Agora é seu momento de reinventar o trabalho

O último ano nos desafiou e nos mudou como pessoas e como sociedade. Houve muitas perdas... até demais. E, em meio a tudo isso, houve triunfos; da ciência, da perseverança e da simples e extraordinária humanidade.

Tudo o que vivemos e aprendemos este ano, a velocidade com que adaptamos a forma como trabalhamos por causa da pandemia, o consenso de que é hora de progredir significativamente na luta pela justiça racial: tudo isso traz uma oportunidade única para mudar diversas facetas das nossas vidas e da sociedade.

Mudar de forma transformativa é difícil. No nível social, é incrivelmente difícil, começando simplesmente pelo fato de que as pessoas preferem ter conhecimento sobre todos os assuntos, e evitam aquilo que desconhecem. Além disso, ninguém gosta de questionar o status quo. Mas a quantidade enorme de mudanças que nos foi imposta no ano passado nos deu abertura para fazer muitas coisas de forma diferente e enfrentar este momento com imaginação, inovação e criatividade.

Ninguém projetou intencionalmente o mundo em que vivemos hoje. Ninguém planejou. Não da maneira como vivemos e com certeza não da maneira como trabalhamos. Em vez disso, vivemos e trabalhamos em um mundo cujas regras e padrões implícitos foram moldados por vários tipos de fatores, alguns bem-intencionados, outros claramente não, e alguns totalmente acidentais. Mas não precisa ser assim. Temos a oportunidade (e a capacidade) de determinar e criar o tipo de mundo que queremos. Para retomar as coisas que perdemos quando passamos tempo no escritório, mas também para abandonar as antigas estruturas e práticas que não nos servem mais. Agora é o nosso momento de criar um futuro de trabalho que seja inclusivo, flexível e arraigado na conexão e no engajamento.

O futuro do trabalho é inclusivo.

Nós sabemos que equipes diversas são as mais inovadoras, lançam melhores produtos e serviços, além de serem mais resilientes ao enfrentar adversidades. Construir equipes inclusivas e igualitárias é a coisa certa e inteligente a se fazer.

Atualmente, a maior parte do trabalho de conhecimento está concentrada em cidades, e elas podem ser densas, caras e ambientalmente desafiadoras. O trabalho distribuído nos dá a oportunidade de ampliar as oportunidades da economia do conhecimento a áreas que têm sido historicamente excluídas. Remover barreiras geográficas ao emprego, literalmente, abre um universo de talentos.

O trabalho distribuído elimina a matriz física como o ponto focal de uma empresa e, em vez disso, alavanca a tecnologia para dar aos funcionários controle de quando e onde trabalham e como se engajam e respondem. A participação e a colaboração não são mais limitadas pelo tamanho de uma sala de conferências. O contexto não é algo que você só adquire ao se sentar perto do chefe. E a liderança não é exclusividade de pessoas que têm tempo e liberdade para se locomover e trabalhar em um lugar específico, em um horário específico.

As mudanças no local de trabalho por si só não resolverão todas as desigualdades em nossos processos e sistemas. Porém, uma pesquisa do Future Forum, um consórcio dedicado a criar um local de trabalho centrado nas pessoas e com foco no digital, demonstra que o trabalho flexível pode melhorar significativamente a satisfação dos funcionários, e de várias maneiras. Por exemplo, funcionários afrodescendentes relatam o dobro da sensação de pertencimento e um aumento de 64% na capacidade de controlar o estresse ao trabalhar remotamente.

Cultivar o pertencimento por meio de grupos de recursos de funcionários Os líderes têm uma oportunidade inédita de redefinir a forma de trabalhar, a maneira como sua organização opera e as normas e cultura da sua organização. Uma maneira de fazer isso é apoiar os seus grupos de recursos de suporte (GRSs). À medida que nossos funcionários trabalham de forma mais distribuída, precisamos da comunidade mais do que nunca, e é por isso que os GRSs estão se tornando cada vez mais importantes e cada vez mais cruciais. Pessoas de diferentes origens podem se reunir e planejar reuniões mensais, pais e mães podem compartilhar dicas e histórias, e afrodescendentes podem celebrar sua cultura e herança. Aqui na Slack, cada um de nossos GRSs tem um canal público para que as pessoas aprendam como podem apoiar seus colegas de trabalho e a comunidade em geral, e um canal privado para conversas mais particulares.

O futuro do trabalho é flexível.

O horário fixo das 9h00 às 17h00 nunca funcionou para muita gente. Por exemplo, algumas pessoas eram mais produtivas das 11h00 às 18h00, ou depois que seus filhos iam para a cama. Essas questões se tornaram bem óbvias este ano.

Escritórios e reuniões eram os dois aspectos mais importantes do trabalho pré-pandemia para trabalhadores do conhecimento. Quando a pandemia fechou os escritórios físicos, nós nos voltamos para as telas dos nossos computadores. Mas depois de um ano sentados em videochamadas o dia todo, sabemos que isso não é sustentável nem produtivo.

Embora todos esperemos ser responsabilizados pela entrega de resultados no trabalho, queremos nos sentir empoderados, não controlados. Os funcionários querem flexibilidade porque eles e elas têm vidas fora do trabalho. Eles têm filhos, pais e também precisam estar atentos e disponíveis para realizar tarefas domésticas. E eles adoram seus trabalhos e também querem corresponder às expectativas.

É por isso que o trabalho híbrido e assíncrono é o futuro. Além disso, a pesquisa da Future Forum descobriu que as pessoas são mais produtivas, têm um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional e estão mais satisfeitas com seu trabalho remoto e flexível do que no escritório. Na verdade, 83% dos trabalhadores do conhecimento global querem flexibilidade no local de trabalho.

À medida que as empresas adotam modelos de trabalho híbridos, os líderes estão identificando novas formas de substituir processos e reuniões síncronas por alternativas que ofereçam mais flexibilidade, em última análise, aumentando a eficiência e a produtividade. Essas mudanças apresentam oportunidades de reimaginar nosso dia de trabalho, ajudando as pessoas a ficarem conectadas e engajadas onde quer que estejam, no horário que lhes for mais conveniente.

Automatizar o trabalho de rotina e possibilitar mais tempo para se concentrar em tarefas de maior importância Alguns trabalhos parecem tarefas domésticas; pense em enviar ou receber solicitações de ajuda, compartilhar atualizações e agendar reuniões em geral. A automatização desses tipos de tarefas libera tempo para o trabalho mais criativo, estimulante e inventivo no qual as pessoas podem usar todo o seu potencial. Com o Slack, você pode remover processos manuais que exigem atenção humana, em favor de fluxos de trabalho que conectam suas ferramentas e permitem realizar o trabalho automaticamente quando você não está no computador. Por exemplo, um fluxo de trabalho pode postar um lembrete todos os dias para iniciar uma reunião rápida assíncrona.

Aplicativos de calendário, como o Clockwise e o Google Agenda, atualizam automaticamente seu status, permitindo que seus colegas de equipe saibam quando você não está disponível ou quando está de folga.

O futuro do trabalho é conectado

A conexão e os vínculos sociais entre os colegas de trabalho são fundamentais para o sucesso de todas as organizações. Pessoas que têm uma sensação de conexão com seu trabalho, com os colegas de equipe, com parceiros e com a organização não vão trabalhar só para bater o ponto. Elas buscam oportunidade, são resilientes diante dos desafios e superam as metas com muito mais rapidez.

Uma força de trabalho engajada deve ter o apoio de processos e ferramentas que permitam aos indivíduos criar relacionamentos, equipes que criem confiança e comunidades de diversos grupos que apoiem uns aos outros. Quase metade dos trabalhadores concorda que sua empresa ou equipe “implementou mudanças deliberadas na forma como colaboramos desde que passamos a trabalhar remotamente”.

Porém, existe uma oportunidade de aprofundar as conexões com todos com quem trabalhamos, incluindo parceiros, fornecedores e clientes. Em uma pesquisa da empresa de pesquisa de mercado IDC, 43% dos entrevistados responderam que o principal desafio em sua transição para o trabalho remoto era se comunicar e colaborar com partes interessadas externas. As dificuldades de fazer negócios antes da pandemia significavam ter de se deslocar presencialmente até o cliente para apresentar uma proposta ou aguardar a próxima reunião presencial. À medida que as empresas se tornam mais interconectadas, surge a oportunidade de se aproximar de todos com quem você trabalha, em todos os locais e fusos horários, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras.

Acelere e otimize a comunicação externa com o Slack Connect O Slack Connect é um ambiente de comunicação seguro que permite que as organizações movam suas conversas com todos os envolvidos para o Slack, substituindo o trabalho que antes era realizado por e-mail, o que permite acelerar o trabalho e intensificar o engajamento. As equipes de marketing podem trabalhar com suas agências de criação para discutir planos e aprovar resultados. As equipes de contas podem fazer a triagem de problemas rapidamente e dar suporte de excelência aos seus principais clientes. E, a partir de agora, os funcionários podem enviar mensagens diretas a qualquer pessoa, de dentro ou fora da organização, em tempo real. Saiba mais sobre o Slack Connect →

Comece a reinventar a maneira como sua organização trabalha agora mesmo

A forma como esperamos que o trabalho funcione está associada a uma dinâmica com origem em práticas centenárias. No entanto, muitas delas são excludentes por natureza. Agora é o nosso momento de mudar isso, de inventar um futuro de trabalho que dê certo para todos. Isso exigirá um compromisso contínuo, uma ação coletiva e muitas etapas. Mas, na Slack, estamos mais otimistas do que nunca. Junte-se a nós e aproveite esta oportunidade.

Guias úteis para reinventar a maneira como sua equipe trabalha: