Repenser le travail : à quoi ressemblera le travail demain

L’année 2020 a bousculé nos habitudes, tant au niveau individuel que social. Il y a eu beaucoup de dégâts, mais aussi quelques avancées durant cette crise. Les découvertes scientifiques, la persévérance et la solidarité dans l’effort en témoignent.

Nous avons rencontré de nombreux défis cette année. L’actualité économique, sociale et sanitaire a exigé une adaptation rapide des modes de travail, et la mise au premier plan des enjeux de diversité en entreprise. Autant d’éléments qui créent une opportunité unique de changement dans des aspects divers de nos vies et de nos sociétés.

Les transformations profondes ne sont pas faciles à mettre en place au niveau de la société, car l’humain aime ce qu’il connaît, à tendance à éviter l’inconnu et préfère ne rien changer. Mais les changements qui se sont imposés à nous ouvrent de nouvelles perspectives. C’est l’occasion d’accomplir énormément de choses, d’innover, et d’affronter cette période avec imagination et détermination.

Personne n’aurait pu imaginer le monde dans lequel nous évoluons aujourd’hui. Personne n’avait anticipé la façon dont nous vivons actuellement, ni celle dont nous travaillons. Nous évoluons dans un monde dont les règles et les structures implicites sont déterminées par plusieurs facteurs, plus ou moins positifs ou volontaires. Mais tout peut changer. Nous avons aujourd’hui l’opportunité et la capacité de décider du monde dans lequel nous voulons vivre, et de tout mettre en œuvre pour le construire. Nous pouvons retrouver tous les aspects de la vie de bureau qui nous manquent mais aussi nous défaire des structures et des pratiques obsolètes. Le moment est venu de nous créer un avenir professionnel inclusif, flexible, basé sur la connexion et l’engagement des collaborateurs.

L’avenir du travail sera inclusif

Les équipes diversifiées sont celles qui font le plus preuve d’innovation, créent les meilleurs produits et services, et sont le plus adaptable face aux changements imprévus. Le plus juste et judicieux aujourd’hui est donc de créer des équipes inclusives.

Aujourd’hui, la majeure partie de l’activité économique est concentrée en milieu urbain, ce qui peut être étouffant, cher et générer des problèmes environnementaux. Le télétravail nous permet d’élargir les activités à des zones qui en étaient auparavant exclues. La suppression des barrières géographiques du monde professionnel crée de nouveaux viviers de talents.

Avec le travail à distance, le siège physique de l’entreprise n’est plus le point central des activités. Il s’appuie sur la technologie pour permettre aux collaborateurs de contrôler leur emploi du temps, leur lieu de travail et la manière dont ils collaborent et communiquent. La participation et la collaboration ne sont plus limitées aux salles de réunion. Les informations sont accessibles à tous, et plus seulement aux dirigeants. Et le leadership n’est plus réservé aux personnes qui ont le temps et les moyens de caler des déplacements professionnels dans leur emploi du temps.

Mais tous ces changements par rapport au lieu de travail ne suffiront pas à éliminer les inégalités de nos processus et systèmes. Cependant, une recherche du Future Forum (un consortium visant à créer un monde professionnel centré sur l’humain et le numérique) prouve qu’une plus grande adaptabilité du travail peut améliorer la satisfaction de plusieurs façons. Parents, personnes issues de minorités sociales, personnes en situation de handicap, ou tout simplement personnes introverties : un très grand nombre trouve son compte dans ce mode de travail, qui leur offre plus de confort, moins de stress et un plus grand sentiment d’appartenance.

Développer l’inclusion grâce aux groupes de ressources des employés Pour les dirigeants, c’est l’occasion unique de redéfinir les méthodes de travail, le fonctionnement de leur entreprise, ainsi que ses normes et sa culture. Dans cette optique, il est utile de soutenir les groupes de ressources des employés (GRE) Nos collaborateurs passent de plus en plus en télétravail, c’est pourquoi nous avons plus que jamais besoin de développer des communautés. Dans ce contexte, l’importance des GRE ne cesse de croître. Les personnes de religions différentes peuvent se retrouver et organiser des réunions mensuelles, les parents peuvent partager des conseils et des histoires, et chacun peut célébrer sa culture et ses origines. Chez Slack, nos GRE disposent d’un canal public pour que tous découvrent comment soutenir leurs collègues et la communauté au sens large, et d’un canal privé pour leurs propres conversations.

Le travail de demain sera modulable

Les horaires de travail dits "classiques" (9 h-18 h) n’ont jamais été l’idéal du plus grand nombre. Par exemple, certaines personnes sont plus productives entre 11 h et 18 h, et d’autres, après que leurs enfants sont couchés. Ces problématiques ont été largement mises en évidence cette année.

Les bureaux et les réunions étaient les deux points centraux du travail avant la crise sanitaire. Lorsque la pandémie a entraîné la fermeture des bureaux, nous nous sommes toutes et tous donnés rendez-vous derrière nos écrans d’ordinateur. Mais après un an de visioconférences, nous nous rendons compte que ce n’est ni productif, ni pérenne.

Bien sûr, nous sommes responsables du travail que nous fournissons, mais nous voulons nous sentir soutenus et non contrôlés. Les collaborateurs veulent plus de souplesse pour pouvoir accorder leur vie professionnelle et privée. Ils ont des enfants, des parents, des électriciens qui viennent réparer leurs installations. Ils aiment leur emploi et veulent fournir un travail de qualité.

C’est pourquoi l’avenir est au travail hybride et asynchrone. L’étude du Future Forum a également mis en lumière que les personnes sont plus productives, profitent d’un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et sont globalement plus satisfaites du télétravail que de leur ancienne vie de bureau. 83 % des salariés à travers le le monde souhaitent bénéficier de flexibilité quant à leur lieu de travail.

À mesure que les entreprises adoptent des modèles de travail hybrides, les dirigeants trouvent de nouveaux moyens de remplacer les processus et réunions synchrones par des alternatives offrant une plus grande souplesse, ce qui stimule l’efficacité et la productivité. Ces évolutions permettent d’envisager autrement une journée de travail, en aidant les salariés à rester connectés et impliqués où qu’ils soient, aux horaires qui leur conviennent le mieux.

Automatiser les tâches répétitives pour se concentrer sur le travail important Certaines tâches ressemblent à des corvées : l’envoi ou la réception de demandes d’assistance, le partage de mises à jour de statut, l’organisation de réunions… L’automatisation de ces tâches permet de libérer du temps pour les aspects plus créatifs et excitants des métiers, ce que tout le monde préfère. Grâce à Slack, vous pouvez remplacer les processus manuels par des flux de travail qui connectent vos outils et font avancer automatiquement votre travail quand vous n’êtes pas derrière votre écran. Par exemple, un flux de travail peut publier tous les jours le rappel du démarrage d’un point d’équipe asynchrone.

Les applications de calendrier, comme Clockwise et l’Agenda Google, peuvent automatiquement mettre à jour votre statut pour faire savoir à vos collègues que vous êtes en train de vous occuper de vos enfants, ou que vous êtes sorti(e) pour l’après-midi.

Le travail de demain sera connecté

Les liens sociaux et entre collègues sont essentiels au succès de l’entreprise. Les personnes qui sont en phase avec leur travail, qui se sentent connectées à leurs collègues, à leurs partenaires et à leur entreprise, ne se contentent pas de fournir le strict minimum. Elles cherchent les opportunités, font preuve d’adaptabilité face aux difficultés, et atteignent leurs objectifs plus vite.

Il faut proposer des processus et des outils aux collaborateurs engagés pour qu’ils puissent développer des relations, instaurer un climat de confiance dans les équipes, et que les diverses communautés puissent se soutenir mutuellement. Près de la moitié des salariés affirment que leur entreprise ou leur équipe « a volontairement modifié son mode de collaboration depuis la mise en place du télétravail ».

C’est aussi l’occasion de renforcer les connexions avec l’ensemble de nos collaborateurs, y compris nos partenaires, clients et fournisseurs. Selon une enquête menée par le cabinet d’études de marché IDC, 43 % des personnes interrogées ont déclaré que le plus difficile dans leur passage au télétravail était la communication et la collaboration avec les parties prenantes externes. Avant la pandémie, les déplacements professionnels pour présenter un produit à un client faisaient partie intégrante du développement commercial. Les entreprises étant de plus en plus interconnectées, il est possible de rester proche de tous ceux avec qui vous travaillez, où que vous soyez et quel que soit votre fuseau horaire, même dans les circonstances les plus difficiles.

Accélérer et fluidifier la communication externe grâce à Slack Connect Slack Connect offre un environnement de communication sécurisé qui permet aux entreprises de transférer toutes leurs conversations dans Slack. Cela permet de remplacer efficacement les e-mails, d’accélérer le travail et de renforcer l’engagement. Les équipes marketing peuvent collaborer avec leurs agences de création pour établir les plannings et les livraisons. Les équipes commerciales peuvent évaluer rapidement les problèmes et fournir une assistance de haut niveau à leurs clients principaux. Dès aujourd’hui, les collaborateurs peuvent envoyer des messages directs en temps réel aux personnes de leurs entreprises comme aux personnes externes. En savoir plus sur Slack Connect →

Repensez dès aujourd’hui les méthodes de travail de votre entreprise

Nos méthodes de travail actuelles sont souvent dépassées, basées sur d’anciens modèles, et sont rarement inclusives. Le temps est venu de changer les choses, de créer un avenir professionnel adapté à tout le monde. Cela nécessitera un engagement continu, des actions collectives et passera par de nombreuses étapes. Mais chez Slack, nous sommes plus que jamais optimistes. Rejoignez-nous pour saisir cette opportunité à nos côtés.

Quelques guides utiles pour repenser les méthodes de travail de vos équipes :