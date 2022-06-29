Slack et l’Aspen Institute collaborent pour aider d’anciens détenus à faire carrière dans les technologies

Slack et l’Aspen Institute ont dévoilé aujourd’hui Rework Reentry, une nouvelle initiative conjointe qui vise à aider les anciens détenus à faire carrière dans le secteur des technologies. Son but est d’étendre Next Chapter à de nouvelles entreprises à travers les États-Unis. Ce programme de formation d’ingénieur fondé par Slack se destine aux citoyens en réinsertion.

Cette collaboration innovante entre Slack pour les bonnes causes, Aspen Digital et la Criminal Justice Reform Initiative de l’Aspen Institute (une initiative promouvant la réforme du système pénal) s’attaque aux barrières systémiques qui empêchent les citoyens en réinsertion de décrocher des emplois qualifiés et rémunérateurs dans le secteur des technologies. Elle promeut l’adoption à grande échelle de modèles de recrutement éprouvés tels que celui de Next Chapter. Rework Reentry s’appuie sur des études approfondies, l’implication directe d’acteurs clés et la création de documentaires pour développer les possibilités de carrière des anciens détenus tout en impulsant une évolution culturelle à plus large échelle.

Selon Dan Porterfield, président et PDG de l’Aspen Institute, « la société place sur la route des anciens détenus des obstacles qui les empêchent de décrocher un emploi rémunérateur stable. C’est très excitant de voir que Next Chapter et Slack pour les bonnes causes développent une nouvelle approche pour lutter contre ce problème majeur, en commençant par le secteur des technologies. L’Aspen Institute est très honoré de participer à cette initiative. »

Pour Stewart Butterfield, PDG et cofondateur de Slack, « cette initiative découle de notre longue histoire en faveur de la défense des anciens condamnés et de la promotion de la diversité, de l’équité et de l’appartenance au sein du secteur des technologies. Nous sommes honorés de pouvoir collaborer avec l’Aspen Institute pour approfondir notre travail en la matière, et d’étendre le schéma que nous avons développé à d’autres entreprises partenaires recruteuses. »

Le lancement de Rework Reentry aujourd’hui coïncide avec l’annonce de la participation de PayPal, d’Asana et de Stash au programme Next Chapter, portant ainsi le nombre de partenaires recruteurs à 14. Toujours aujourd’hui, Slack a dévoilé un nouveau documentaire intitulé « Home/Free », une série de courts métrages produite par Slack pour les bonnes causes en partenariat avec Next Chapter, FREEAMERICA et l’Equal Justice Initiative.

Next Chapter permet aux citoyens en réinsertion d’accéder à des emplois qualifiés rémunérateurs dans le secteur des technologies

Près de deux millions de personnes sont incarcérées aujourd’hui aux États-Unis. 95 % d’entre eux sortiront de prison à l’issue de leur peine. Au total, on estime que 19 millions d’Américains sont indirectement touchés par les conséquences d’une condamnation pour crime. À cause des fortes inégalités raciales du système pénal américain, ce problème touche de façon disproportionnée les personnes de couleur.

À leur sortie de prison, les anciens détenus se retrouvent souvent cantonnés à des postes faiblement rémunérés offrant peu de perspectives d’évolution. Les études montrent que l’instabilité professionnelle augmente de manière très significative le risque de réincarcération, ce qui fait du chômage l’un des principaux facteurs de récidive. Ce cercle vicieux de remise en liberté et de précarité affecte tout le monde, qu’il s’agisse des personnes en réinsertion, de leur famille et de leur communauté, des employeurs ou des contribuables.

Next Chapter a été créé en 2018 par Slack, en partenariat avec les associations à but non lucratif The Last Mile, la fondation W.K. Kellogg et FREEAMERICA pour briser ce cercle et proposer aux anciens détenus de nouvelles opportunités professionnelles vers des postes qualifiés et rémunérateurs dans le secteur des technologies. Dans le cadre de ce programme de huit mois, les personnes sélectionnées suivent une formation immersive et rémunérée en ingénierie logicielle et effectuent un stage au sein de l’un des partenaires recruteurs de Next Chapter. Au cœur du modèle de Next Chapter, il y a un soutien étroit des apprentis et des partenaires recruteurs, en collaboration avec le réseau d’organismes à but non lucratif partenaires du programme. Les apprentis bénéficient d’un mentorat professionnel et technique, ainsi que de services de réinsertion individualisés. De leur côté, les partenaires recruteurs reçoivent des conseils pour créer un lieu de travail équitable qui encourage les anciens détenus.

Après une phase pilote chez Slack, Next Chapter compte aujourd’hui 14 partenaires recruteurs. Trois promotions d’apprentis, soit plus de 30 personnes au total, ont terminé le programme avec succès. Chacun d’entre eux a reçu une offre d’emploi à plein temps à l’issue de sa formation, lui permettant ainsi d’envisager rapidement une carrière au sein de quelques-unes des entreprises technologiques les plus florissantes du pays. Fort de cette réussite, Next Chapter est aujourd’hui un projet parrainé fiscalement par Tides Center, qui s’apprête à s’étendre à de nouvelles entreprises aux États-Unis.

Deepti Rohatgi, directrice exécutive de Slack pour les bonnes causes, explique : « Notre programme est transformateur, non seulement pour les apprentis, mais aussi pour les entreprises participantes. Celles-ci accueillent en leur sein des ingénieurs loyaux et talentueux. Par leur investissement dans ce programme, elles prouvent le sérieux avec lequel elles appliquent leurs valeurs d’équité et d’inclusion. »

Kenyatta Leal, directeur exécutif de Next Chapter, ajoute : « Nous avons élaboré un plan qui marche. À présent, la question est la suivante : comment pouvons-nous appliquer à grande échelle ce modèle pour que davantage de personnes ayant purgé leur peine et démontré qu’elles pouvaient aller de l’avant transforment leur vie et bénéficient d’une vraie chance de vivre le rêve américain ? »

Rework Reentry profite du succès de Next Chapter pour élargir les opportunités professionnelles des citoyens en réinsertion

Il reste de nombreux problèmes à résoudre pour appliquer l’approche Next Chapter dans le secteur des technologies : obstacles au niveau juridique et RH dans les entreprises, difficultés à sensibiliser les anciens détenus aux opportunités de carrière dans le secteur technologique, résistance de certains salariés à travailler avec des personnes qui ont été condamnées pour crime grave. Pour aborder les diverses facettes de ce problème complexe, Rework Reentry se concentre sur trois points :

Développement d’un guide pour les entreprises technologiques étayé par des études approfondies : Rework Reentry s’appuie sur des entretiens approfondis avec des partenaires de Next Chapter, des partisans de la réinsertion et d’anciens détenus, ainsi que sur des études indépendantes. Cela lui permet de proposer un guide stratégique aux entreprises technologiques pour les informer des défis auxquels d’autres entreprises ont été confrontées lors de l’embauche de citoyens en réinsertion, en leur fournissant des stratégies spécifiques pour surmonter ces obstacles. Le guide sera publié à l’automne 2022.

Rework Reentry s’appuie sur des entretiens approfondis avec des partenaires de Next Chapter, des partisans de la réinsertion et d’anciens détenus, ainsi que sur des études indépendantes. Cela lui permet de proposer un guide stratégique aux entreprises technologiques pour les informer des défis auxquels d’autres entreprises ont été confrontées lors de l’embauche de citoyens en réinsertion, en leur fournissant des stratégies spécifiques pour surmonter ces obstacles. Le guide sera publié à l’automne 2022. Engagement direct avec les acteurs clés des secteurs judiciaire et technologique : Rework Reentry va organiser de nombreux événements virtuels et en personne au cours des prochains mois pour réunir autour d’une même table les leaders du secteur des technologies, les partenaires communautaires et partisans de la réforme de la justice afin de discuter de manière approfondie et concrète de l’inclusion des anciens détenus dans les entreprises.

Rework Reentry va organiser de nombreux événements virtuels et en personne au cours des prochains mois pour réunir autour d’une même table les leaders du secteur des technologies, les partenaires communautaires et partisans de la réforme de la justice afin de discuter de manière approfondie et concrète de l’inclusion des anciens détenus dans les entreprises. Travail documentaire sur l’incarcération et la réinsertion : Rework Reentry est fier de publier sur sa plateforme d’e-learning reworkreentry.org la dernière bande-annonce du nouveau documentaire « Home/Free », une série de courts métrages. Dans cette série racontée par le compositeur-interprète, producteur, activiste et fondateur de FREEAMERICA John Legend, d’anciens détenus retracent leur histoire et expliquent les obstacles auxquels ils ont été confrontés à leur sortie de prison qui les ont empêchés d’être véritablement libres.

À votre tour d’agir

Pour en savoir plus sur Rework Reentry et apprendre comment contribuer à la réinsertion professionnelle des anciens détenus, consultez la plateforme d’e-learning de l’initiative à l’adresse reworkreentry.org ou le site nextchapterproject.org.

En juillet, la Criminal Justice Reform Initiative de l’Aspen Institute présentera la conférence en ligne Breaking the Record: New Job Pathways for Returning Citizens (Après la prison : nouvelles opportunités professionnelles pour les citoyens en réinsertion), une discussion entre cadres et militants engagés en faveur de la création d’opportunités professionnelles pour les anciens détenus. Pour plus d’informations sur les événements virtuels et en personne à venir, consultez le site reworkreentry.org.

Si vous souhaitez participer au programme Next Chapter en tant qu’entreprise, ou si vous souhaitez postuler en tant qu’apprenti, contactez Next Chapter à l’adresse info@nextchapterproject.org ou Slack pour les bonnes causes à l’adresse slackforgood@slack.com.

Les cadres supérieurs d’entreprises technologiques qui souhaitent participer à des rencontres spéciales sur ce sujet sont invités à contacter aspendigital@aspeninstitute.org pour en savoir plus.