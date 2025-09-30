Next Chapter amplía su alcance y colabora con 14 empresas

En 2018, Slack fundó Next Chapter en colaboración con The Last Mile, W. K. Kellogg Foundation y FREEAMERICA, con el propósito de cambiar la percepción que se tiene de las personas que han pasado por la cárcel y ofrecerles acceso a una segunda oportunidad para construir un futuro laboral cualificado a largo plazo.

Tras su lanzamiento, los expresidiarios se enfrentan a un mercado laboral adverso y miles de barreras legales que los excluyen sistemáticamente de numerosos puestos de trabajo estables y bien remunerados. Estas barreras perpetúan un círculo vicioso de pobreza, reincidencia y trauma en las comunidades afectadas, a menudo comunidades de afrodescendientes. También dificulta a las empresas la satisfacción de su urgente necesidad de ingenieros, ya que millones de estadounidenses son automáticamente descalificados de estos puestos por sus antecedentes penales.

Slack ha concebido el programa de aprendizaje Next Chapter para abordar estos retos. Las personas que se reinsertan reciben formación técnica, mentoría profesional y otro tipo de servicios de asistencia para desarrollar sus carreras en el sector tecnológico, y las empresas de contratación que colaboran reciben ingenieros cualificados y motivados. Después de cuatro años, los resultados del innovador modelo de Next Chapter —que ahora es un proyecto fiscalmente patrocinado de Tides Center— están más que claros: más de 30 de sus aprendices se han graduado y han conseguido acceder a puestos de ingeniería a tiempo completo en empresas tecnológicas líderes en el sector. Los miembros de las primeras promociones han continuado progresando en sus carreras laborales, hasta llegar a puestos de gerentes y gerentes sénior en sus equipos.

Nos enorgullece anunciar que, a raíz de este éxito, tres nuevas empresas de contratación se unirán para colaborar con Next Chapter y tienen previsto darles la bienvenida a los aprendices a sus organizaciones el año que viene: PayPal, Asana y Stash. Se unen a empresas como Zoom, Dropbox y Square, un total de 14 empresas de la red de empresas de contratación que colaboran con Next Chapter.

“Para mí, Next Chapter supuso un gran cambio. Ya estaba decidido a cambiar mi vida, pero tener esta clase de apoyo me hizo esforzarme aún más y ser más ambicioso con mis objetivos”, cuenta De’Markus Matthews, un antiguo aprendiz de Next Chapter que ahora trabaja a tiempo completo en Slack como ingeniero de software. “Estar rodeado de personas que realmente se preocupan por mí, creen en mí y quieren que triunfe, es lo que me ha llevado hasta donde estoy hoy”.

“Es increíble ver cómo este programa crece y el impacto que ha tenido no solo en la vida de los aprendices, sino también en la de nuestros empleados y en nuestra cultura de empresa”, afirma Stewart Butterfield, director general y cofundador de Slack. “Trabajar directamente con alguien que ha pasado tiempo en prisión, conocer su historia y ver el valor que aportan a sus equipos, te abre la mente y también el corazón. Para nosotros en Slack, esta experiencia ha cambiado totalmente la forma en la que enfocamos nuestra responsabilidad de crear una cultura inclusiva y empática, así como de ampliar el acceso a las oportunidades”.

Crear oportunidades y conseguir mayor equidad a través de ofertas de empleo relevantes



Toda empresa tiene la capacidad de crear oportunidades de empleo relevantes para personas que han pasado por la cárcel. Las empresas de contratación que colaboran con Next Chapter son muy variadas, no hay dos iguales: mientras unas cuentan con cientos o miles de empleados, otras venden un software empresarial u ofrecen servicios financieros, otras se sitúan en Silicon Valley y otras en América del Norte. Pero hay un denominador común entre todas ellas, un fuerte compromiso de crear una plantilla de trabajo más equitativa mediante el progreso institucional y cultural.

“Colaborar con Next Chapter es una unión lógica para la misión de PayPal y nuestro valor de inclusión, ya que contribuye al conjunto de nuestra comunidad, ofrece oportunidades para las personas marginadas o necesitadas y trabaja para romper las barreras”, afirma Erica Gessert, directora general de tecnología de PayPal. “Al mismo tiempo, en Next Chapter hemos conseguido una fuente de talento cualificado. Para PayPal es un orgullo formar parte de este programa”.

Acabar con el ciclo de encarcelamiento masivo y pobreza generacional en Estados Unidos es una cuestión urgente y compleja que requiere una coordinación intensiva de los sectores público, privado y no lucrativo. Slack y Next Chapter están contribuyendo a esta gran tarea colaborando con Aspen Institute en una iniciativa llamada Rework Reentry. Mediante la investigación, la colaboración de los grupos de interés y la narración documental de historias de personas, Rework Reentry tiene como objetivo vencer las barreras laborales que impiden a las personas que se reinsertan en la sociedad lograr un empleo cualificado y bien remunerado, que, en última instancia, genere riqueza para las familias y comunidades.

De manera similar, dentro de las empresas, ampliar las oportunidades laborales de las personas que han pasado por prisión requiere el compromiso y la colaboración de numerosas partes interesadas: la dirección a nivel de los altos ejecutivos y gerentes individuales; medidas y apoyo coordinados entre los departamentos de RR.HH, Legal e Ingeniería para romper las barreras; el intercambio de información y recursos con las organizaciones colaboradoras sin ánimo de lucro; y un cambio cultural entre los empleados desde la base. Este enfoque, que abarca toda la organización, hace único al modelo de Next Chapter para la inclusión del personal y prepara a las personas que se reinsertan en la sociedad para triunfar.

“Dado nuestro compromiso con la contratación de talento proveniente de diversas comunidades y orígenes que sienta pasión por nuestra misión, estamos deseando empezar nuestra participación en Next Chapter”, comenta Sonja Gittens Ottley, responsable de diversidad, inclusión y sentimiento de pertenencia en Asana. “La educación combinada con la mentoría profesional abre las puertas a un mundo de oportunidades al que deberían poder acceder todas las personas. Al convertirnos en una empresa de contratación colaboradora oficial, creamos más vías de acceso a nuestro programa de aprendizaje AsanaUP, y proporcionamos de forma eficaz a las personas que se reinsertan la experiencia y el apoyo que necesitan para formar su carrera profesional y obtener resultados positivos”.

“En Stash, estamos construyendo una empresa diversa y una cultura inclusiva que refleje el día a día de las personas a las que ayudamos”, dice Lynne Oldham, director de personal de Stash. “Como exdirector de personal de Zoom, he podido ver de primera mano las ventajas que ha tenido contratar a ingenieros que han pasado por prisión en la organización, por lo que me alegra mucho introducir Stash en Next Chapter. Mediante este programa, Stash dará la bienvenida a ingenieros cualificados con perspectivas únicas, que también son compatibles con las necesidades de nuestros clientes, a medida que construimos nuestra solución de inversión y banca a largo plazo orientada a un 99 %”.

Cómo ayudar

Muchas organizaciones buscan ingenieros con talento y motivación para que se incorporen a sus equipos, pero las barreras existentes llevan mucho tiempo alejando a las personas que se reinsertan en la sociedad de estas oportunidades, lo que ha perjudicado tanto a estas personas como a las empresas. A medida que Next Chapter da la bienvenida a cada vez más aprendices y empresas de contratación colaboradoras, se están cambiando los enfoques sobre la reinserción y el poder de las segundas oportunidades, y, de forma colectiva, estamos subiendo el listón de todo lo que podemos hacer juntos.

Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho hasta ahora, pero todavía queda mucho por hacer. Para lograr un verdadero cambio sistemático a largo plazo, aún hay un largo camino por recorrer. Animamos a seguir nuestro proyecto de acción para generar medios de acceso al trabajo para las personas que se reinsertan en la sociedad.

Si estás leyendo esto y pensando en cómo podría tu empresa participar también, visita nextchapterproject.org o reworkreentry.org para obtener más información. También puedes contactar con nuestro equipo a través de info@nextchapterproject.org o slackforgood@slack.com.