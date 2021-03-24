Este es tu momento para reinventar el trabajo

El año pasado nos ha desafiado y cambiado como personas y como sociedad. Hemos sufrido grandes pérdidas. Pero también hemos vividos grandes triunfos en medio de toda la tormenta: en el marco de la ciencia, de la perseverancia y la sencillez y, en definitiva, en todo lo extraordinario que nos hace humanos.

Todas las cosas que hemos vivido y aprendido este año, como la velocidad a la que hemos adaptado nuestra forma de trabajar a causa de la pandemia o el consenso al que hemos llegado y que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo acerca de lo imperante que es conseguir una justicia racial para progresar como personas, entre otras, nos han servido para crear el caldo de cultivo perfecto para cambiar radicalmente muchos aspectos de nuestra vida y nuestra sociedad.

Los cambios transformacionales son difíciles. A nivel de la sociedad, es extremadamente duro, empezando por el hecho de que las personas nos sentimos más cómodas cuando nadamos entre lo conocido y evitamos lo que nos es desconocido. A nadie le gusta desafiar el statu quo. Pero el volumen sin precedentes de cambios a los que nos ha sometido este último año genera la posibilidad de hacer muchas cosas de formas muy diferentes, con imaginación y ganas, siendo innovadores y sin miedo a crear desde cero.

Nadie se había sentado a diseñar el mundo en el que vivimos hoy en día. Nadie lo podría haber planeado. Nadie se hubiera imaginado la forma en la que íbamos a vivir y trabajar en el momento actual. Todo lo contrario, vivimos y trabajamos en un mundo con reglas y patrones implícitos que se establecieron debido a factores muy diferentes, algunos de ellos con muy buena intención, otros con cierta mala baba y algunos de forma totalmente accidental. Pero no tiene por qué ser siempre así. Ahora tenemos la oportunidad, y también la capacidad, de determinar el tipo de mundo que queremos y luchar para conseguirlo. Podemos tomar todas esas cosas que hemos echado de menos de la oficina, pero también deshacernos de las viejas estructuras y procesos que ya no nos sirven. Es nuestro momento para crear un futuro del trabajo inclusivo, flexible y basado en la conexión y la motivación.

El futuro del trabajo es inclusivo

Sabemos que los equipos diversos son los más innovadores, los que lanzan mejores productos y servicios y los más resilientes a la hora de enfrentarse a la adversidad. Formar equipos inclusivos e igualitarios es la decisión más inteligente que podemos tomar.

Hoy en día, la mayor parte del trabajo del conocimiento está limitado a las ciudades, que son una opción densa, cara y con claros problemas medioambientales. El trabajo distribuido nos ofrece la posibilidad de ampliar las oportunidades de la economía del conocimiento a zonas que históricamente han sido excluidas. Al eliminar las barreras geográficas del trabajo, abrimos las puertas (literalmente) de un mundo lleno de talento.

El trabajo distribuido elimina las sedes físicas como punto central de una empresa y saca partido de la tecnología para ofrecer a los empleados control sobre cuándo y dónde trabajar y cómo motivarse y responder a las exigencias del puesto. La participación y la colaboración ya no están restringidas al tamaño de una sala de conferencias. Ya no hace falta sentarse al lado del equipo directivo para conseguir información de primera mano. Los puestos de liderazgo dejarán de estar solo al alcance de aquellos que tenían el tiempo y la libertad para desplazarse hasta la oficina y trabajar en un lugar determinado, en un momento particular.

Aunque solo los cambios en el lugar de trabajo no van a solucionar las desigualdades de nuestros procesos y sistemas. Sin embargo, una investigación de Future Forum, un consorcio dedicado a diseñar lugares de trabajo digitales y centrados en las personas, demuestra que el trabajo flexible mejora significativamente la satisfacción de muchas formas distintas. Por ejemplo, los trabajadores afrodescendientes indicaron que se ha duplicado su sentimiento de pertenencia y que ha aumentado un 64 % su capacidad para gestionar el estrés mientras teletrabajan

Fomentar el sentimiento de pertenencia a través de grupos de recursos de empleados Los equipos directivos tienen una oportunidad única para redefinir la forma de sacar adelante el trabajo, la manera en la que funciona su organización y sus normas y cultura. Una forma de conseguirlo es mediante los grupos de recursos de empleados (ERG). A medida que aumenta la distancia física entre nuestros empleados, es más necesario contar con una buena comunidad. Por eso, los ERG se han convertido en algo esencial. Las personas de distintas religiones pueden juntarse y planificar reuniones mensuales, quienes tengan hijos pueden compartir consejos y anécdotas, y las personas de todas las razas pueden celebrar su cultura y sus tradiciones. Aquí en Slack, cada ERG cuenta con un canal abierto para que cualquier persona interesada en el tema pueda apoyar a sus compañeros de trabajo, además de la comunidad general y de un canal cerrado para conversaciones entre ellos.

El futuro del trabajo es flexible

Muchas personas coincidían en que un horario fijo de trabajo no era lo mejor para ellas. Por ejemplo, hay personas que son más productivas de 11 de la mañana a 6 de la tarde, o después de que sus hijos se hayan ido a dormir. Esos problemas se han hecho más que patentes a lo largo de este año.

Las oficinas y las reuniones eran los dos aspectos más evidentes del trabajo antes de la pandemia para los trabajadores del conocimiento. Cuando la pandemia nos obligó a cerrar las oficinas físicas, todos nos tuvimos que centrar en las pantallas de nuestros ordenadores. Pero después de un año llevando a cabo videollamadas durante todo el día, hemos visto que esa forma de trabajar tampoco es sostenible ni productiva.

Aunque todos queremos conseguir unos buenos resultados en nuestro trabajo, también queremos sentirnos motivados y no controlados a todas horas. Los empleados desean tener flexibilidad por el mero hecho de que cada uno tiene su vida. Tienen hijos, padres y, en ocasiones, también tienen electricistas y fontaneros que pasan por sus casas a hacerles algún arreglo. Pero también tienen pasión por su trabajo y quieren mantener la productividad y ser eficientes.

Por eso, el trabajo del futuro es híbrido y asíncrono. Y esto no termina aquí, la investigación de Future Forum establece que las personas son más productivas, disfrutan de una mayor conciliación y se sienten más satisfechas con un modo de trabajo flexible y remoto que trabajando en la oficina. De hecho, el 83 % de los trabajadores del conocimiento quieren tener flexibilidad a la hora de elegir dónde trabajar.

A medida que las empresas adoptan modelos de trabajo híbridos, los directivos son capaces de identificar formas nuevas de reemplazar los procesos síncronos y las reuniones por alternativas que ofrecen más flexibilidad y que, en definitiva, aumentan la eficiencia y la productividad. Estos cambios presentan oportunidades para rediseñar nuestras tareas diarias, ayudar a las personas a mantenerse conectadas y motivadas allá dónde estén, en el horario que mejor les convenga.

Automatizar el trabajo rutinario y concentrarse más Algunas tareas son aburridas, por ejemplo, enviar o recibir solicitudes de ayuda, compartir actualizaciones o programar reuniones. Automatizar este tipo de tareas abre paso a esa parte del trabajo más creativa, emocionante e inventiva con la que uno suele disfrutar más a la hora de trabajar. Con Slack, puedes eliminar los procesos manuales que requieren la atención humana y sustituirlos por flujos de trabajo eficientes que conectan tus herramientas y sacan adelante el trabajo automáticamente cuando no estás frente al ordenador. Por ejemplo, un flujo de trabajo puede publicar un recordatorio cada día para activar una reunión asíncrona.

Las aplicaciones de calendario, como Clockwise y Google Calendar, actualizan automáticamente tu estado, para que tus compañeros de equipo sepan si estás cuidando a tus hijos o si vas a estar ocupado por la tarde.

El futuro del trabajo está conectado

La conexión y los lazos sociales entre compañeros son la base del éxito de todas las organizaciones. Las personas que se sienten conectadas con su trabajo, compañeros de equipo, socios y con su organización no llegan y fichan y ya está. Están deseando tener la oportunidad de demostrar lo que pueden aportar, se enfrentan a los cambios con resiliencia y superan sus objetivos mucho más rápido que antes.

Unos empleados motivados deben contar con procesos y herramientas que permitan a las personas desarrollar sus relaciones, a los equipos a generar confianza y a las comunidades de grupos diversos apoyarse entre ellas. Al menos la mitad de los trabajadores afirman que su empresa “ha implantado cambios en la manera de colaborar desde que se instauró el trabajo remoto”.

Sin embargo, tenemos la oportunidad de profundizar las conexiones con todas las personas con las que trabajamos, incluidos socios, consumidores, proveedores y clientes. Una encuesta realizada por la empresa de investigaciones de mercado IDC establece que el 43 % de participantes dice que el mayor desafío al que se debieron enfrentar al cambiar al trabajo remoto fue la comunicación y colaboración con terceros. Cuando había algo que obstaculizaba hacer negocios antes de la pandemia, volábamos donde estuviera el cliente para mostrarle una propuesta o esperábamos a la próxima vez que nos viéramos en persona para tratar el tema. A medida que las empresas están más interconectadas, hay más oportunidades para mantenerse cerca de todas las personas con las que trabajas, independientemente de su ubicación o franja horaria, incluso bajo las circunstancias más desafiantes.

Aumentar la velocidad y reducir la dificultad de la comunicación externa con Slack Connect Slack Connect es un entorno de comunicación segura que permite a las organizaciones pasar sus conversaciones con cualquier persona a Slack y olvidarse del correo electrónico, mientras se agiliza el trabajo y aumenta la motivación. Los equipos de marketing pueden trabajar con sus agencias creativas para reafirmar sus planes y confirmar entregas. Los equipos de contabilidad pueden clasificar y priorizar rápidamente los problemas y ofrecer una ayuda de primera a sus clientes más importantes. Y, a partir de hoy, los empleados pueden enviar mensajes directos de forma segura a cualquier persona, tanto dentro como fuera de la organización, en tiempo real. Más información sobre Slack Connect →

Comienza ya a reinventar la forma de trabajar de tu empresa

Lo que hoy en día creemos que debe ser el trabajo se erige sobre prácticas que tienen más de cien años, muchas de las cuales son excluyentes por defecto. Ahora es nuestro momento de cambiar eso, de inventar un futuro de trabajo que funcione para todo el mundo. Necesitaremos un compromiso continuo, la implicación colectiva y avanzar paso a paso. Pero en Slack, nos sentimos más optimistas que nunca. Únete a nosotros para aprovechar esta oportunidad.

Guías útiles para reinventar la forma de trabajar de tu equipo: