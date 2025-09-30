Tres empleados tirando de una cuerda frente a un código
Colaboración

Por qué los líderes deben crear una cultura de trabajo que dé prioridad a lo digital

Las empresas que se centren en mejorar la cultura digital tendrán más posibilidades de satisfacer las demandas de los empleados y los clientes.

Del equipo de Slack30 de septiembre de 2025

4 min de lectura

Muchas empresas estaban llevando a cabo una transformación digital antes del Covid-19. En una encuesta de ZDNet de 2017, se descubrió que el 70 % de las empresas ya estaban en proceso de crear una estrategia de transformación digital o implementando alguna. Entonces la pandemia cambió la vida tal como la conocíamos, obligando a las empresas y a los clientes a hacer casi todo por Internet. A medida que nos recuperamos de la pandemia, las empresas que se centraron en mejorar la cultura digital tendrán más posibilidades de satisfacer las demandas de los empleados y los clientes.

¿Qué es la cultura de trabajo que da prioridad a lo digital?

Una cultura digital en el trabajo adopta la tecnología de manera natural. Durante los últimos dos años, probablemente hayas tenido oportunidad de aprender qué tecnologías funcionan en tu empresa y cuáles no. Pero la tecnología es solo una parte de la ecuación.

La segunda parte, y tal vez la más importante, de la cultura digital en el trabajo es la cultura en sí misma. Puede ser difícil ayudar a que los trabajadores a distancia sientan que forman parte del equipo y ofrecer a los clientes a distancia una buena experiencia. Una cultura que da prioridad a lo digital utiliza la tecnología como base para mejorar la colaboración, la inclusividad y otros aspectos de la cultura de trabajo, en lugar de intentar crear una cultura que gire en torno a la tecnología.

Empleado en un escritorio con papeles volando por todas partes

Por qué es más importante que nunca

El parón global sin precedentes de 2020 aceleró el cambio hacia lo digital a un ritmo que nadie pudo haber previsto. En junio de 2020, una encuesta de PwC mostró que el 98 % de los empresarios tenía gran parte o a la mayoría de sus empleados trabajando a distancia al menos un día a la semana, y que el 89 % planeaba continuar así a largo plazo. Una encuesta de FlexJobs realizada en el verano de 2021, mostró que el 58 % de los empleados quería un puesto totalmente remoto, mientras que el 39 % quería un contrato híbrido.

Pero durante la pandemia no solo aumentó el trabajo a distancia. Los clientes elegían opciones digitales para muchas cosas, por ejemplo, la telemedicina o las compras por Internet. En diciembre de 2021, un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos mostró que las visitas de telesalud de Medicare se multiplicaron por 63 en 2020.

Después de la pandemia, la mayoría de la gente quería salir más a menudo. Pero eso no significa que quisieran volver a la forma anterior de trabajar. La cultura digital en el trabajo permitía a las empresas ofrecer una gran experiencia a los empleados y a los clientes que preferían seguir haciendo las cosas de manera digital.

Cómo implementar de manera eficiente una cultura de trabajo que dé prioridad a lo digital

¿Cómo puedes crear una cultura digital en el trabajo? Céntrate en tres cosas: elegir la tecnología adecuada, implementar la comunicación digital asíncrona (que no sea en tiempo real) y ofrecer trabajo en equipo a distancia. Aquí tienes algunos consejos.

1. Herramientas y tecnología

Cada empresa es diferente, debes asegurarte de hablar con tu equipo de TI para elegir la mejor opción para vosotros. No obstante, las empresas que dan prioridad a lo digital suelen ofrecer, como mínimo:

  • Herramientas para compartir documentos
  • Software de videoconferencias
  • Sistemas de gestión de proyectos
  • Una plataforma de colaboración personalizable, como Slack

2. Comunicación asíncrona

¿Recuerdas los primeros días de la pandemia por Covid-19 cuando los fallos técnicos y la confusión general llevaban a muchas interrupciones? Cambiar la mayoría de comunicaciones de tu oficina a canales asíncronos puede contribuir a mejorar la cultura de trabajo y la productividad. Cosas como:

  • Mensajería y chat
  • Compartir documentos colaborativos
  • Vídeos grabados

3. Trabajo en equipo

Los sentimientos de inclusividad y pertenencia son muy importantes para tener una buena cultura de trabajo, pero pueden ser difíciles de conseguir para los equipos que trabajan a distancia. Confía en la tecnología para apoyar iniciativas como:

  • Cursos a distancia. Aprender algo juntos puede ayudar a crear vínculos, ya sea por trabajo o por diversión. Puedes impartir clases opcionales tú mismo o pedir a algún empleado que hable de algo que le apasione.
  • Juegos en línea. Es fácil encontrar configuraciones de juegos en línea, tanto si a tus equipos les gustan los juegos de rol como los deportes de fantasía. También es una forma genial de involucrar a los introvertidos, ya que a mucha gente le resulta más fácil hablar a través de avatares en línea.
  • Socialización virtual. En una plataforma como Slack, puedes crear un canal exclusivamente para conversaciones que no estén relacionadas con el trabajo. Publica temas de conversación y anima a tus empleados a iniciar sus propios hilos. No dudes en añadir fotos, vídeos y GIF para romper la barrera textual.

Lo digital ha llegado para quedarse, cada vez más personas trabajan a distancia y los clientes recurren a los servicios en línea. Crear una cultura digital sólida es una ventaja para todos, pero puede resultar difícil saber por dónde empezar. Las herramientas de colaboración como Slack y el software de videoconferencias pueden ayudarte a crear una cultura que dé prioridad a lo digital y que haga la vida más fácil a los miembros de tu equipo y a tus clientes.

Inicia la transformación hacia la mentalidad digital con Slack.

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