparente para que puedan encontrar el mejor camino para lograrlos.

Slack se ha convertido en mi herramienta más importante para impulsar la organización de productos. Lo uso para eliminar reuniones innecesarias, para comunicarme dentro y entre equipos, para hacer que la información sea ampliamente accesible y para involucrar a nuestros clientes en el proceso de desarrollo de productos. Para aprovechar al máximo Slack, aprovecho el poder de los canales de Slack, Slack Connect, los flujos de trabajo personalizados y las integraciones con herramientas externas. Antes de unirme a Slack, mi herramienta de comunicación eran los correos electrónicos. Aquí encontré una experiencia transformadora y enriquecedora, y no puedo pensar en volver atrás.