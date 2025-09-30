Pourquoi les dirigeants doivent-ils créer une culture professionnelle axée sur le numérique ?

De nombreuses entreprises avaient déjà commencé leur transformation numérique avant la crise sanitaire. Dans une enquête de 2017, ZDNet a constaté que 70 % des entreprises étaient soit en train de créer une stratégie de transformation numérique, soit en train de déployer une stratégie existante. La crise sanitaire s’est déclarée et est venue bouleverser nos habitudes, forçant les entreprises et les consommateurs à passer presque entièrement au travail collaboratif en ligne. Au sortir de la crise sanitaire, les entreprises cherchant à améliorer l’expérience numérique seront bien placées pour faire face aux exigences des collaborateurs et des clients.

Qu’est-ce qu’une culture de travail axée sur le numérique ?

Une culture de travail numérique s’ouvre naturellement à la technologie. Au cours des deux dernières années, vous avez probablement été amenés à utiliser des technologies qui fonctionnent bien pour votre entreprise, et d’autres qu’il serait préférable d’abandonner. Mais la technologie n’est qu’un élément de l’équation.

Le deuxième élément d’une culture numérique, sans doute le plus important, c’est la culture en elle-même. Il peut être difficile de favoriser le sentiment d’appartenance des salariés en télétravail et de proposer aux clients à distance une expérience parfaite. Une culture axée sur le numérique utilise la technologie comme un support qui améliore la collaboration, l’inclusion et d’autres aspects de la culture du travail (plutôt que d’essayer de construire une culture autour de la technologie).

Pourquoi le moment est-il venu ?

Les confinements sans précédent de 2020 ont propulsé le passage au numérique à un rythme que personne n’aurait pu prédire. En juin 2020, une enquête de PwC a indiqué que 98 % des employeurs avaient passé la majorité de leurs salariés en télétravail au moins un jour par semaine, et 89 % prévoyaient de poursuivre cette configuration à long terme. À l’été 2021, une enquête de FlexJobs indiquait que 58 % des travailleurs souhaitaient bénéficier d’un poste entièrement à distance, tandis que 39 % voulaient une configuration hybride.

Cependant, le travail à distance n’est pas le seul à s’être développé pendant la crise sanitaire. Les consommateurs se sont également tournés vers d’autres options numériques : la télémédecine, les achats en ligne, la livraison de courses à domicile… Un rapport du Département de la Santé et des Services sociaux datant de décembre 2021 fait état d’une multiplication par 63 des visites de télémédecine dans le cadre de Medicare en 2020.

Après la crise sanitaire, la plupart des gens ont souhaité sortir et se déplacer plus souvent, mais cela ne signifie pas qu’ils souhaitaient revenir aux anciennes méthodes de travail. Les cultures de travail axées sur le numérique permettent aux entreprises d’offrir une excellente expérience aux salariés et aux clients qui préfèrent fonctionner essentiellement en numérique.

Comment mettre en œuvre une culture de travail axée sur le numérique qui soit efficace

Alors, comment créer une culture de travail axée sur le numérique ? Concentrez-vous sur une approche sous trois angles : choisissez la bonne technologie, mettez en place une communication asynchrone (c’est-à-dire pas en direct) et proposez un renforcement de l’esprit d’équipe à distance. Voici quelques conseils.

1. Outils et technologies

Chaque entreprise étant différente, n’hésitez pas à consulter votre équipe informatique pour déterminer ce qui vous convient le mieux. Mais au minimum, les entreprises à la pointe du numérique proposent généralement :

Des outils de partage de documents

Un logiciel de visioconférence

Des systèmes de gestion de projets

Une plateforme de collaboration personnalisable, telle que Slack

2. Communication asynchrone

Vous souvenez-vous des premiers jours de confinement, lorsque les bugs techniques et la confusion générale entraînaient de nombreuses interruptions ? Le transfert de la plupart des communications du bureau vers des canaux asynchrones peut grandement contribuer à l’amélioration de la culture de travail et de la productivité. On peut citer notamment :

La messagerie et le chat

Le partage de documents en collaboration

Des enregistrements vidéo

3. Cohésion des équipes

L’inclusion et l’appartenance sont les pierres angulaires d’une bonne culture de travail, mais elles peuvent être plus difficiles à atteindre lorsque les équipes sont dispersées. Utilisez la technologie pour soutenir des initiatives telles que :

Des cours à distance. Apprendre ensemble peut contribuer à tisser des liens au-delà des frontières, que ce soit dans le cadre du travail ou juste pour le plaisir. Vous pouvez animer vous-même des cours facultatifs ou demander à des collaborateurs d’enseigner un sujet qui les passionne.

Apprendre ensemble peut contribuer à tisser des liens au-delà des frontières, que ce soit dans le cadre du travail ou juste pour le plaisir. Vous pouvez animer vous-même des cours facultatifs ou demander à des collaborateurs d’enseigner un sujet qui les passionne. Des jeux en ligne. L’offre des jeux en ligne est massive, que vos équipes aiment les jeux de rôle ou les sports virtuels. C’est également un excellent moyen d’impliquer les introvertis, car de nombreuses personnes trouvent qu’il est plus facile de discuter par l’intermédiaire de leur avatar en ligne.

L’offre des jeux en ligne est massive, que vos équipes aiment les jeux de rôle ou les sports virtuels. C’est également un excellent moyen d’impliquer les introvertis, car de nombreuses personnes trouvent qu’il est plus facile de discuter par l’intermédiaire de leur avatar en ligne. Une machine à café virtuelle. Sur une plateforme comme Slack, vous pouvez créer un canal réservé aux conversations non professionnelles. Publiez quelques amorces de conversation, encouragez les collaborateurs à lancer leur propre fil de discussion et n’hésitez pas à ajouter des photos, des vidéos et des GIF pour égayer les murs de texte.

Le modèle numérique est appelé à durer car de plus en plus de personnes travaillent à distance et les consommateurs se tournent vers les services en ligne. L’instauration d’une solide culture digitale est bénéfique pour l’ensemble de votre entreprise, mais il peut être difficile de savoir par où commencer. Les outils de collaboration comme Slack et les logiciels de visioconférence peuvent vous aider à créer une culture numérique qui facilite la vie des membres de votre équipe et de vos clients.

Adoptez un état d’esprit numérique avec Slack.