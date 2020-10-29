Usando o Slack como um CPO: como o Slack pode ajudar você a liderar a organização de um produto

Nota do editor:

Como vocês já devem saber, o Slack agora é parte do Salesforce! Isso significa que as informações abaixo são antigas, mas quisemos mantê-las para contexto histórico e por outros bons motivos. Para mais detalhes sobre a aquisição do Slack pelo Salesforce, leia o anúncio oficial.

Essa é a terceira parte de uma série em progresso chamada Canalizando a mudança. Neste tópico, a diretora de produtos do Slack, Tamar Yehoshua, explica como usa o Slack para liderar a organização de produtos da empresa. Confira postagens anteriores do nosso CFO, Allen Shim e da nossa Gerente de Comunicação Interna, Amanda Atkins.

Em março passado, logo após meu aniversário de um ano no Slack, escrevi sobre os detalhes básicos de como usamos o Slack no Slack. Desde então, essa postagem gerou muitas conversas, e fiquei surpresa (e satisfeita!) em saber como ela foi útil. À medida que mais organizações mudam seus fluxos de trabalho para o Slack para lidar melhor com o trabalho remoto, eu queria compartilhar algumas das técnicas específicas que uso no Slack para melhorar o acesso às informações em toda a organização do produto, reduzir o número de reuniões e envolver os clientes durante o processo de desenvolvimento do nosso produto.

Unam-se por meio de uma visão clara, de qualquer lugar.

No ambiente de hoje, as organizações dependem da liderança para modelar uma comunicação eficaz, e as gerências são responsáveis por traduzir a visão na cadência do trabalho diário.

Especialmente quando as equipes são distribuídas, uma comunicação clara e consistente é necessária para garantir que todos estejam alinhados em torno das mesmas prioridades e saibam o que está acontecendo. Em vez de caixas de entrada de e-mail isoladas, no Slack usamos canais para transmitir as informações, de forma que todos possam encontrar o que precisam, quando precisam, e possam permanecer conectados e produtivos.

Isso abrange a comunicação da equipe, anúncios para toda a organização, atualizações sobre novas iniciativas e todos os tipos de colaboração entre uma coisa e outra. Os canais são como um arquivo de dados e conhecimento sob demanda. Por exemplo, no Slack, uma vez que os objetivos de nossa empresa são determinados, criamos um canal público dedicado para cada um, onde atualizações sobre o progresso são postadas regularmente. Junto com todas as outras pessoas, posso me atualizar rapidamente sobre nossas métricas mais recentes ou fazer uma pergunta de acompanhamento rápida em um tópico.

Compartilhe a mensagem de alto nível

Qualquer líder sabe que desenvolver uma estratégia é só uma parte da batalha. Reforçar suas mensagens-chave e garantir que sejam adotadas em toda a organização é o verdadeiro desafio. Ao usar os canais públicos do Slack para anúncios, posso compartilhar mensagens importantes com minha organização, e cada um dos leads pode pegar meus pontos-chave e apresentá-los em seus próprios canais de equipe. Isso transmite uma mensagem consistente por toda a organização sobre o que é importante para nós e para nossos clientes a qualquer momento e por quê.

Aqui está um exemplo de um post que enviei para iniciar o planejamento trimestral no canal #announce-pde (PDE = produto, design, engenharia):

Esse tipo de mensagem proporciona:

Orientação sobre quais áreas de foco e alavancas serão os principais direcionadores de nossa estratégia durante o próximo trimestre

Uma base para minhas equipes desenvolverem suas sessões de planejamento

Uma oportunidade para nossos parceiros em toda a empresa, incluindo vendas e marketing, entenderem onde estamos focados e por quê

Um ponto de referência que qualquer pessoa pode usar para verificar seu trabalho

Quando posto em um canal de anúncio, sei que minha mensagem provavelmente será vista, não apenas porque nomeamos o canal de maneira adequada, mas porque restringimos as permissões de postagem para que não haja distrações. Poderíamos dar um passo adiante e tornar obrigatória a assinatura de canais de anúncio, mas não achamos isso necessário.

Também podemos medir o alcance das minhas mensagens com o recurso de atividade de mensagem do Slack. Isso me ajuda a planejar mais reforços e comunicações de acompanhamento. Veja um exemplo:

Como pode ver, minha equipe e eu somos capazes de analisar as visões, reações e compartilhamentos ao longo do tempo, e até mesmo o alcance da minha mensagem fora da organização do produto, na forma de visões de departamentos diferentes.

Conteúdo relacionado: Desenvolva sua estratégia de comunicação no Slack.

Cuidado ao gerenciar os detalhes

Depois que nossos objetivos são definidos, usamos o Slack para rastrear o progresso em relação às nossas metas e criar transparência e alinhamento contínuo. Para monitorar o status, contamos com nosso canal público #monday-meeting. O processo começa com um rápido check-in síncrono na manhã de segunda-feira. Embora a reunião tenha a participação de apenas alguns lides de área, os materiais revisados e as notas da reunião são postados no canal para que qualquer pessoa da organização veja e comente. Essa transparência é importante para manter todos alinhados e atualizados, tanto dentro quanto fora da organização do produto.

Isso também nos ajuda a trabalhar mais rápido. Postamos bloqueadores, itens de ação e acompanhamentos para garantir que o trabalho não seja interrompido e que os problemas sejam sinalizados e resolvidos, sem esperar pela próxima segunda-feira.

Os clientes também se beneficiam A reunião de segunda-feira é onde compartilhamos os planos de entrega dos nossos novos recursos e discutimos como os clientes estão reagindo aos lançamentos recentes. As equipes mantêm o canal atualizado durante os lançamentos, e esse tipo de transparência em um canal público nos ajuda a resolver quaisquer problemas em potencial com rapidez e facilidade. Ao permanecermos proativamente atentos, podemos ser mais responsivos às necessidades de nossos clientes.

Ganhem em eficiência com automação

Para manter a visibilidade dos próximos lançamentos de produtos, criamos um fluxo de trabalho personalizado com o Criador de fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho é acionado por gerentes de produto no canal #release-marketing-product, que então são solicitados a fazer upload de uma visão geral da versão, principais materiais de ativação e imagens ou gifs da nova funcionalidade. Essas informações são sintetizadas e canalizadas de volta para um canal de leitura obrigatória todas as segundas-feiras. O post semanal automatizado mostra o que está sendo enviado nesta semana, na próxima semana e em 30 dias, e cada item se vincula a recursos importantes para nossas equipes multifuncionais.

Qualquer pessoa na organização, especialmente nossa equipe de vendas global, pode entender o timing e a disponibilidade de cada novo recurso e o que está incluído no lançamento. Esse é apenas um exemplo de como usamos fluxos de trabalho e integrações da plataforma do Slack para tornar as partes da rotina de trabalho de qualquer pessoa um pouco mais rápidas e fáceis.

Conteúdo relacionado: saiba mais sobre a plataforma do Slack e como você pode usar o Criador de fluxo de trabalho para melhorar a execução e a entrega.

Fique perto dos clientes com o Slack Connect

Para construir um ótimo produto, você precisa entender seus clientes. No Slack, trabalhamos com nossos clientes em todas as etapas do desenvolvimento do produto. Eu me encontro com os clientes com frequência para entender melhor suas necessidades e sou ativo em muitas das nossas contas.

E eu encontro informações sobre qualquer cliente do Slack com facilidade. Para cada conta de cliente no Slack, temos um canal do Slack integrado ao Salesforce. Eu simplesmente digito “/contas” mais o nome do cliente para receber instantaneamente informações básicas e um link direto para o Salesforce, onde posso me aprofundar mais. É um dos meus comandos de barra mais usados e me economiza muito tempo quando preciso de uma informação rápida antes de uma reunião ou sessão de preparação. Algo tão simples como saber sobre quais clientes posso ou não falar publicamente é realmente útil quando falo com a imprensa ou em conferências virtuais.

Para muitas de nossas contas, usamos o Slack Connect, o ambiente de comunicação seguro que permite mover todas as conversas com seus parceiros externos, clientes, fornecedores e outros para o Slack, para trabalhar diretamente com nossos clientes em um canal compartilhado entre nossas organizações. Em vez de percorrer as camadas da organização dos clientes para passar uma mensagem simples, algo que pode levar dias com uma cadeia de e-mail, posso entrar no canal compartilhado para me comunicar.

Também usamos o Slack Connect para coletar comentários dos clientes sobre os recursos que estamos desenvolvendo. Temos uma rede de Campeões do Slack na qual compartilhamos os primeiros protótipos ou pré-lançamentos de recursos futuros. Essa é uma das maneiras mais eficazes que já vi de cocriação com os clientes, em um ciclo interativo estreito. E usamos o Slack Connect para desenvolver o Slack Connect com nossos clientes!

Conteúdo relacionado: se quiser ajuda para configurar os canais do Slack Connect com seus clientes dessa forma, entre em contato com nosso assistente de experiência do cliente.

Empodere suas equipes

O local de trabalho moderno está mudando diante dos nossos olhos. Temos que manter nossas equipes envolvidas, alinhadas e ágeis, ao mesmo tempo em que nos mantemos focados na inovação. Quero que toda a minha equipe esteja voltada para os mesmos objetivos, garantindo que as informações sejam transparentes para que possam descobrir o melhor caminho para chegar lá.

O Slack se tornou minha ferramenta mais importante para capacitar a organização do produto. Eu o uso para eliminar reuniões desnecessárias, para me comunicar dentro e entre as equipes, para tornar as informações amplamente acessíveis e para envolver nossos clientes no processo de desenvolvimento de produtos. Para obter o máximo do Slack, aproveito o poder dos canais do Slack, do Slack Connect, dos fluxos de trabalho personalizados e das integrações com ferramentas externas. Tendo vindo de um mundo de e-mail antes de entrar no Slack, descobri que esta é uma experiência transformadora e empoderadora, e não consigo me imaginar dando um passo para trás.