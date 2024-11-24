No hace falta realizar ningún estudio para confirmar que existe una relación directa entre la felicidad, la satisfacción laboral, la productividad y la calidad de los resultados. A pesar de ello, son muchas las publicaciones que han buscado la relación entre estos factores, buscando transformar estas evidentes sensaciones en datos:

La Universidad de Warwick (UK) confirmó que los empleados felices son hasta un 12 % más productivos que los infelices.

En el libro The Hapiness Advantatge, su autor, Shawn Achor llega a la conclusión de que una empresa con empleados felices puede incrementar las ventas hasta en un 37 % y su productividad hasta un 31 %.

El informe de Gallup State of the Global Workplace 2023 afirma que los colaboradores altamente satisfechos tienen un 21 % más de posibilidades de comprometerse con su tarea , aumentando así su productividad.

Y cómo estos, hay decenas de estudios en la red que confirman una y otra vez que la satisfacción laboral de los empleados es una de las armas más poderosas para las empresas. Alcanzar grandes objetivos en un ambiente de trabajo tóxico y poco satisfactorio resulta en general complicado, mientras que un escenario donde reina la felicidad, la comunicación y el trabajo en equipo, alcanzar los hitos propuestos es mucho más probable.

En este artículo seguiremos profundizando acerca de la satisfacción laboral, desde cómo se define, tipos o qué factores tiene impacto en ella hasta cómo medirla y mejorarla.

¿Qué se entiende por satisfacción laboral?

Al igual que ocurre con el concepto de éxito, el cual puede ser diferente según los valores y objetivos personales de cada individuo, la satisfacción laboral no es un término universalmente definido.

En términos generales, podemos decir que la satisfacción laboral se refiere a la m edida en que un trabajador siente una actitud positiva hacia su trabajo y se siente valorado y respetado en su entorno laboral. Pero hay más definiciones posibles.

Una de las definiciones canónicas con mayor aceptación es la que hizo Paul Spector, autor de libro Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes, and Consequences , donde describe la satisfacción laboral como ” una variable actitudinal que puede ser un indicador diagnóstico del grado en que a las personas les gusta (o no) su trabajo “.

Por otro lado, en el estudio “Satisfacción laboral como factor crítico para la calidad”, sus autores describen la satisfacción laboral como “ un estado emocional placentero o positivo resultante de la experiencia misma del trabajo; dicho estado es alcanzado satisfaciendo ciertos requerimientos individuales a través de su trabajo”.

Tipos de satisfacción laboral

Más allá de la definición, la cual gira en torno a la percepción positiva del empleado sobre su trabajo, podemos categorizar la satisfacción laboral en varios tipos. Estas pueden ser:

Intrínseca: es cuando un empleado encuentra satisfacción en el trabajo en sí mismo, en las tareas que realiza y en los desafíos que enfrenta. Al realizar su trabajo adecuadamente, aprender nuevas habilidades o superar distintos retos, el trabajador puede sentirse satisfecho y realizado. Este tipo de satisfacción se relaciona directamente con el crecimiento personal y profesional del individuo.

es cuando un empleado encuentra satisfacción en el trabajo en sí mismo, en las tareas que realiza y en los desafíos que enfrenta. Al realizar su trabajo adecuadamente, aprender nuevas habilidades o superar distintos retos, el trabajador puede sentirse satisfecho y realizado. Este tipo de satisfacción se relaciona directamente con el crecimiento personal y profesional del individuo. Extrínseca: se refiere a la satisfacción derivada de los beneficios tangibles que ofrece el trabajo, como el salario, los beneficios, las vacaciones o el reconocimiento de los compañeros y superiores. Satisfacción general: es una combinación de satisfacción intrínseca y extrínseca. Es la medida general de cómo un empleado se siente acerca de su trabajo y su entorno laboral.

7 factores influyen en la satisfacción laboral

Aunque la definición de satisfacción laboral puede variar si preguntamos a una persona o a otra, habitualmente hay una serie de factores comunes que suelen influir en ella. Se incluyen:

Salario económico: uno de los factores con mayor influencia en la satisfacción laboral es, sin duda, el salario. Un salario justo y competitivo puede aumentar la satisfacción de los empleados, mientras que un salario bajo puede generar frustración y descontento. Salario emocional: son los beneficios no monetarios que un empleado recibe a cambio de su tiempo y trabajo, como el reconocimiento, el respeto, la confianza, la autonomía y el sentido de pertenencia. Condiciones de trabajo: las condiciones laborales, como un entorno de trabajo seguro y cómodo, un horario de trabajo razonable y un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, también pueden influir en la satisfacción laboral. Clima laboral: el clima laboral, que incluye las relaciones entre compañeros, la comunicación interna, la organización o el ambiente general del lugar de trabajo, es otro factor que puede afectar significativamente la satisfacción laboral. Cultura de la organización: cuando los valores y cultura de la empresa se alinean con los del empleado, éste suele sentirse más satisfecho y comprometido con su trabajo, mientras que la situación contraria puede llevar más fácilmente al descontento. Liderazgo: no cabe duda de que la relación con los líderes y supervisores también juega un papel crucial en la satisfacción laboral. Un liderazgo efectivo, que promueva la transparencia, el respeto y el reconocimiento, puede aumentar la satisfacción de los empleados. Proyección y crecimiento: el desarrollo personal y profesional, así como las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, son factores determinantes en la satisfacción laboral. El sentir que se está avanzando y creciendo en la carrera puede resultar altamente satisfactorio para el empleado.

Cómo medir la satisfacción laboral

Al tratarse de un concepto ambiguo y que cambia según la perspectiva profesional y personal de cada persona, medir la satisfacción laboral de manera objetivo es complicado . Sin embargo, existen diferentes métodos y herramientas que pueden ayudarnos a obtener una aproximación bastante precisa de cómo se siente un empleado respecto a su trabajo. Algunos de estos métodos son:

Encuestas de satisfacción: las encuestas de satisfacción son una de las herramientas más utilizadas para medir la satisfacción laboral. Realizar encuestas regularmente ayuda a las empresas a conocer el porcentaje de satisfacción general, así como identificar áreas específicas donde los empleados se sienten más o menos satisfechos.

las encuestas de satisfacción son una de las herramientas más utilizadas para medir la satisfacción laboral. Realizar encuestas regularmente ayuda a las empresas a conocer el porcentaje de satisfacción general, así como identificar áreas específicas donde los empleados se sienten más o menos satisfechos. NPS: el Net Promoter Score (NPS) es una métrica que puntúa del 1 al 10 la disposición de los empleados para recomendar su lugar de trabajo a otras personas. Un puntaje alto de NPS puede sugerir que los empleados están satisfechos con su trabajo.

el Net Promoter Score (NPS) es una métrica que puntúa del 1 al 10 la disposición de los empleados para recomendar su lugar de trabajo a otras personas. Un puntaje alto de NPS puede sugerir que los empleados están satisfechos con su trabajo. ESI: el Índice de Satisfacción de los empleados, también conocido por sus siglas en inglés ESI (Employee Satisfaction Index), es una medida que se obtiene a través de encuestas y que mide el grado de satisfacción de los empleados con su trabajo en general.

el Índice de Satisfacción de los empleados, también conocido por sus siglas en inglés ESI (Employee Satisfaction Index), es una medida que se obtiene a través de encuestas y que mide el grado de satisfacción de los empleados con su trabajo en general. Seguimiento personalizado: también se puede medir la satisfacción de un trabajador a través de reuniones y entrevistas personalizadas. Recursos humanos o managers pueden mantener entrevistas individuales con los empleados para conocer su nivel de satisfacción y recibir retroalimentación directa sobre cualquier problema o inquietud que puedan tener.

Cómo mejorar la satisfacción laboral

La satisfacción de los empleados de una empresa se ha convertido en un indicador clave debido a su relación con la productividad, retención de talento y calidad de los resultados. Por este motivo son muchas las empresas que buscan métodos y estrategias para mejorarla y aumentar así el rendimiento y el bienestar de sus empleados. Algunas estrategias que se emplean son:

Gestión humanizada: preocuparse sinceramente por los empleados, prestando atención a sus necesidades y aspiraciones personales, puede aumentar significativamente la satisfacción laboral. Esto implica escuchar sus ideas y preocupaciones, y proporcionar un apoyo constante para su crecimiento y desarrollo personal y profesional.

preocuparse sinceramente por los empleados, prestando atención a sus necesidades y aspiraciones personales, puede aumentar significativamente la satisfacción laboral. Esto implica escuchar sus ideas y preocupaciones, y proporcionar un apoyo constante para su crecimiento y desarrollo personal y profesional. Logros y recompensas: reconocer y recompensar los logros y el esfuerzo de los empleados puede ser una forma efectiva de aumentar su satisfacción laboral. Esto puede incluir bonificaciones, promociones, premios o simplemente un reconocimiento verbal de su buen trabajo.

reconocer y recompensar los logros y el esfuerzo de los empleados puede ser una forma efectiva de aumentar su satisfacción laboral. Esto puede incluir bonificaciones, promociones, premios o simplemente un reconocimiento verbal de su buen trabajo. Comunicación: una comunicación eficiente, abierta y transparente es clave a la hora de aumentar mejorar el bienestar general. La falta de comunicación, información o respeto puede conllevar situaciones de estrés y frustración.

una comunicación eficiente, abierta y transparente es clave a la hora de aumentar mejorar el bienestar general. La falta de comunicación, información o respeto puede conllevar situaciones de estrés y frustración. Flexibilidad: proporcionar a los empleados un equilibrio saludable entre su trabajo y su vida personal puede tener un impacto significativo en su satisfacción laboral. Esto puede incluir horarios de trabajo flexibles, la posibilidad de trabajar desde casa o programas de bienestar en el lugar de trabajo.

proporcionar a los empleados un equilibrio saludable entre su trabajo y su vida personal puede tener un impacto significativo en su satisfacción laboral. Esto puede incluir horarios de trabajo flexibles, la posibilidad de trabajar desde casa o programas de bienestar en el lugar de trabajo. Cultura de la empresa: fomentar una cultura de empresa positiva y acogedora puede ayudar a aumentar la satisfacción laboral. Es necesario construir una cultura empresarial con valores claros, así como contratar personas alineadas con dicha cultura.

fomentar una cultura de empresa positiva y acogedora puede ayudar a aumentar la satisfacción laboral. Es necesario construir una cultura empresarial con valores claros, así como contratar personas alineadas con dicha cultura. Equipo: contar con un equipo cohesionado y respetuoso, donde se promueve la colaboración y el apoyo mutuo, puede ser clave para incrementar la satisfacción en el trabajo. Un buen ambiente laboral incrementa la motivación y el compromiso de los empleados.

contar con un equipo cohesionado y respetuoso, donde se promueve la colaboración y el apoyo mutuo, puede ser clave para incrementar la satisfacción en el trabajo. Un buen ambiente laboral incrementa la motivación y el compromiso de los empleados. Liderazgo participativo: promover un estilo de liderazgo participativo que involucre a los empleados en la toma de decisiones puede aumentar su sentido de pertenencia. Este tipo de liderazgo valora las contribuciones de todos y fomenta la colaboración y la comunicación.

promover un estilo de liderazgo participativo que involucre a los empleados en la toma de decisiones puede aumentar su sentido de pertenencia. Este tipo de liderazgo valora las contribuciones de todos y fomenta la colaboración y la comunicación. Alinear objetivos: además, el crecimiento de los empleados, así como sus objetivos profesionales y personales, deben estar alineados con los objetivos de la empresa. Cuando los empleados sienten que su trabajo contribuye a un objetivo mayor, es más probable que se sientan más satisfechos y comprometidos con su trabajo.

Comunicación y eficiencia como herramienta para aumentar la satisfacción laboral

La satisfacción laboral es una pieza clave en la estructura de cualquier organización. No solo mejora el ambiente laboral, sino que también tiene un impacto directo en la productividad, la retención de talento y la calidad del trabajo. Además, está íntimamente ligada a la motivación del empleado, ya que un trabajador satisfecho estará más motivado para alcanzar sus objetivos.

Por ello, es indispensable que las empresas elaboren una estrategia centrada en el empleado para mejorar su satisfacción. La inversión en la satisfacción laboral no solo es beneficiosa para los empleados, sino que también puede resultar en beneficios significativos para la empresa, creando un estado sinérgico en el que todos reman hacia el mismo destino.

En este sentido, herramientas como Slack pueden ser de gran ayuda. Slack facilita la comunicación entre los miembros del equipo, permite establecer relaciones desde cualquier y ayuda a crear equipos cohesionados y comprometidos. Sus funciones, centradas en la mejora de la colaboración y la eficiencia en el trabajo, pueden contribuir significativamente a mejorar la satisfacción laboral en las organizaciones.