Slack y el Aspen Institute colaboran para ayudar a exconvictos a construir carreras laborales en el sector tecnológico

Slack y el Aspen Institute anunciaron hoy una nueva iniciativa conjunta Rework Reentry, la cual ayudará a exconvictos a construir carreras laborales en el sector tecnológico. Este esfuerzo apunta a que más empresas de Estados Unidos se incorporen a Next Chapter, un programa de aprendizaje de ingeniería fundado por Slack para ciudadanos que se reincorporan a la sociedad.

Esta novedosa colaboración entre Slack for Good, Aspen Digital y la Criminal Justice Reform Initiative del Aspen Institute aborda las barreras sistemáticas que evitan que los ciudadanos que se reincorporan a la sociedad puedan acceder a trabajos profesionales con remuneraciones altas en el sector tecnológico y fomenta la implementación generalizada de modelos de empleo probados como Next Chapter. Gracias a investigaciones exhaustivas, comunicación directa con partes interesadas clave y relatos documentales, Rework Reentry apunta a expandir las oportunidades laborales para los exconvictos a la vez que impulsa un cambio cultural general.

«La sociedad instala barreras difíciles de superar para los exconvictos, en especial para cuando necesitan conseguir un trabajo estable y remunerado», dijo Dan Porterfield, presidente y director general del Aspen Institute. «Es emocionante ver cómo Next Chapter y Slack for Good son pioneros en este nuevo enfoque para abordar este problema crítico, comenzando en el sector tecnológico, y el Aspen Institute se enorgullece de poder colaborar con esta iniciativa».

«Esta iniciativa se construye sobre nuestra larga historia como defensores de aquellos individuos que pasaron por el sistema judicial y como actores que fomentan la diversidad, la equidad y el sentimiento de pertenencia dentro del sector tecnológico», dijo Stewart Butterfield, director general y cofundador de Slack. «Nos enorgullece colaborar con el Aspen Institute para profundizar nuestro trabajo en este sector y para ayudar a expandir el modelo que desarrollamos a más socios contratantes».

El lanzamiento de Rework Reentry de hoy coincide con el anuncio de que Next Chapter se expandió para incluir 14 socios contratantes, ahora, entre ellas, PayPal, Asana y Stash. Además, Slack anunció hoy una nueva serie de cortometrajes documentales llamada Home/Free, producida por Slack for Good en colaboración con Next Chapter, FREEAMERICA y la Equal Justice Initiative.

Next Chapter brinda acceso a trabajos profesionales con remuneración alta en el sector tecnológico a los ciudadanos que se reincorporan a la sociedad

En Estados Unidos, hay casi dos millones de individuos encarcelados actualmente, y el 95 % de ellos será liberado en algún momento. En total, se estima que 19 millones de estadounidenses cargan con las consecuencias colaterales por haber cumplido condenas. Debido a las marcadas inequidades raciales del sistema penal de Estados Unidos, esa carga cae, de manera desproporcionada, sobre las personas de color.

Después de ser liberados, los individuos que previamente estuvieron encarcelados suelen encontrarse limitados a realizar solo trabajos con baja remuneración y con pocas oportunidades para avanzar en una carrera a largo plazo. Las investigaciones demuestran que la falta de un empleo estable aumenta, de forma drástica, la probabilidad de que una persona regrese a la cárcel o al centro penitenciario, lo que hace que la falta de empleo sea uno de los principales factores de reincidencia. Este ciclo vicioso de liberación y pobreza perjudica a todos, lo que incluye a los reinsertados, a sus familias y comunidades, y a los empleadores y contribuyentes.

Slack y sus socios sin ánimo de lucro The Last Mile, W. K. Kellogg Foundation y FREEAMERICA fundaron, en 2018, Next Chapter, cuyo objetivo es romper este ciclo al crear oportunidades para que los exconvictos puedan acceder a trabajos profesionales y con remuneraciones altas en el sector tecnológico. Los individuos elegidos para participar en el programa de ocho meses se inscriben en un curso de inmersión en ingeniería de software pagado y completan un ciclo de aprendizaje en uno de los socios contratantes de Next Chapter. Lo principal en el modelo de Next Chapter es la asistencia integral o que se brinda tanto a los aprendices como a los socios contratantes en colaboración con la red de socios sin ánimo de lucro del programa. Los aprendices reciben orientación profesional y técnica, y servicios de reintegración individuales, mientras que los socios contratantes reciben guías sobre cómo crear un lugar de trabajo más igualitario y que brinde más apoyo a los individuos recientemente liberados.

Después de un período inicial en Slack, Next Chapter se expandió a 14 socios contratantes. Tres grupos de aprendices, un total de más de 30 personas, se graduaron, exitosamente, del programa. Cada aprendiz recibió una oferta de trabajo de tiempo completo después de graduarse, lo que permitió que todos pudieran comenzar a avanzar en sus carreras dentro de algunas de las empresas de tecnología de más rápido crecimiento del país. Gracias a su éxito, se espera que Next Chapter (que es ahora un proyecto con patrocinio fiscal de Tides Center) se expanda a más empresas en Estados Unidos.

«Nuestro programa fomenta la transformación no solo de los aprendices, sino también de las empresas participantes, ya que ganan ingenieros talentosos y fieles, y pueden demostrar, gracias a lo invertido en este programa, que toman en serio la misión de poner en práctica sus valores de equidad e inclusión», dijo Deepti Rohatgi, directora ejecutiva de Slack for Good.

«Construimos un modelo que funciona. La pregunta ahora es: ¿Cómo escalamos este modelo para que más personas que cumplieron sus condenas y que demostraron su potencial para cambiar sus vidas tengan la oportunidad de participar en el sueño estadounidense?», agregó Kenyatta Leal, director ejecutivo de Next Chapter.

Rework Reentry se apoya en el éxito de Next Chapter para expandir las oportunidades laborales para los individuos que se reintegran a la sociedad

Siguen existiendo desafíos para la expansión de Next Chapter dentro del sector tecnológico, inclusive barreras jurídicas y de recursos humanos dentro de las empresas, desafíos para informar a las personas afectadas por el sistema judicial acerca de las oportunidades laborales en el sector tecnológico e incluso la oposición de algunos empleados a trabajar con individuos que cumplieron condenas por delitos de gravedad. Para abordar las muchas facetas de este tema tan complejo, el trabajo de Rework Reentry se enfoca en estas tres áreas principales.

Investigaciones exhaustivas para producir un manual para las empresas de tecnología: utilizando entrevistas extensas con socios de Next Chapter, con defensores de la reintegración y con personas afectadas por el sistema judicial, además de investigaciones independientes, Rework Reentry se encuentra desarrollando un manual de métodos que servirá para educar a las empresas de tecnología sobre los desafíos que enfrentaron otras organizaciones que incorporaron a exconvictos a su personal, además de estrategias específicas para superar esas dificultades. Se lanzará el manual entre septiembre y diciembre de 2022.

utilizando entrevistas extensas con socios de Next Chapter, con defensores de la reintegración y con personas afectadas por el sistema judicial, además de investigaciones independientes, Rework Reentry se encuentra desarrollando un manual de métodos que servirá para educar a las empresas de tecnología sobre los desafíos que enfrentaron otras organizaciones que incorporaron a exconvictos a su personal, además de estrategias específicas para superar esas dificultades. Se lanzará el manual entre septiembre y diciembre de 2022. Comunicación directa con partes interesadas clave de los ecosistemas de tecnología y del sistema judicial: Rework Reentry está en proceso de organizar varios eventos virtuales y presenciales en los próximos meses para reunir a los líderes del sector tecnológico, a los socios de la comunidad y a los defensores de la reforma judicial para que participen en conversaciones detalladas y sobre medidas factibles para la inclusión en su personal de individuos que hayan cumplido condenas.

Rework Reentry está en proceso de organizar varios eventos virtuales y presenciales en los próximos meses para reunir a los líderes del sector tecnológico, a los socios de la comunidad y a los defensores de la reforma judicial para que participen en conversaciones detalladas y sobre medidas factibles para la inclusión en su personal de individuos que hayan cumplido condenas. Producción de más relatos documentales sobre experiencias de encarcelamiento y de reintegración: Rework Reentry se enorgullece de presentar el nuevo adelanto de la serie más reciente de cortometrajes documentales Home/Free en el espacio de aprendizaje en línea de la iniciativa, reworkreentry.org. Narrada por el cantautor, productor, activista y fundador de FREEAMERICA John Legend, la serie comparte las historias personales de exconvictos y las barreras con las que se encontraron después de ser liberados, barreras que evitan que los individuos que quieren reintegrarse sean realmente libres.

Cómo ayudar

Para obtener más información sobre Rework Reentry y sobre cómo ayudar a construir carreras laborales a los individuos que se reintegran a la sociedad, visita el espacio de aprendizaje en línea de la iniciativa en reworkreentry.org o ve a nextchapterproject.org.

En julio, la Criminal Justice Reform Initiative del Aspen Institute presentará el seminario web Breaking the Record: New Job Pathways for Returning Citizens (Batir el récord: nuevas vías de empleo para ciudadanos que se reincorporan a la sociedad), una conversación entre ejecutivos y defensores comprometidos para crear oportunidades laborales para exconvictos. Puedes ver detalles acerca de los próximos eventos virtuales y presenciales en reworkreentry.org.

Si te interesa incorporar Next Chapter a tu organización o si quieres postularte para un ciclo de aprendizaje, puedes contactarte con Next Chapter escribiendo a info@nextchapterproject.org o con Slack for Good a slackforgood@slack.com.

Se anima a los ejecutivos sénior de las empresas tecnológicas interesados en participar en las convocatorias especiales sobre este tema a escribir a aspendigital@aspeninstitute.org para obtener más información.