Culture d’entreprise : 6 conseils pour la renforcer et améliorer vos résultats

Vous pensez peut-être que la culture d’entreprise n’est qu’un concept à la mode, mais en réalité elle peut avoir un impact fort sur le moral de vos collaborateurs et la réussite de votre entreprise, notamment dans un environnement fortement concurrentiel. Selon une étude de 2021 menée auprès de 3 200 salariés par PwC, 69 % des responsables seniors attribuent en grande partie leur réussite pendant la crise sanitaire à leur culture d’entreprise.

Une culture d’entreprise épanouissante procure un sentiment d’appartenance aux salariés et oriente efficacement les équipes vers la réalisation des objectifs de l’entreprise. Voici six conseils pour développer une culture d’entreprise forte au sein de votre structure.

Comment la culture d’équipe peut-elle avoir un impact sur votre entreprise ?

La culture d’une entreprise concentre ses valeurs fondamentales, lesquelles déterminent son mode de fonctionnement jour après jour alors qu’elle cherche à atteindre ses objectifs à long terme. Cette culture oriente les collaborateurs dans leurs interactions avec la direction, les clients et les autres intervenants.

Lorsque vos équipes sont en phase avec votre culture d’entreprise et la soutiennent, cela se voit. Elles sont plus heureuses et plus impliquées dans leurs activités, ce qui entraîne une meilleure qualité de travail et une productivité accrue. En fin de compte, cela se traduit par une augmentation du chiffre d’affaires de votre entreprise.

Une étude de Grant Thornton LLP et d’Oxford Economics a révélé que les dirigeants qui font état d’une culture extrêmement saine dans leur entreprise ont 1,5 fois plus de chances d’enregistrer une croissance moyenne de son chiffre d’affaires de plus de 15 % en trois ans. De plus, les entreprises publiques dotées d’une culture très saine ont 2,5 fois plus de chances de constater des hausses significatives du cours de leurs actions sur trois ans.

Développer une bonne culture d’entreprise peut également vous aider à attirer et à conserver les meilleurs talents, et par conséquent à économiser sur les dépenses dues à la démotivation des salariés. Dans une enquête de Builtin de 2019, 46 % des personnes en recherche d’emploi affirment que la culture d’entreprise est un élément important dans leur sélection des offres. D’autre part, 47 % des sondés ont indiqué qu’une mauvaise culture d’entreprise était la raison pour laquelle ils cherchaient un nouvel emploi. Investir dans la culture de l’entreprise est l’un des meilleurs moyens de recruter et de conserver les talents.

Six méthodes pour développer une bonne culture d’entreprise

Comment développer une meilleure culture d’entreprise ? Voici six méthodes simples pour bien commencer :

1. Définissez clairement vos valeurs et votre mission

La culture d’une entreprise est l’incarnation concrète de ses valeurs fondamentales et de sa mission. Il est essentiel d’expliquer ces éléments et de les mettre par écrit pour les partager et les passer en revue avec votre équipe. Posez-vous les questions suivantes :

Quelles sont vos valeurs personnelles ? Ces valeurs sont-elles les mêmes que vos valeurs dans votre environnement professionnel ?

Quelles sont les qualités que vous recherchez chez les personnes que vous recrutez ?

Quels sont vos collaborateurs modèles, et qu’est-ce que vous admirez chez eux ?

Quel aspect de votre travail appréciez-vous particulièrement ?

Quels sont les comportements qui vous inspirent chez vos collaborateurs ?

Quels sont vos objectifs à long terme ?

2. Soyez transparent

La première étape consiste à définir des valeurs fondamentales et expliquer votre mission. La clé est d’être transparent sur cette mission et ces valeurs afin que votre équipe puisse s’y conformer. Veillez à ce que vos collaborateurs aient facilement accès à votre déclaration : intégrez-la dans le manuel du salarié, accrochez des affiches mentionnant vos valeurs au bureau et rappelez régulièrement votre mission lors des réunions d’équipe. Vos collaborateurs sauront quel est le but de votre mission et comment ils doivent se comporter pour réussir.

Être transparent quant à vos valeurs et votre mission est crucial pour que votre équipe atteigne ses objectifs. Mais en réalité, la véritable clé du succès est d’incarner vos valeurs. Par exemple, si la diversité et l’inclusion sont l’une de vos valeurs fondamentales, soutenez-la par des initiatives concrètes, des ateliers ou des groupes de soutien.

3. Demandez à vos salariés leur avis

La culture de votre entreprise doit évoluer et s’adapter au fur et à mesure que vous vous développez et que vous recrutez de nouveaux collaborateurs. Il est donc essentiel de sonder régulièrement vos salariés pour comprendre comment ils perçoivent la culture de votre entreprise, afin de pouvoir y apporter des changements rapidement si nécessaire. N’attendez pas que les problèmes surviennent : les équipes de direction doivent être proactives et recueillir (et faire) des commentaires régulièrement.

Il n’est pas nécessaire que le processus soit formel ou complexe. Les commentaires sont souvent plus honnêtes et donc précieux lorsqu’ils sont informels et exprimés dans le cadre d’un dialogue continu. Échangez ouvertement sur la culture de votre entreprise lors des réunions d’équipe, des rassemblements d’entreprise et des entretiens individuels entre les responsables et les subordonnés directs.

4. Priorisez l’apprentissage continu

Encouragez vos équipes à développer leurs compétences et à évoluer professionnellement en proposant des ressources de formation (de nombreuses options gratuites sont disponibles en ligne) ou en organisant des sessions de formation. Cela peut être réalisé au bureau ou de manière virtuelle. L’organisation de « déjeuners-conférences » ou l’intervention d’experts peuvent servir d’exercices de renforcement de la cohésion d’équipe.

En encourageant la croissance professionnelle, vous évitez à vos collaborateurs de s’ennuyer ou de se reposer sur leurs acquis. Cela améliore l’implication et le moral des équipes, tout en apportant une valeur ajoutée aux services et à l’entreprise.

5. Utilisez des outils de communication et de collaboration modernes

L’un des moyens les plus efficaces de stimuler le moral de l’entreprise et de créer une culture d’équipe est de mettre en place des lignes de communication ouvertes entre les canaux et les hiérarchies. Et pour ce faire, rien de mieux que les outils de communication et de collaboration modernes comme Slack. Slack est une plateforme pratique et tout-en-un pour la communication en temps réel et asynchrone entre les personnes, les équipes et les partenaires externes.

L’utilisation de cet outil améliore votre communication globale, renforce l’implication des collaborateurs et permet aux collègues de nouer des relations de travail, même lorsqu’ils collaborent à distance. Vous pouvez créer des canaux pour que les collaborateurs d’un service ou d’un projet puissent s’organiser, en direct et de manière asynchrone. Vous pouvez également rationaliser considérablement les flux de travail, envoyer un retour d’information directement dans les fils de discussion, lancer des conversations en temps réel de n’importe où et permettre à plusieurs personnes de donner leur approbation et de procéder à des modifications, même en déplacement. D’un point de vue plus personnel, vous pouvez créer des canaux sociaux pour inciter vos collègues de travail à échanger sur des activités et des intérêts communs. Par exemple #clubdelecture , #jardinage ou encore #animauxdecompagnie .

6. Célébrez les réussites et les accomplissements

Selon une étude menée en 2019 par la Saïd Business School de l’Université d’Oxford, les salariés heureux sont 13 % plus productifs. Féliciter les salariés quand ils le méritent booste leur moral. En soulignant les succès de l’équipe ou du client grâce à la communication asynchrone, vous valorisez vos collaborateurs qui se surpassent au travail, tout en encourageant leurs collègues à faire de même.

Slack permet de mettre en valeur facilement les membres d’équipe et de les féliciter lorsqu’ils le méritent. Vous pouvez créer un canal #bravo ou #félicitations pour célébrer ces victoires, ou encore, intégrer l’application Bonusly ou Disco dans votre espace de travail Slack pour décerner des prix. Féliciter les collaborateurs qui fournissent un effort supplémentaire encourage chacun à faire de son mieux.

La culture d’entreprise est bien plus qu’une simple expression à la mode dans les salles de réunion. Elle mérite l’investissement. Exploitez ces outils et ces stratégies pour créer une culture d’équipe forte, capable de produire des résultats significatifs pour votre entreprise.