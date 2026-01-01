編集者注 :

ご存知かもしれませんが、Slack は Salesforce の一員になりました。そのため、以下の情報の一部は古くなっていますが、過去の背景などを考慮して残しておきたいと思います。Salesforce による Slack の買収の詳細については、公式発表をご覧ください。

これは、チャネリングチェンジと呼ばれるシリーズの第 3 回目です。このスレッドでは、Slack の最高製品責任者 Tamar Yehoshua が、製品部門を率いるうえで Slack をどのように利用しているかを説明します。Slack の最高財務責任者 Allen Shim、および社内コミュニケーション責任者 Amanda Atkins によるこれまでの投稿もご覧ください。

Slack で働き始めて 1 周年を迎えた今年の 3 月、私は Slack での Slack の使い方を紹介しました。その記事はその後多くの話題を呼ぶとともに、どれほど有益だったかを知り、驚きつつも喜びを感じています。さらに多くの組織がリモートワークに対応するためにワークフローを Slack に移行する中で、製品部門全体での情報へのアクセスを向上させ、会議の回数を減らし、製品開発プロセスにおいてユーザー企業と連携するために、私が Slack で使用している具体的なテクニックを紹介したいと思います。

どこにいても明確なビジョンで団結する

今日の環境では、組織は効果的なコミュニケーションの模範となるリーダーシップに依存しており、マネージャーはビジョンを日々の仕事の成果として実現させる責任があります。

特にチームが分散している場合、全員が同じ優先事項に沿って連携し、現在の状況を把握するためには、明確で一貫したコミュニケーションが必要です。Slack では、情報が埋没してしまうメールではなく、チャンネルを使って情報をオープンにすることで、誰もが必要なものを必要な時に見つけ、つながりと生産性を維持できるようにしています。

これには、チームのコミュニケーション、組織全体への通知、新たな取り組みについてのアップデート、そしてあらゆるチーム、組織間のコラボレーションが含まれます。チャンネルは、データや知識のオンデマンドアーカイブのようなものです。例えば、Slack では、全社レベルの目標が決まると、それぞれに専用のパブリックチャンネルを立ち上げ、進捗状況を定期的に投稿しています。全員が一緒になって、最新の指標をすばやく把握したり、スレッドで関連する質問をしたりすることができます。

ハイレベルのメッセージを共有する

戦略の策定が戦いの一部にすぎないことは、リーダーであれば誰でも知っています。戦略のキーメッセージを強固にし、それを組織全体に浸透させることが本当の課題です。私は、Slack のパブリックチャンネルを利用して重要なメッセージを組織内で共有し、各リーダーは私のキーポイントを各チームのチャンネルで伝えることができます。そうすることで、Slack やユーザー企業にとって何が重要で、なぜそれが重要なのかという一貫したメッセージを、組織全体に発信することができます。

ここでは、四半期計画のキックオフとして #announce-pde チャンネル（PDE : プロダクト、デザイン、エンジニアリング）に送った投稿の例を紹介します。

このタイプのメッセージでは以下のような内容を伝えます。

次の四半期の戦略の主な推進力となるフォーカスエリアと手段に関するガイダンス

チームがプランニングセッションを行う際の基盤

私たちがどこに焦点を当てているのか、またその理由について、営業やマーケティングを含む会社全体のパートナーが理解する機会

全員が自分の仕事をクロスチェックするために利用できる基準点

社内通知チャンネルに投稿した自分のメッセージは、読んでもらえることがわかっています。これは、チャンネルに適切な名前をつけたことだけでなく、投稿権限を制限して重要なメッセージへの注目を促しているためです。もう一歩踏み込んで、社内通知チャンネルへの参加を必須とすることもできますが、その必要性は感じていません。

また、Slack のメッセージアクティビティ機能によって、私のメッセージの到達度を確認することもできます。これは、コミュニケーションのさらなる強化やフォローアップを計画するのに役立ちます。以下はその例です。

ご覧のように、私と私のチームは、時間の経過に伴う閲覧、反応、共有を分析することができ、さらには、部門ごとの閲覧数という形で、製品部門外でのメッセージの到達度を分析することもできます。

細部の管理にも気を配る

目標の設定後は、Slack を使って目標に対する進捗状況を確認し、説明責任と継続的な連携を構築します。ステータスの追跡には、パブリックチャンネル #monday-ミーティングを使用します。このプロセスは、月曜の朝に簡単な同期型のチェックインミーティングを行うことから始まります。このミーティングには少数のエリアリーダーしか参加しませんが、レビューした資料やミーティングのメモはチャンネルに掲載され、組織内の誰もが参照しコメントできるようになっています。このような透明性は、製品部門の内外に限らず、全員が意識を統一し、最新の情報を得るために重要です。

また、仕事のスピードアップにもつながります。障害要因、アクションアイテム、フォローアップを投稿することで、業務の停滞を防ぎ、問題にフラグをつけ、次の月曜日を待たずに解決することができます。

ユーザー企業の皆さまにもメリットがあります。月曜日のミーティングでは、新機能のリリースプランを共有し、最近のリリースに対するユーザーの反応を話し合います。チームが製品のロールアウトの間もチャンネルを更新し続け、パブリックチャンネルでこのような透明性を確保することで、潜在的な問題を迅速かつ容易に解決することができます。前もって注意を払うことで、より迅速にユーザー企業の皆さまのニーズに応えられるようになりました。

自動化によって効率を向上させる

次期製品のリリース状況における可視性を維持するために、ワークフロービルダーでカスタムワークフローを作成しました。このワークフローは、#release-マーケティング-製品チャンネルのプロダクトマネージャーによってトリガーされ、プロダクトマネージャーはリリースの概要、主要なイネーブルメント資料、新機能の GIF 画像などをアップロードするよう促されます。これらの情報はまとめられて、毎週月曜日に必読のチャンネルに送信されます。自動化された週次の投稿には、今週、来週、30 日以内にリリースされるものが表示され、各項目には部門を越えたチームのための重要なリソースへのリンクが含まれています。

社内の誰もが、特にグローバルな営業チームが、各新機能のリリース時期や入手方法、リリースの内容を把握できるようになっています。これは、ワークフローと Slack プラットフォームのインテグレーションを利用することで、誰もが日常的に行っている仕事を少しでも速く、簡単にするための一例にすぎません。

Slack コネクトでユーザーとの距離を縮める

優れた製品を作るには、ユーザーを理解する必要があります。Slack は、製品開発のあらゆる段階でユーザー企業の皆さまと協力しています。私は、ニーズを理解するために頻繁にユーザー企業の皆さまとお会いし、多くのアカウントと仕事をしています。

また、Slack のユーザーに関する情報は簡単に見つけることができます。Slack のすべてのユーザー企業のアカウントには、Salesforce と統合された Slack チャンネルがあります。「/accounts」に続けてユーザーの名前を入力するだけで、基本的な情報と Salesforce へのダイレクトリンクがすぐに表示され、より詳細な情報を得ることができます。これは私が最もよく使うスラッシュコマンドの 1 つで、会議や準備セッションの前に簡単な情報が必要な時に、時間を大幅に節約できます。公に話題に挙げてよいユーザー企業なのかどうかを知るという単純なことが、報道関係者と話す時やバーチャル会議の時にとても役に立ちます。

多くのアカウントでは、Slack コネクトを使用し、組織間で共有されるチャンネルでユーザー企業と直接やり取りしています。Slack コネクトは、セキュアなコミュニケーション環境であり、外部のパートナーやクライアント、ベンダーなどとの会話をすべて Slack に移すことができます。簡単なメッセージを伝えるためにユーザー企業の組織階層を苦労して通り抜けたり、メールのやり取りに何日もかけたりすることなく、共有されたチャンネルに飛び込んでコミュニケーションをとることができます。

また、Slack コネクトは開発中の機能に対するユーザーからのフィードバックを収集するためにも使用しています。Slack には Slack アンバサダーのネットワークがあり、そこで次期機能の初期プロトタイプやプレリリースを共有しています。これは、ユーザー企業との緊密な双方向ループによる共同開発の最も効果的な方法の 1 つです。そして、私たちは Slack コネクトを使って、ユーザー企業と一緒に Slack コネクトを開発しました。

チームを強化する

現代の職場はみるみるうちに変化していきます。私たちは、チームのエンゲージメントを高め、意識を統一し、機敏であり続けると同時に、イノベーションに集中しなければなりません。私はチーム全員が同じ目標に向かっていること、そして情報が透明であることを確認し、目標を実現するための最善のルートを見つけられるようにしたいと考えています。

Slack は私にとって、製品部門を強化するための最も重要なツールとなっています。無駄な会議をなくし、チーム内やチーム間のコミュニケーションを活性化し、情報に広くアクセスできるようにして、製品開発プロセスにおいてユーザー企業と連携するために使っています。Slack の力を最大限引き出すために、Slack チャンネル、Slack コネクト、カスタムワークフロー、外部ツールとのインテグレーションなどを活用しています。メールの世界から Slack の世界にやってきた私にとって、Slack は大きな変化と力を与えてくれるものであり、もう後戻りはできません。