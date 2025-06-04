El auge de las empresas que ofrecen sus productos o servicios online no es casualidad. Cada vez aparecen más emprendedores y, sin embargo, la facturación general de los mismos no deja de crecer. Emprender un negocio no es un proceso sencillo, pero las infinitas posibilidades que ofrece esta nueva modalidad han facilitado que cada vez más personas se aventuren a hacerlo.

Para lograr sobrevivir en un mercado que no siempre resulta fácil, es importante seguir un proceso de planificación, estrategia y desarrollo que acabe dando lugar a una empresa sólida. Para emprender un negocio es necesario entender este concepto y cumplir con ciertas premisas que a continuación desarrollamos en doce pasos imprescindibles.

Emprendimiento: ¿qué es y cómo desarrollarlo?

Cuando hablamos de emprendimiento nos referimos al proceso de crear y desarrollar un negocio desde cero, un recorrido que puede realizar una sola persona o un grupo de varios socios. En cualquier caso, es recomendable seguir una serie de pasos y consejos que garanticen su supervivencia en un mercado cada vez más exigente y competitivo.

12 recomendaciones para emprender un negocio

Estos pasos son inherentes a cualquier empresa en sus inicios, independientemente de cuál sea su tamaño o del sector al que pertenezca, y muchos de ellos permanecen en el devenir del proyecto una vez ha superado sus primeros meses de vida. Así pues, si te interesa emprender un negocio, toma nota de las siguientes recomendaciones:

Desarrolla tu idea de negocio

Si te planteas emprender un negocio es porque, probablemente, ya hay una idea rondando en tu cabeza desde hace un tiempo. Pues bien, ése es el primer paso que debes seguir para convertirla en realidad: desarrollarla para que pase de ser un simple pensamiento a una reflexión profunda acerca de en qué va a consistir tu futuro emprendimiento.

Estudia los recursos necesarios para emprender el negocio

Si te paras a pensar en el concepto de emprendimiento, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Posiblemente los recursos necesarios para convertir esta idea en realidad, que no tienen por qué resultar un obstáculo para el correcto desarrollo del negocio. No obstante, es una cuestión a tener en cuenta y, por supuesto, es imprescindible hacerlo en los albores del proceso, cuando estamos a tiempo de reformular la idea.

Analiza el mercado y la competencia

Independientemente de cuál sea tu idea a la hora de emprender un negocio, es fundamental que hagas un análisis en profundidad de la situación del mercado y su contexto en este momento, además de investigar en detalle a tu competencia y tomar buena nota de lo que hacen bien, de lo que hacen menos bien y de lo que podría resultar útil para aplicarlo de forma adaptada a tu negocio.

Consigue las inversiones necesarias

Y si anteriormente hablábamos de recursos en general, no podemos olvidarnos de las exigencias económicas de una empresa en sus inicios. Lo más habitual al emprender un negocio es requerir financiación externa, las cuales pueden proceder de entidades financieras o de inversores que presenten interés en el emprendimiento, en cuyo caso habría que valorar y decidir la mejor alternativa.

Crea tu marca

Cualquier emprendimiento debe quedar recogido bajo una marca, que además es fundamental a la hora de comercializar el producto o servicio, de darse a conocer y de conectar con la audiencia. Por tanto, hablamos de un paso fundamental en el proceso y que, además, forma parte de la propia idea de negocio y debe abordarse más temprano que tarde.

Cumple con la obligación legal de registrar el emprendimiento

El paso siguiente a la definición de la marca debería ser registrarla. Se trata de un paso obligatorio cuando el negocio pasa de ser una idea a ser una realidad, por lo que no es algo opcional. En este sentido, es recomendable recurrir a profesionales en la materia que te acompañen en el proceso de formalización legal del emprendimiento.

Plantea la estrategia de tu producto o servicio

Una vez se han abordado todas las fases de análisis, idea y formalización, es hora de profundizar en el desarrollo del negocio, donde el protagonismo debe girar en torno al producto o servicio que se ofrecer. Algunos de los planteamientos básicos en la creación de esta estrategia residen en qué consiste el producto o servicio, qué soluciones aporta, cuáles son los objetivos de venta o a qué tipo de público va dirigido.

Ubica tu negocio: ¿físico, digital o ambos?

Otra de las cuestiones primordiales que componen esta estrategia es el emplazamiento de la empresa. Emprender un negocio conlleva decidir dónde ubicarlo, si va a ser un establecimiento físico, si se alojará únicamente en Internet o si vas a combinar ambas opciones. Por supuesto, lo más recomendable es tener presencia online, independientemente de que haya o no una ubicación física.

Digitaliza todos los procesos posibles

Más allá de si el emprendimiento se desarrolla en la red o de forma presencial, en la era de la digitalización es imprescindible implementar todas las tecnologías posibles para agilizar procesos y hacerlos más eficientes. Se trata de recurrir a herramientas digitales que permitan automatizar tareas repetitivas, eliminar cuellos de botella e identificar oportunidades de mejora.

Apóyate en los mejores profesionales

Y si los recursos materiales son relevantes, los recursos humanos son absolutamente esenciales en el funcionamiento de un negocio. Si se trata de una empresa unipersonal en la que tú te encargas de todo, puedes obviar este punto; si necesitas contratar personal, no olvides que el talento marca la diferencia en un mercado tan competitivo como el actual, por lo que conviene invertir lo necesario.

Convierte el negocio en una realidad

Tras haber recorrido estos diez primeros pasos, únicamente te queda echar a rodar el emprendimiento, que es donde empieza, al fin y al cabo, tu realidad al emprender un negocio. Los comienzos de una empresa son un buen momento para analizar su funcionamiento mediante el método de prueba y error, ya que habrá errores que no te podrás permitir más adelante.

La mejora continua, la realidad tras emprender un negocio

Para evitar este tipo de errores a la larga, es fundamental activar desde el principio mecanismos de monitorización y mejora continua. Se trata de un proceso permanente que debe enfocarse desde una perspectiva en la que cualquier negocio se puede optimizar constantemente para hacerlo crecer y evolucionar, una realidad que resulta determinante para sobrevivir en el mercado.

Ventajas de emprender un negocio online

A lo largo de esta serie de pasos y recomendaciones para emprender un negocio hemos hablado de la posibilidad de crearlo online. Se trata de una opción totalmente habitual en este momento y que cuenta con infinidad de ventajas sobre la opción de la presencia física de un emprendimiento, tal como vemos a continuación:

Las posibilidades de emprender en solitario se multiplican, ya que es más sencillo abarcar las diversas tareas que exige un negocio de forma online.

se multiplican, ya que es más sencillo abarcar las diversas tareas que exige un negocio de forma online. Los costes se minimizan considerablemente, principalmente por el hecho de no requerir de un local físico para emprender.

considerablemente, principalmente por el hecho de no requerir de un local físico para emprender. La flexibilidad es mucho mayor en diversos aspectos, tanto en horarios, como en organización de tareas y tiempo libre, aunque ya te adelantamos que no será demasiado.

Slack, tu partner a la hora de emprender un negocio

Si podemos sacar una conclusión de estas recomendaciones es que emprender un negocio supone afrontar un recorrido complejo, pero apasionante, que otros han seguido antes y que nos pueden servir como ejemplo. Otra conclusión clara en el contexto actual es la necesidad de apostar por herramientas digitales que nos faciliten la creación y el desarrollo del proyecto.

En este sentido, al emprender un negocio es aconsejable recurrir a soluciones adaptables y que aúnen posibilidades, de modo que puedan cubrir diversas necesidades a partir de una sola inversión. Slack es una herramienta que te permite manejar toda la comunicación de tu negocio a nivel interno y externo, integrando aplicaciones de terceros para disponer de más recursos en un solo lugar.