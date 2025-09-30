Next Chapter se expande a 14 empresas

En 2018, Slack fundó Next Chapter en asociación con The Last Mile, W. K. Kellogg Foundation y FREEAMERICA para cambiar las percepciones generales sobre aquellos que salen de prisión y dar a los exconvictos una segunda oportunidad sólida para construir una carrera laboral profesional y a largo plazo.

Después de ser liberados, los exconvictos deben enfrentarse a un mercado laboral complejo y a miles de barreras jurídicas que los excluyen, sistemáticamente, de muchos trabajos estables y con remuneraciones altas. Esas barreras perpetúan un ciclo vicioso de pobreza, reincidencia y trauma en las comunidades afectadas, que suelen ser habitadas por personas de color. También dificultan que las empresas puedan cubrir sus necesidades urgentes de personal de ingeniería profesional, ya que se descalifica a millones de estadounidenses automáticamente por sus antecedentes penales.

Slack ideó el programa de aprendizaje Next Chapter para abordar estas dificultades. Los individuos que quieren reintegrarse reciben capacitación técnica, orientación profesional y otros tipos de apoyo que los ayudan a construir sus carreras profesionales en el sector tecnológico, y las empresas contratantes asociadas consiguen ingenieros talentosos y motivados. Después de cuatro años, el impacto del novedoso modelo pionero de Next Chapter (que es ahora un proyecto con patrocinio fiscal de Tides Center) es claro: más de 30 alumnos se graduaron del programa y accedieron a trabajos de ingeniería de tiempo completo en empresas de tecnología líderes. Los miembros de los primeros grupos continuaron avanzando en sus profesiones como gerentes y gerentes sénior de sus equipos.

Gracias a nuestro éxito, nos enorgullece anunciar que se incorporarán tres socios contratantes adicionales a Next Chapter que recibirán aprendices durante el próximo año: PayPal, Asana y Stash. Se unen a empresas como Zoom, Dropbox y Square, y son, ahora, 14 las organizaciones de la red de socios contratantes de Next Chapter.

«Next Chapter cambió todo para mí. Ya tenía la motivación necesaria para cambiar mi vida, pero, gracias a este tipo de apoyo, me esforcé aún más y los objetivos que establecí fueron más grandes», dice De’Markus Matthews, un exaprendiz de Next Chapter que ahora trabaja como ingeniero de software a tiempo completo en Slack. «Rodearme de personas que realmente se preocupan por mí, que creen en mí y que quieren que tenga éxito es lo que me llevó a donde estoy hoy».

«Ha sido increíble ver el crecimiento de este programa y el impacto que ha tenido no solo en las vidas de los aprendices, sino también en las de todos nuestros empleados y en nuestra cultura», dice Stewart Butterfield, director general y cofundador de Slack. «Trabajar directamente con alguien que pasó tiempo encarcelado, conocer su historia y ver el valor que aporta a su equipo, abre los corazones y las mentes. Para nosotros en Slack, esta experiencia cambió, profundamente, el enfoque de nuestra responsabilidad para construir una cultura inclusiva y empática, y para expandir el acceso a las oportunidades».

Creación de oportunidades y equidad a través de oportunidades laborales significativas



Todas las empresas tienen la capacidad para crear oportunidades significativas de empleo dentro de sus organizaciones para exconvictos. No hay dos socios contratantes de Next Chapter que sean iguales, ya que pueden tener cientos de empleados o cientos de miles, vender software para empresas u ofrecer servicios financieros, o tener oficinas centrales en Silicon Valley o en el Medio Oeste. Lo que sí tienen en común es su compromiso para construir una fuerza laboral más equitativa a través de cambios institucionales y culturales.

«Nuestra asociación con Next Chapter se adapta muy bien a la misión de PayPal y a nuestro valor de inclusión: contribuir a la comunidad en general, brindar oportunidades para los ignorados y marginados y trabajar para destruir las barreras», dice Erica Gessert, directora de transformación de PayPal. «Al mismo tiempo, incorporamos talento profesional de Next Chapter. Es un honor para PayPal participar en este programa».

Detener el ciclo de encarcelación masiva y de pobreza generacional en Estados Unidos es un problema urgente y complejo que necesita una coordinación intensiva entre los sectores público, privado y sin ánimo de lucro. Slack y Next Chapter participan en este trabajo más amplio a través de la colaboración con el Aspen Institute en una nueva iniciativa llamada Rework Reentry. Con investigaciones, comunicación con las partes interesadas y relatos documentales, Rework Reentry apunta a superar las barreras de empleo que no permiten que los ciudadanos que quieren reintegrarse consigan trabajos profesionales con remuneraciones altas que, en última instancia, generan ingresos para las familias y comunidades.

De forma similar, dentro de las empresas, expandir las oportunidades laborales para exconvictos requiere el compromiso y la colaboración de muchas partes interesadas: el liderazgo de los gerentes de primera línea y de cada uno de forma individual; acciones y apoyo coordinados entre los departamentos de RR. HH., de asuntos legales y de ingeniería para romper las barreras; el intercambio de información y recursos entre socios sin ánimo de lucro, y un cambio cultural desde la raíz entre los empleados. Este enfoque de organización completa diferencia el modelo de Next Chapter para la inclusión de la fuerza laboral y da a los ciudadanos que quieren reintegrarse la oportunidad para conseguir el éxito.

«Con base en nuestro compromiso para contratar personal de poblaciones y orígenes diversos que se sienten identificados con nuestra misión, nos emociona poder comenzar nuestra colaboración con Next Chapter», dice Sonja Glittens Ottley, directora de diversidad, inclusión y pertenencia de Asana. «La educación combinada con la orientación profesional abre las puertas a un mundo de oportunidades a las que todos deberían poder acceder. Al convertirnos en un socio contratante oficial, creamos más oportunidades de acceso a nuestro programa de aprendizaje AsanaUP, que se dedica a preparar, eficazmente, a los individuos que se reintegran con la experiencia y el apoyo que necesitan para construir una carrera laboral y tener un impacto positivo».

«En Stash, estamos construyendo una empresa diversa y una cultura inclusiva que refleje al estadounidense común al que brindamos servicios», dice Lynne Oldham, directora de personas de Stash. «He visto de primera mano el impacto positivo de contratar ingenieros exconvictos gracias al trabajo que hice como directora de personas en Zoom, y me enorgullece que Stash participe en Next Chapter. Este programa permitirá que Stash pueda incorporar ingenieros cualificados con perspectivas únicas que también puedan cubrir las necesidades de nuestros clientes a la vez que construimos nuestra solución bancaria y de inversión a largo plazo que apunta a servir al ciudadano común».

Cómo ayudar

Muchas organizaciones buscan ingenieros talentosos y motivados para sus equipos. Sin embargo, hace ya demasiado tiempo que existen barreras que impiden que los ciudadanos que quieren reintegrarse a la sociedad accedan a estas oportunidades, algo que afecta, negativamente, tanto a esos ciudadanos como a las empresas. A medida que Next Chapter incluye a más aprendices y socios contratantes, se va produciendo un cambio en las ideas acerca de la reintegración y el poder de las segundas oportunidades, y los objetivos conjuntos se vuelven cada vez más grandes.

Estamos orgullosos del trabajo realizado hasta ahora, pero tenemos mucho por hacer. Hay un largo camino que recorrer para lograr un cambio a largo plazo y sistémico. Animamos a otros a seguir nuestro modelo de acción para crear oportunidades de carreras laborales para los ciudadanos que quieren reintegrarse.

Si te preguntas cómo tu empresa puede participar, visita nextchapterproject.org o reworkreentry.org para obtener más información. También puedes escribir al equipo a info@nextchapterproject.org o a slackforgood@slack.com.