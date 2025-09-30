Por qué los líderes deben crear una cultura de trabajo que dé prioridad a lo digital

Muchas empresas estaban llevando a cabo una transformación digital antes del Covid-19. En una encuesta de ZDNet de 2017, se descubrió que el 70 % de las empresas ya estaban en proceso de crear una estrategia de transformación digital o implementando alguna. Entonces la pandemia cambió la vida tal como la conocíamos, obligando a las empresas y a los clientes a hacer casi todo por Internet. A medida que nos recuperamos de la pandemia, las empresas que se centraron en mejorar la cultura digital tendrán más posibilidades de satisfacer las demandas de los empleados y los clientes.

¿Qué es la cultura de trabajo que da prioridad a lo digital?

Una cultura digital en el trabajo adopta la tecnología de manera natural. Durante los últimos dos años, probablemente hayas tenido oportunidad de aprender qué tecnologías funcionan en tu empresa y cuáles no. Pero la tecnología es solo una parte de la ecuación.

La segunda parte, y tal vez la más importante, de la cultura digital en el trabajo es la cultura en sí misma. Puede ser difícil ayudar a que los trabajadores a distancia sientan que forman parte del equipo y ofrecer a los clientes a distancia una buena experiencia. Una cultura que da prioridad a lo digital utiliza la tecnología como base para mejorar la colaboración, la inclusividad y otros aspectos de la cultura de trabajo, en lugar de intentar crear una cultura que gire en torno a la tecnología.

Por qué es más importante que nunca

El parón global sin precedentes de 2020 aceleró el cambio hacia lo digital a un ritmo que nadie pudo haber previsto. En junio de 2020, una encuesta de PwC mostró que el 98 % de los empresarios tenía gran parte o a la mayoría de sus empleados trabajando a distancia al menos un día a la semana, y que el 89 % planeaba continuar así a largo plazo. Una encuesta de FlexJobs realizada en el verano de 2021, mostró que el 58 % de los empleados quería un puesto totalmente remoto, mientras que el 39 % quería un contrato híbrido.

Pero durante la pandemia no solo aumentó el trabajo a distancia. Los clientes elegían opciones digitales para muchas cosas, por ejemplo, la telemedicina o las compras por Internet. En diciembre de 2021, un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos mostró que las visitas de telesalud de Medicare se multiplicaron por 63 en 2020.

Después de la pandemia, la mayoría de la gente quería salir más a menudo. Pero eso no significa que quisieran volver a la forma anterior de trabajar. La cultura digital en el trabajo permitía a las empresas ofrecer una gran experiencia a los empleados y a los clientes que preferían seguir haciendo las cosas de manera digital.

Cómo implementar de manera eficiente una cultura de trabajo que dé prioridad a lo digital

¿Cómo puedes crear una cultura digital en el trabajo? Céntrate en tres cosas: elegir la tecnología adecuada, implementar la comunicación digital asíncrona (que no sea en tiempo real) y ofrecer trabajo en equipo a distancia. Aquí tienes algunos consejos.

1. Herramientas y tecnología

Cada empresa es diferente, debes asegurarte de hablar con tu equipo de TI para elegir la mejor opción para vosotros. No obstante, las empresas que dan prioridad a lo digital suelen ofrecer, como mínimo:

Herramientas para compartir documentos

Software de videoconferencias

Sistemas de gestión de proyectos

Una plataforma de colaboración personalizable, como Slack

2. Comunicación asíncrona

¿Recuerdas los primeros días de la pandemia por Covid-19 cuando los fallos técnicos y la confusión general llevaban a muchas interrupciones? Cambiar la mayoría de comunicaciones de tu oficina a canales asíncronos puede contribuir a mejorar la cultura de trabajo y la productividad. Cosas como:

Mensajería y chat

Compartir documentos colaborativos

Vídeos grabados

3. Trabajo en equipo

Los sentimientos de inclusividad y pertenencia son muy importantes para tener una buena cultura de trabajo, pero pueden ser difíciles de conseguir para los equipos que trabajan a distancia. Confía en la tecnología para apoyar iniciativas como:

Cursos a distancia. Aprender algo juntos puede ayudar a crear vínculos, ya sea por trabajo o por diversión. Puedes impartir clases opcionales tú mismo o pedir a algún empleado que hable de algo que le apasione.

Aprender algo juntos puede ayudar a crear vínculos, ya sea por trabajo o por diversión. Puedes impartir clases opcionales tú mismo o pedir a algún empleado que hable de algo que le apasione. Juegos en línea. Es fácil encontrar configuraciones de juegos en línea, tanto si a tus equipos les gustan los juegos de rol como los deportes de fantasía. También es una forma genial de involucrar a los introvertidos, ya que a mucha gente le resulta más fácil hablar a través de avatares en línea.

Es fácil encontrar configuraciones de juegos en línea, tanto si a tus equipos les gustan los juegos de rol como los deportes de fantasía. También es una forma genial de involucrar a los introvertidos, ya que a mucha gente le resulta más fácil hablar a través de avatares en línea. Socialización virtual. En una plataforma como Slack, puedes crear un canal exclusivamente para conversaciones que no estén relacionadas con el trabajo. Publica temas de conversación y anima a tus empleados a iniciar sus propios hilos. No dudes en añadir fotos, vídeos y GIF para romper la barrera textual.

Lo digital ha llegado para quedarse, cada vez más personas trabajan a distancia y los clientes recurren a los servicios en línea. Crear una cultura digital sólida es una ventaja para todos, pero puede resultar difícil saber por dónde empezar. Las herramientas de colaboración como Slack y el software de videoconferencias pueden ayudarte a crear una cultura que dé prioridad a lo digital y que haga la vida más fácil a los miembros de tu equipo y a tus clientes.

Inicia la transformación hacia la mentalidad digital con Slack.