Note de l’éditeur :

Comme vous le savez peut-être déjà, Slack fait désormais partie de Salesforce ! Cela signifie que certaines des informations ci-dessous ne sont plus à jour, mais nous souhaitions les conserver pour en garder une trace et pour d’autres bonnes raisons. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’acquisition de Slack par Salesforce, lisez l’annonce officielle.

Il s’agit du troisième acte d’une série en cours nommée Canalisation du changement. Dans ce fil de discussion, la Responsable stratégique produit de Slack, Tamar Yehoshua, explique comment elle utilise Slack pour diriger l’organisation du produit de l’entreprise. Découvrez nos précédentes publications, préparées par notre Directeur financier, Allen Shim, et par notre Responsable des communications internes, Amanda Atkins.

En mars dernier, un an après mon arrivée chez Slack, j’ai écrit sur les tenants et les aboutissants de notre utilisation de Slack, chez Slack. Cette publication a depuis fait couler beaucoup d’encre, et j’ai été surprise (et ravie !) de découvrir à quel point elle a été utile. De plus en plus d’organisations font le choix de Slack pour gérer leurs flux de travail et ainsi mieux réussir en télétravail. Je souhaitais donc vous faire part de techniques particulières que j’utilise chez Slack pour améliorer l’accès aux informations dans l’ensemble de l’organisation du produit, pour réduire le nombre de réunions, et pour intégrer les clients au processus de développement du produit.

Unis, grâce à une visibilité optimale, peu importe le lieu

Dans l’environnement actuel, les organisations dépendent de leurs dirigeants pour assurer une communication efficace, et les managers ont la responsabilité de traduire leur vision en une cadence de travail au quotidien.

Une communication claire et cohérente est indispensable, notamment lorsque les équipes sont en télétravail, afin que tout le monde reste sur la même longueur d’onde, ait des buts communs, et soit au courant de ce qu’il se passe. Oubliez les boîtes de réception cloisonnées : chez Slack, nous utilisons des canaux pour mettre en évidence les informations afin que tous les intervenants puissent trouver ce dont ils ont besoin, lorsqu’ils en ont besoin. Ainsi, ils restent connectés et productifs.

Cela comprend la communication d’équipe, les annonces à l’échelle de l’organisation, les mises à jour sur les nouvelles initiatives, ainsi que bien d’autres sujets. Les canaux jouent le rôle de lieu d’archivage des données et des connaissances, disponible à la demande. Par exemple, chez Slack, une fois nos objectifs à l’échelle de l’entreprise déterminés, nous créons un canal public pour que chacun puisse suivre les mises à jour sur la progression, que nous publions régulièrement. Tout le monde peut consulter les indicateurs les plus récents ou poser une question de suivi dans un fil de discussion.

Partager un message globalement

N’importe quel responsable sait que l’élaboration d’une stratégie n’est que la partie émergée de l’iceberg. Le vrai défi, c’est de renforcer les messages clés et de s’assurer qu’ils sont suivis dans toute l’entreprise. En utilisant les canaux publics de Slack pour les annonces, je peux partager des messages importants avec mon organisation, et les responsables peuvent en retirer les points clés pour les redistribuer dans les canaux de leurs équipes. Cela permet de diffuser un message cohérent dans l’ensemble de l’organisation, à propos de ce qui est important et pourquoi, pour nous et pour nos clients, à un moment donné.

Voici un exemple d’une publication que j’ai envoyée pour lancer le planning trimestriel dans le canal #annonce-pdi (PDI = produit, design, ingénierie) :

Ce type de message :

Indique quelles zones de concentration et quels facteurs seront les moteurs de notre stratégie pour le trimestre à venir

Joue le rôle de base pour mes équipes, afin qu’elles puissent créer leurs sessions de planification

Représente une opportunité pour nos partenaires au sein de toute l’entreprise, y compris les ventes et le marketing, de saisir quels sont nos objectifs et pourquoi

Constitue un point de référence pour que chaque intervenant puisse vérifier son travail

Lorsque je publie dans un canal d’annonce, je sais que mon message sera consulté, non seulement parce que j’ai nommé ce canal de manière pertinente, mais également parce que nous avons restreint les autorisations de publication : il n’y aura donc pas de distraction autour de celui-ci. Nous aurions pu aller plus loin et rendre obligatoire l’inscription aux canaux d’annonces, mais nous ne pensons pas que cela soit nécessaire.

Nous pouvons également mesurer la portée de mes messages grâce à la fonctionnalité d’activité des messages de Slack. Cela m’aide à prévoir de futures améliorations et à assurer le suivi des communications. Voici un exemple :

Comme vous pouvez le constater, mon équipe et moi pouvons analyser les vues, les réactions et les partages en fonction du temps, et même la portée de mon message en dehors de l’organisation du produit, sous forme de vues des différents secteurs.

Contenu associé : développer vos stratégies de communication dans Slack.

Assurer le soin du détail

Une fois nos objectifs définis, nous utilisons Slack pour suivre notre progression par rapport aux objectifs et pour renforcer notre responsabilité et la coordination à chaque instant. Pour le suivi de la situation, nous nous appuyons sur notre canal public #réunion-du-lundi. Le processus commence par un point rapide et synchronisé le lundi matin. Bien que seuls quelques-uns des responsables du secteur prennent part à la réunion, le contenu discuté et les notes de réunion sont publiés dans le canal pour que tous les membres de l’organisation puissent les consulter et les commenter. Cette transparence est essentielle pour que chacun reste au diapason, qu’il fasse partie de l’organisation du produit ou non.

Cela nous aide également à travailler plus rapidement. Nous publions les obstacles, les tâches et le suivi pour nous assurer que le travail avance et que les problèmes sont signalés et traités, sans avoir à attendre le lundi suivant.

Et les clients en profitent également. La réunion du lundi nous permet de partager les planifications de publication pour nos nouvelles fonctionnalités et d’échanger à propos de la manière dont les clients réagissent aux lancements récents. Les équipes gardent le canal à jour pendant les déploiements, et la transparence des canaux publics nous aide à intervenir rapidement et facilement sur les problèmes potentiels. En restant proactifs et attentifs, nous pouvons répondre rapidement aux besoins de nos clients.

Augmentation de la productivité grâce aux automatisations

Pour maintenir la visibilité sur les sorties de produits à venir, nous avons créé un flux de travail personnalisé grâce au Générateur de flux de travail. Le flux de travail est déclenché par nos managers de produit dans le canal #déploiement-sortie-marketing, qui sont ensuite invités à charger une vue d’ensemble du déploiement, des documents clés d’activation et des images ou des GIF de la nouvelle fonctionnalité. Ces informations sont synthétisées et envoyées dans un canal qui doit être consulté chaque lundi. La publication automatique du lundi indique ce qui va être déployé dans la semaine, la semaine suivante et au cours des 30 prochains jours, et chaque élément est lié à des ressources importantes pour nos équipes pluridisciplinaires.

Chaque membre de notre organisation, mais plus particulièrement notre équipe commerciale internationale, peut consulter le timing, la disponibilité des nouvelles fonctionnalités et ce que contient le déploiement. Il ne s’agit que de l’un des exemples de la manière dont nous utilisons les flux de travail et les intégrations de la plateforme Slack pour accélérer et simplifier les tâches de routines de nos collaborateurs.

Contenu associé : en savoir plus à propos de la plateforme Slack et de la manière dont vous pouvez utiliser le Générateur de flux de travail pour améliorer l’exécution et les déploiements.

Rester connecté à vos clients grâce à Slack Connect

Pour concevoir le produit parfait, vous devez comprendre vos clients. Chez Slack, nous collaborons avec nos clients à chaque étape du développement du produit. Je communique souvent avec les clients pour mieux identifier leurs besoins et je suis active sur nombre de nos comptes.

Et je trouve sans peine les informations de n’importe quel client Slack. Pour chaque compte client chez Slack, nous disposons d’un canal Slack intégré à Salesforce. Je tape tout simplement « /comptes » puis le nom du client pour recevoir instantanément les informations de base et un lien direct vers Salesforce, où je trouverai plus d’informations. C’est l’une des commandes barre oblique que j’utilise le plus souvent. Elle me permet de gagner énormément de temps lorsque je cherche une information juste avant une réunion ou une session de préparation. Le fait de savoir si je peux parler publiquement ou non d’un client, par exemple, est primordial lorsque je m’adresse à la presse ou que je prends la parole lors de conférences virtuelles.

Pour de nombreux comptes dont nous nous occupons, nous utilisons Slack Connect, l’environnement de communication sécurisé qui nous permet d’organiser des conversations avec nos partenaires externes, clients et d’autres intervenants dans Slack, afin de collaborer directement avec nos clients dans un canal partagé entre nos organisations. Au lieu de passer par toutes les couches de l’organisation du client pour transmettre un simple message, ce qui pourrait prendre plusieurs jours avec une chaîne d’e-mails, je peux passer par le canal partagé pour communiquer.

Nous utilisons également Slack Connect pour récupérer les commentaires des clients à propos des fonctionnalités que nous développons. Nous disposons d’un réseau d’experts Slack avec lequel nous partageons des prototypes ou des versions anticipées des fonctionnalités à venir. Il s’agit d’une manière très efficace de créer en collaboration avec les clients, dans une boucle interactive. Et nous avons exploité Slack Connect pour développer Slack Connect avec nos clients !

Contenu associé : Si, tout comme nous, vous souhaitez mettre en place des canaux Slack Connect avec vos clients, veuillez contacter notre service d’expérience client.

Dynamiser vos équipes

Le lieu de travail moderne évolue sans cesse. Nous devons maintenir l’implication, la cohésion et l’agilité de nos équipes tout en nous concentrant sur l’innovation. Je souhaite que l’ensemble de mon équipe vise le même objectif, tout en garantissant la transparence de l’information pour qu’elle ait à sa disposition tous les outils pour y parvenir.

Slack représente aujourd’hui mon outil le plus important pour dynamiser l’organisation du produit. Je l’utilise pour éliminer les réunions superflues, pour communiquer avec toutes les équipes, pour rendre les informations accessibles, et pour impliquer nos clients dans le processus de développement du produit. Pour exploiter Slack au maximum, j’utilise les possibilités des canaux Slack, de Slack Connect, des flux de travail personnalisés et des intégrations avec les outils externes. Auparavant, avant de rejoindre Slack, je n’utilisais que les e-mails. Aujourd’hui, j’ai découvert une expérience enrichissante et stimulante, et je n’imagine même pas revenir en arrière.