7 activités de cohésion d’équipe pour progresser ensemble

À L’évocation d’« activités de cohésion d’équipe », certains grimacent à l’idée de participer à des échanges pseudo décontractés avec leurs collègues. D’autres se demandent simplement comment échapper au karaoké organisé pour l’équipe et qui les angoisse d’avance. Car emmener ses salariés en week-end ne débouche pas forcément sur une meilleure cohésion des équipes.

Néanmoins, les entreprises peuvent profiter de ces activités et de voyage en équipe si elles les organisent dans un objectif précis et si elles cultivent les compétences individuelles. Les recherches de Gallup ont démontré que le développement des aptitudes et des talents des membres d’une équipe peut augmenter leur productivité de 8 % et réduire de 15 % le risque de démission.

Même si vos collaborateurs grimacent quand vous mentionnez un prochain « team building », cela ne signifie pas qu’ils s’opposent à l’idée de mieux travailler ensemble. Voici une liste d’activités de cohésion d’équipe à choisir selon les compétences que vous souhaitez développer, la taille de votre équipe et le temps et les efforts à investir.

1. Se réunir autour d’un jeu de société

But : limiter les conflits, améliorer la collaboration

Taille de l’équipe : 10 personnes maximum

Niveau d’investissement : moyen

Désamorcez les conflits avant qu’ils n’éclatent en offrant aux salariés l’occasion de collaborer et d’apprendre les uns des autres dans des situations sans enjeu important. Andre Lavoie, PDG du fournisseur de logiciels RH ClearCompany, affirme que les jeux de société permettent de créer une collaboration instantanée. Ils poussent chacun à réfléchir en tant qu’équipe et aident les participants à mieux comprendre leurs motivations et leurs priorités mutuelles afin d’atteindre un objectif commun.

Ce type d’activité de cohésion d’équipe peut même faire naître des amitiés entre collègues, ce qui améliore à terme les performances. « L’amitié nous apporte la force émotionnelle et psychologique nécessaire pour faire face à tout imprévu, qu’il s’agisse d’une belle opportunité, d’un défi ou d’une crise », écrit Annie McKee, conseillère des entreprises du Fortune 500, dans son ouvrage How to Be Happy at Work: The Power of Purpose, Hope, and Friendship.

Au cours du jeu, essayez de constituer des équipes avec des collaborateurs aux méthodes de travail différentes ou de créer des équipes transverses qui rassemblent des membres de plusieurs services.

Conseil : choisissez les jeux en fonction du temps dont vous disposez. Par exemple, si votre budget n’autorise qu’une heure ou deux, préférez un jeu de mime ou de réflexion, comme le Trivial Pursuit.

Si vous avez beaucoup plus de temps devant vous, pensez aux enquêtes mystérieuses du célèbre Cluedo ou à un jeu stratégique de domination mondiale tel que Risk. Si vous souhaitez rester dans le numérique et utiliser seulement vos téléphones, essayez SpaceTeam ou les mini-jeux JackBox.

2. Réfléchir à des idées « Moonshot »

But : encourager l’innovation et inspirer la créativité

Taille de l’équipe : jusqu’à une dizaine de personnes

Niveau d’investissement : moyen

Essayez de donner aux équipes l’occasion de mettre au point une stratégie « Moonshot », à savoir une stratégie qui répond à un problème crucial. Selon le centre de recherches de Google X, il s’agit de « solutions radicales » et impossibles qui donnent carte blanche à l’imagination.

Demandez à votre équipe d’établir un plan qui ne tient pas compte de contraintes telles que les délais, l’argent et les outils. Les collaborateurs pourront ainsi laisser libre cours à leur imagination, sans risquer de se faire rebuter par les défaitistes ou les responsables hiérarchiques.

Conseil : si vous ne souhaitez pas rentrer dans une session trop stratégique, vous pouvez obtenir la même spontanéité avec des activités de cohésion moins intenses, comme des projets artistiques ou des méditations de groupe.

3. Déjeuner et apprendre

But : instaurer la confiance dans un cadre détendu

Taille de l’équipe : 10 à 20 personnes ou plus

Niveau d’investissement : moyen à élevé (implique une préparation et une prise de parole en public)

Swetha Amaresan, conseillère de l’entreprise de logiciels marketing HubSpot, suggère d’allier déjeuner et apprentissage pour offrir un moment d’échange sur des sujets qui affectent le travail quotidien des salariés.

« Ce n’est pas le moment de faire une formation intensive, de délivrer des informations délicates ou de faire preuve de condescendance, écrit Swetha Amaresan. C’est le moment d’aborder des sujets plus légers qui passent souvent au second plan lors d’une journée de travail bien remplie. Votre objectif est que tout le monde quitte la séance de bonne humeur pour attaquer les tâches de l’après-midi. »

Conseil : ces événements donnent aussi aux collaborateurs l’opportunité rare d’échanger avec la direction. Lorsque tout le monde est réuni dans la même pièce, quel que soit son rôle dans l’entreprise, les barrières hiérarchiques qui freinent souvent le travail d’équipe tombent plus facilement.

4. Gérer les demandes et les réponses pour la gestion de projet

But : développer les compétences pour la gestion de projet, améliorer la collaboration

Taille de l’équipe : environ 25 personnes

Niveau d’investissement : moyen

Divisez les collaborateurs en plusieurs équipes qui devront toutes choisir un porte-parole. Les responsables peuvent également nommer le porte-parole s’ils veulent aider une personne en particulier à développer ses compétences.

Chaque porte-parole doit ensuite observer une structure préconstruite, dissimulée aux autres. Celle-ci peut être composée de Lego, de papier cartonné ou de tout autre matériau. Une fois que le porte-parole rejoint son équipe, il doit lui donner des instructions pour qu’elle reproduise la structure, sans la toucher lui-même.

Les porte-parole devront penser de manière stratégique et communiquer efficacement pour donner des indications précises et déléguer les tâches. L’équipe ne pourra que prendre exemple sur cette gestion de projet impeccable.

Conseil : corsez les choses en donnant une limite de temps aux équipes.

5. Pêle-mêle de créativité

But : améliorer la résolution créative des problèmes, encourager la coopération

Taille de l’équipe : environ 25 personnes

Niveau d’investissement : faible

Une étude récente de Gallup a démontré que seulement 29 % des salariés se sentent réellement encouragés à se montrer créatifs et innovants au travail. Inversez cette tendance en amenant sur votre lieu de travail un sac rempli d’objets usuels du quotidien, ou des photos de ces objets, comme une télécommande, un crayon, une balle de tennis, un tournevis, ou encore une paire de gants.

Divisez le groupe en petites équipes de trois à cinq personnes, puis demandez-leur de tirer deux objets du sac. Les équipes devront ensuite dresser la liste des différentes façons dont ces objets épars peuvent être utilisés ensemble. Cet exercice, inhabituel et parfois absurde, aidera les membres de l’équipe à travailler leur esprit critique et leur imagination.

Conseil : offrez une récompense à l’équipe qui donnera la réponse la plus maligne.

6. Faire du bénévolat ensemble

But : nouer des liens authentiques au sein de l’équipe

Taille de l’équipe : toutes

Niveau d’investissement : élevé

Organisez une activité de bénévolat à l’extérieur, de quelques heures ou en plusieurs séances. Cette méthode est idéale pour souder les équipes autour d’une bonne cause, et fonctionne aussi bien avec seulement cinq bénévoles qu’avec l’ensemble de l’entreprise.

La collaboration vers un objectif commun permet aux collègues de nouer des liens plus profonds grâce à l’expérience qu’ils partagent. Par ailleurs, lorsque les salariés font preuve d’empathie, les conflits ont tendance à diminuer.

Conseil : trouvez une cause en adéquation avec les talents uniques de votre équipe.

7. Mini hackathons

But : améliorer la créativité, résoudre un véritable problème

Taille de l’équipe : toutes

Niveau d’investissement : moyen à élevé

D’après Mohit Talwar, CTO de l’entreprise de services en recrutement et en ressources humaines Hays, les équipes doivent impérativement identifier la cause d’un problème avant d’échanger des idées pour trouver des solutions. « De nombreux problèmes ne sont pas résolus tant qu’il n’y a pas d’effort ciblé pour en comprendre réellement la cause », écrit-il.

Présentez à votre équipe l’exemple d’un problème simple que votre entreprise rencontre souvent. Demandez-lui d’en repérer les symptômes (les conséquences du problème sur les objectifs) et l’origine, puis d’échanger des idées de solutions.

Obligez l’équipe à trouver plus d’une solution efficace. Encouragez-la à sortir des sentiers battus en échangeant de nombreuses idées de réponses à la même question.

Conseil : il est essentiel de s’en tenir à des problèmes simples, sinon vous tomberez plutôt dans un échange d’idées « Moonshot » (voir l’activité 2).

Trouvez les activités de cohésion adaptées à votre équipe

Il est bien sûr possible de proposer des activités traditionnelles de cohésion des équipes comme une chasse au trésor ou des parties de paintball. Néanmoins, ces séjours à l’extérieur et ces événements ont de faibles chances de développer une confiance et une collaboration qui influenceront les dynamiques de l’équipe à long terme.

La prochaine fois que vous organiserez un événement, prenez en compte la composition unique de vos équipes. Quelle serait leur manière de s’amuser ? Développez un environnement dans lequel les collaborateurs peuvent rire, s’ouvrir aux autres et se soutenir entre eux afin qu’ils puissent nouer des amitiés authentiques sur leur lieu de travail, tout en s’améliorant dans leurs fonctions quotidiennes.