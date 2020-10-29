Nota del editor:

Tal y como muchos sabréis, Slack ahora forma parte de Salesforce. Esto significa que algunos detalles de los que aparecen a continuación están desactualizados, pero hemos querido mantenerlos de esta manera para que exista un contexto histórico y por otros buenos motivos. Para saber más sobre los detalles de la compra de Slack por parte de Salesforce, consulta aquí el anuncio oficial.

Este es el tercer bloque de una serie llamada Abrazando el cambio. En este hilo, la directora de producto de Slack, Tamar Yehoshua, explica cómo utilizar Slack a la hora de liderar la organización de productos de la empresa. Echa un vistazo a las publicaciones anteriores de nuestro director financiero, Allen Shim y nuestra responsable de comunicaciones internas, Amanda Atkins.

Este pasado mes de marzo, después de cumplir mi primer año trabajando en Slack, escribí acerca de todos los pequeños detalles sobre cómo usamos Slack en Slack. Desde entonces, la publicación ha inspirado muchas conversaciones y no puedo estar más sorprendida (y agradecida) de saber lo útil que le ha resultado a mucha gente. Cada vez son más las organizaciones se llevan sus flujos de trabajo a Slack para enfrentarse mejor al teletrabajo, por eso, a mí me gustaría compartir con vosotros algunas de las técnicas específicas que utilizo para mejorar el acceso a la información en toda la organización del producto, reducir el número de reuniones y atraer clientes durante nuestro proceso de desarrollo del producto.

Todos unidos mediante una visión clara desde cualquier lugar

En el entorno en el que vivimos hoy en día, las organizaciones dependen de sus líderes para modelar una comunicación efectiva y los managers son responsables de traducir esa visión en la cadencia de trabajo del día a día.

Especialmente cuando los equipos están distribuidos, la comunicación clara y uniforme es necesaria para garantizar que todo el mundo comparte las mismas prioridades y sabe lo que está pasando. En lugar de bandejas de entrada de correo electrónico aisladas, en Slack usamos canales para mover la información públicamente de forma que todo el mundo puede encontrar lo que necesita, cuando lo necesita y, de esta manera, permanecer conectado con los demás y ser productivo.

Esto engloba la comunicación de equipo, los anuncios destinados a toda la empresa, actualizaciones o nuevas iniciativas y todos los tipos de colaboración que existan a mitad de camino de lo anterior. Los canales son como archivos bajo demanda de datos y conocimientos. Por ejemplo, en Slack, cuando determinamos nuestros objetivos de empresa, dedicamos un canal abierto a cada uno de ellos donde publicamos actualizaciones de progreso regularmente. Igual que pueden hacerlo todos los demás, yo puedo echar un vistazo a las últimas métricas o realizar una pregunta de seguimiento en un hilo.

Compartir el mensaje de alto nivel

Todos los líderes saben que desarrollar una estrategia solo es una parte de la batalla. Reforzar los mensajes clave y garantizar que se adoptan en la organización es el verdadero desafío. Al usar canales abiertos de Slack para los avisos, puedo compartir mensajes importantes con mi organización y cada uno de los responsables puede tomar mis puntos claves y llevárselos a sus propios canales de equipo. Esto emite un mensaje uniforme en toda la organización sobre lo que es importante para nosotros y nuestros clientes en cualquier momento y por qué.

Este es un ejemplo de una publicación que envié para dar salida a la planificación trimestral en el canal #announce-pde (avisos de producto, diseño e ingeniería):

Este tipo de mensaje proporciona:

Unas directrices sobre qué áreas de interés y catalizadores se convertirán en los motores principales de la estrategia durante el próximo trimestre

La base perfecta para que mis equipos puedan desarrollar sus sesiones de planificación

Una oportunidad para los colaboradores de la empresa, incluidos los departamentos de ventas y marketing, para entender en lo que nos centramos y por qué

Un punto de referencia que cualquier persona puede utilizar para verificar su trabajo

Cuando publico un aviso en un canal, sé que las personas van a ver mi mensaje, no solo porque el objetivo del canal es ese, sino porque hemos restringido los permisos de publicación para que no haya distracciones y la gente se fije en lo importante. Podríamos ir un paso más allá y hacer que sea obligatorio unirse a los canales de avisos, pero no consideramos que sea necesario.

También podemos medir el alcance de mis mensajes con la función de actividad de mensajes de Slack. Esto me permite planificar comunicaciones de refuerzo y seguimiento. Aquí va un ejemplo:

Como podéis ver, mi equipo y yo tenemos la posibilidad de analizar las vistas, reacciones y elementos compartidos en el tiempo e incluso ver el alcance de mi mensaje fuera de la organización del producto, en forma de vistas de los diferentes departamentos.

Contenido relacionado: desarrolla nuestra estrategia de comunicación en Slack.

Preocuparse en gestionar los detalles

Una vez que establecemos cuáles son nuestros objetivos, utilizamos Slack para realizar un seguimiento de los mismos y generar una sensación de responsabilidad y alineación. De cara al seguimiento, utilizamos el canal abierto #monday-meeting (reunión de los lunes). El proceso comienza con una reunión sincrónica los lunes por la mañana. Aunque en la reunión solo participan algunos líderes de área, los materiales que se revisan y las notas de la reunión se publican en el canal para que cualquier persona de la organización pueda verlas y comentarlas. Esta transparencia es importante para mantener a todo el mundo alineado y en la misma página, tanto dentro como fuera de la organización del producto.

Además, nos ayuda a trabajar más rápido. Publicamos bloqueadores, elementos de acción y seguimientos para garantizar que el trabajo no se atasque y que los problemas se identifiquen y solucionen sin esperar a que llegue el próximo lunes para hablarlo en la reunión.

Y los clientes también se benefician. La reunión de los lunes es donde compartimos los planes de entrega de nuestras nuevas funciones y hablamos sobre cómo los clientes reaccionan a los lanzamientos recientes. Los equipos mantienen el canal actualizado durante las implementaciones y este tipo de transparencia en un canal abierto nos ayuda a solucionar cualquier problema potencial rápida y fácilmente. Al estar atentos, también podemos dar una mejor respuesta a las necesidades de nuestros clientes.

Ganar en eficiencia a través de la automatización

Para mantener la visibilidad en los próximos lanzamientos de productos, hemos creado un flujo de trabajo personalizado con el creador de flujos de trabajo. Los gestores de producto activan el flujo de trabajo en el canal #release-marketing-product (lanzamiento del producto de marketing) cuando se les pide que carguen un resumen general del lanzamiento, materiales de habilitación clave e imágenes o GIF de la nueva función. La información se sintetiza y envía a un canal de lectura obligatoria cada lunes. Las publicaciones semanales automatizadas muestran lo que se va a lanzar esta semana, la semana que viene y durante los próximos 30 días y cada elemento enlaza a recursos importantes para nuestros equipos multidisciplinarios.

Cualquier persona de la organización (especialmente nuestro equipo de ventas globales) puede comprender los plazos y la disponibilidad de cada función nueva y lo que se incluye en el lanzamiento. Esto es solo un ejemplo de cómo usamos los flujos de trabajo y las integraciones de la plataforma de Slack para convertir acciones rutinarias de cualquier trabajo en algo mucho más rápido y sencillo.

Contenido relacionado: obtén más información sobre la plataforma de Slack y cómo puedes usar el creador de flujos de trabajo para mejorar la ejecución y la entrega.

Mantenerse cerca de los clientes con Slack Connect

Para crear un producto de calidad, debes entender a tus clientes. En Slack, colaboramos con los clientes en cada una de las etapas del desarrollo del producto. Yo me reúno frecuentemente con clientes para entender mejor cuáles son sus necesidades y participo activamente en muchas de nuestras cuentas.

Para mí, es sencillo encontrar información sobre cualquier cliente de Slack. Para cada cuenta de cliente en Slack, tenemos un canal específico que está integrado con Salesforce. Solo tengo que escribir “/accounts” (cuentas) seguido del nombre del cliente para recibir inmediatamente la información básica del mismo y un enlace directo a Salesforce, donde puedo profundizar un poco más. Ese es uno de los comandos de barra diagonal que más utilizo y me permite ahorrar mucho tiempo cuando necesito algún dato antes de una reunión o sesión de preparación. Algo tan sencillo como saber sobre qué clientes puedo hablar públicamente o no se vuelve muy práctico, por ejemplo, cuando tengo que hablar con los medios de comunicación o en conferencias virtuales.

Utilizamos Slack Connect. Este entorno de comunicaciones seguro te permite moverte por todas las conversaciones con colaboradores externos, clientes, proveedores, etc.,mi en Slack y también trabajar directamente con nuestros clientes en un canal compartido entre nuestras organizaciones. En lugar de navegar entre los entresijos de la organización de los clientes para hacer llegar un simple mensaje, algo que podía llevarnos días a través del correo electrónico, entramos en el canal compartido y nos comunicamos.

También utilizamos Slack Connect para recopilar los comentarios de los clientes sobre las funciones que estamos desarrollando. Tenemos una red de embajadores de Slack con los que compartimos prototipos o versiones anteriores al lanzamiento de futuras funciones. Esta es una de las formas más eficaces que he visto de colaborar mano a mano con los clientes, en un proceso circular e interactivo. ¡Hasta utilizamos Slack Connect para desarrollar Slack Connect con nuestros clientes!

Contenido relacionado: si quieres que te ayudemos a configurar canales de Slack Connect para tus clientes de esta forma, contacta con los representantes de experiencia del cliente.

Motivar a tus equipos

El lugar de trabajo moderno está cambiando delante de nuestras narices. Tenemos que mantener a nuestros equipos motivados mientras seguimos centrándonos en la innovación. Quiero que mi equipo comparta los mismos objetivos al tiempo que garantizamos que la información es transparente como para que ellos pueden determinar cuál es el mejor camino a seguir.

En mi opinión, Slack se ha convertido en una herramienta de trabajo indispensable para fortalecer la organización del producto. La utilizo para eliminar reuniones innecesarias, para comunicarme dentro de los equipos y entre varios de ellos, para hacer que la información sea accesible para todos y para colaborar con nuestros clientes en el proceso de desarrollo del producto. Para aprovechar Slack al máximo, saco partido de los canales de Slack, de Slack Connect, de los flujos de trabajo personalizados y de las integraciones con herramientas externas. Viniendo del mundo del correo electrónico antes de usar Slack, creo que esta experiencia es transformadora y motivadora. Sencillamente, no me imagino volviendo a lo antes.