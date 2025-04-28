Six idées pour favoriser un environnement de travail dynamique

Créer une équipe est un processus bilatéral. D’un côté, les collaborateurs acceptent de mettre leurs talents et leur expérience au service de l’entreprise. De l’autre côté, l’entreprise les rémunère pour leur travail.

Mais ce processus ne s’arrête pas là. Pour mener votre équipe vers la réussite, vous devez aussi lui fournir un soutien psychologique, intellectuel et physique. Même si ce processus peut sembler compliqué au premier abord, c’est en le simplifiant le plus possible que vous favoriserez un environnement de travail dynamique et contribuerez à la valorisation des collaborateurs de votre entreprise.

1. Prioriser l’intégration et la formation des nouveaux membres d’équipe

Depuis quelque temps, les entreprises prennent conscience qu’une mentalité individualiste ne permet pas de constituer des équipes avec un niveau de performance élevé et de créer un environnement de travail dynamique.

À vrai dire, une enquête réalisée par BambooHR a déterminé qu’un mauvais processus d’intégration est la raison pour laquelle 17 % des nouvelles recrues démissionnent au cours des trois premiers mois. C’est pourquoi Zappos, site de vente de chaussures, propose à ses nouveaux talents une formation de 5 semaines pour leur apprendre les valeurs et la culture de la société.

Cependant, toutes les entreprises ne peuvent pas consacrer 5 semaines à l’intégration de leurs nouveaux salariés. Mais les deux premières semaines d’un collaborateur doivent, au minimum, être intégralement planifiées. Si c’est possible, veillez à inclure les activités suivantes pendant cette phase d’initiation :

Observer le travail des collègues

Assister aux réunions

Lire les fichiers internes et les documents importants sur les processus

Les salariés doivent aussi connaître la politique interne de l’entreprise, les principes de sécurité et les codes de conduite à respecter dans leur environnement de travail.

2. Créer un environnement de travail confortable

Tout environnement de travail doit inciter les salariés à donner le meilleur d’eux-mêmes. Mais comme l’explique Judy Village, présidente de l’Association canadienne d’ergonomie, cela ne se limite pas à garantir le confort physique. « Il faut aussi proposer un travail adapté aux caractéristiques cognitives et psychologiques des individus », précise-t-elle.

Des bureaux réglables permettant de travailler debout et des écrans d’ordinateur correctement positionnés peuvent non seulement améliorer la posture des collaborateurs, mais aussi influencer leur bien-être émotionnel et faciliter leur concentration.

N’oubliez pas qu’un bureau trop bruyant perturbe la concentration. Songez à créer un environnement de travail confortable et propice à la productivité, alliant mobilier ergonomique et intérieurs climatisés.

3. Effectuer régulièrement des mises au point

Ce n’est pas une surprise : les salariés qui aiment se rendre à leur travail sont incontestablement plus efficaces.

Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, créer un environnement de travail dynamique ne demande que peu d’efforts. Une récente enquête réalisée par Ersnt & Young révèle ainsi que des mises au point régulières au bureau sont la première source de motivation pour 39 % des salariés américains.

Allez à la rencontre de vos équipes dans les bureaux et demandez-leur de vous donner leur avis. Ou, si certains effectifs travaillent à distance, envoyez-leur un petit message convivial. Puis montrez-leur que vous vous intéressez à eux en suivant l’évolution de leur travail. Vous serez surpris de voir à quel point ces petites attentions peuvent booster la productivité de votre entreprise, quel que soit l’environnement de travail de vos effectifs.

4. Encourager la collaboration et la communication

En tant que responsable, vous devez veiller à l’intégration de vos nouveaux salariés.

Bien entendu, vous ne pouvez pas toujours être là pour assurer la bonne entente de vos effectifs. C’est pourquoi vous devez avant tout communiquer de manière efficace. Plusieurs solutions s’offrent à vous, notamment :

Utiliser des canaux dédiés pour vos nouveaux projets

Inclure vos collègues dans des chaînes d’e-mails correspondant à leurs projets

Afficher les priorités de votre équipe dans un espace public à titre de référence, par exemple : sur un tableau blanc ou dans Google Docs

Des communications simples, directes et honnêtes sont indispensables pour une bonne entente au sein de votre équipe. Elles contribuent également à la création d’un esprit de groupe qui va favoriser la réussite de votre équipe. Elles peuvent aussi faciliter l’intégration de nouveaux arrivants, même en cas d’indisponibilité de l’équipe de direction.

5. Développer une culture d’entreprise forte

D’après McKinsey & Company, une entreprise avec une identité forte et clairement définie fait grimper en flèche, de 60 % à 200 %, les retours sur investissement des actionnaires car ses principaux objectifs sont connus et compris de tous.

Tony Hsieh, PDG de Zappos, dont la culture d’entreprise jouit d’une renommée telle que le grand public peut désormais venir visiter ses établissements, partage cet avis. « Vos valeurs fondamentales personnelles définissent votre identité et celles d’une entreprise définissent en fin de compte sa personnalité et son image de marque », affirme-t-il.

Comme il le précise, l’essentiel est de choisir des valeurs qui nous ressemblent : « Vous devez avant tout définir des valeurs, quelles qu’elles soient, et aligner votre entreprise sur ces valeurs, c’est ce qui compte vraiment », explique-t-il. « Et c’est sur cet alignement, et non pas sur ces valeurs, que repose toute la puissance de votre culture d’entreprise. »

Les valeurs et priorités diffèrent d’une entreprise à l’autre. Le plus important ici est de créer une culture qui fédère vos équipes et définit une orientation claire.

6. Développer les opportunités de formation

Lorsqu’il s’agit de mener vos équipes vers la réussite, vous pouvez être tenté de privilégier des outils qui vont améliorer leur productivité à court terme.

Cependant, la formation et l’expérience professionnelles sont tout aussi importantes. Les salariés s’épanouissent et améliorent leurs performances lorsque leur entreprise fait le choix de s’axer sur la formation et le développement de leurs compétences professionnelles.

De même, veillez à proposer des formations et à favoriser le partage des connaissances, surtout pendant la période d’intégration de nouvelles recrues. Une entreprise peut économiser des millions d’euros en productivité en s’assurant que ses salariés ont accès aux informations dont ils ont besoin pour faire leur travail.

La collaboration, la base d’un environnement de travail dynamique

Pour constituer des équipes ayant des niveaux de performances élevés, vous devez avant tout veiller à la bonne entente de leurs membres, créer un environnement de travail agréable et développer l’aspect relationnel.

Si vous souhaitez conserver vos meilleurs éléments, leur donner du travail ne suffit pas. Vous devez aussi leur offrir un lieu de travail inspirant et un travail gratifiant.