Llevamos ya más de siete meses sumergidos en el cambio global hacia el trabajo remoto y lo que está claro es que todavía queda mucho por hacer para mejorar la forma en la que trabajamos juntos en esta nueva realidad. Para empezar, sabemos que hay maneras mejores de colaborar que traspasando nuestros comportamientos habituales del contexto físico al digital, es decir, sabemos que tener videoconferencias todo el tiempo, todos los días, sigue siendo igual de agotador. Por otro lado, la gente echa en falta ese aspecto espontáneo y no planeado de las interacciones en la oficina que nos ayudaban a remar en la misma dirección, tomar decisiones rápidas y generar nuevas ideas.

Fuimos los primeros en desarrollar el concepto de la mensajería basada en canales para mejorar nuestra forma de trabajar en equipo y disfrutamos descubriendo nuevas maneras de reinventar el trabajo y la gestión. Queremos liberar a las personas de los procesos que, ya hoy en día, carecen de sentido y ayudarles a crear conexiones cercanas aunque trabajemos a distancia. Una forma de hacer esto es incorporar la voz y el vídeo a los canales, donde todas las personas pertinentes ya están trabajando juntas.

Nuestras ganas de ayudar a conservar las relaciones, las conexiones y la cultura de equipo durante los tiempos de teletrabajo se han reflejado ampliamente en los datos. En una nueva encuesta global de Slack, cuatro de los cinco desafíos mencionados con más frecuencia acerca del trabajo remoto se relacionan con el hecho de crear y mantener lazos laborales fuertes. De hecho, lo único que los trabajadores dicen necesitar aparte de eso es una buena conexión a Internet.

Estamos buscando ideas que te parezcan familiares como consumidor para incorporarlas a la empresa. Estos son algunos de los aspectos sobre los que estamos trabajando:

Vídeo asíncrono para permitir a las personas colaborar cuando quieran en lugar de simultáneamente

Vamos a quedarnos con lo que más nos gusta de los vídeos, como ver las caras y los lugares, y lo vamos a separar de la presión constante de las videoconferencias y agendas de reuniones apretadas para ayudarnos a trabajar de acuerdo con el resto de compañeros.

Piensa, por ejemplo, en la reunión de sincronización que se realiza de 9 a 9:15 todas las mañanas. ¿Qué pasaría si pudieras grabar tu parte a las 8:53 y ver lo que dice el resto de personas a las 10:51, que es cuando te viene mucho mejor? Esto permite ofrecer a la gente la información y actualizaciones que necesitan, con una flexibilidad añadida que no suele estar presente en la manera de hacer las cosas de hoy en día.

Audio liviano y siempre disponible que permite conexiones externas cuando necesitas una respuesta rápida o que varias personas analicen un problema

Tal y como habrás podido experimentar hasta ahora, los canales son el lugar perfecto para iniciar una conversación con las personas adecuadas porque todo el mundo ya se encuentra ahí, compartiendo sus novedades, archivos e iniciando flujos de trabajo.

Imagina que pudieras hablar en vivo con quien sea que esté disponible de tu equipo, sin programarlo, de forma completamente espontánea. Lo mismo que harías en la oficina asomándote a la puerta del despacho para preguntar algo o hablando de cualquier cosa en el pasillo que pueda derivar en una lluvia de ideas. Una opción de audio en los canales es otra forma en la que pensamos que podemos recuperar todos los aspectos importantes del flujo creativo, estés donde estés.

Animación de una exploración de Slack en nuevas herramientas de trabajo remoto

Estas ideas vienen de la mano de nuevas prestaciones de productos que se anunciarán el miércoles en Frontiers. Estas prestaciones también están diseñadas para unir a los equipos que trabajan a distancia.

Si todavía no trabajas en los canales de Slack, no dudes en probar Slack gratis y conoce las últimas novedades suscribiéndote de forma gratuita a nuestro boletín desde la página de inicio.

La información anterior está destinada SOLO PARA FINES INFORMATIVOS y no representa un compromiso vinculante. No te bases en la siguiente información a la hora de tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y la duración de cualquier producto, función o funcionalidad siguen estando a la entera discreción de Slack y están sujetos a cambios.