Slack 与 Aspen Institute 携手，共同助力有监禁史的人员在技术部门成就一番事业

Slack 和 Aspen Institute 今天宣布了一项新的联合倡议 — Rework Reentry（助力回归社会人员再就业），旨在帮助有监禁史的人员在技术部门成就一番事业。这项计划的目的是让更多美国公司加入 Next Chapter（开启新篇章）— 这是一项由 Slack 发起的面向回归社会公民的工程学徒计划。

Slack 慈善、Aspen Digital 和 Aspen Institute 的刑事司法改革倡议组织摸索出这种创新合作模式，不仅扫清了各种系统性的障碍，让回归社会公民在技术部门获得需要具备专门技术的高薪工作，还促进了 Next Chapter（开启新篇章）等这类成熟就业模式的广泛采用。通过全面的调研、与主要利益相关者的直接接触和纪录片讲述，Rework Reentry（助力回归社会人员再就业）计划旨在帮助有监禁史的人员扩大就业空间，同时推动更广泛的文化变革。

Aspen Institute 总裁兼首席执行官 Dan Porterfield 说：“社会给有监禁史的人员设置了巨大的障碍，尤其是在获得稳定、有收入的工作方面，这种情况更为突出。令人振奋的是，Next Chapter（开启新篇章）计划和 Slack 慈善从技术领域着手，开创了解决这一突出问题的新方法。Aspen Institute 很荣幸能够在这一倡议中与 Slack 携手合作。”

Slack 首席执行官兼联合创始人 Stewart Butterfield 表示：“我们长期以来一直努力为受过刑事处罚的人员争取就业机会，并推动技术行业的多样性、公平性和归属感，这项举措的出发点就在于此。我们很荣幸能与 Aspen Institute 合作，深化我们在这一领域的工作，并帮助将我们制定的蓝图扩展到更多的招聘伙伴公司。”

今天 Rework Reentry（回归社会人员再就业）计划的推出恰逢 Next Chapter（开启新篇章）计划的合作范围宣布扩大到了 14 个招聘合作伙伴，新增成员包括 PayPal、Asana 和 Stash。同样在今天，Slack 宣布将推出一部名为《Home/Free》的新纪录片短片系列，由 Slack 慈善与 Next Chapter（开启新篇章）、FREEAMERICA 和公正司法倡议组织联合制作。

Next Chapter（开启新篇章）为回归社会公民提供了机会，让他们在技术部门获得需要具备专门技术的高薪工作

今天，美国有近 200 万人被监禁，其中 95% 的人终有一天会被释放。总的来说，估计有 1,900 万美国人背负着重罪定罪的连带后果。由于美国刑事司法系统中存在明显的种族不平等，因此这一负担不成比例地落在了有色人种身上。

有监禁史的人员在获释后往往只能从事低薪工作，很少有机会获得长期的职业发展。研究表明，缺乏稳定的就业会极大增加一个人重返监狱的可能性，从而导致失业成为预测再犯的主要因素。这种释放与贫困的恶性循环对每个人而言都是有害无益的，包括回归社会的个体、他们的家庭和社区、雇主和纳税人。

Next Chapter（开启新篇章）计划由 Slack 及其非营利合作伙伴 The Last Mile、W.K.Kellogg 基金会和 FREEAMERICA 于 2018 年联合发起，旨在帮助打破这一循环，为那些有监禁史的人员开辟就业道路，让他们在技术部门获得需要具备专门技术的高薪工作。被选中参与这项为期八个月计划的个人，将参加一个带薪的软件工程沉浸式课程，并在 Next Chapter（开启新篇章）的其中一个招聘合作伙伴那里完成学徒期。Next Chapter（开启新篇章）模式的核心是与该计划的非营利合作伙伴网络通力协作，为学徒和招聘合作伙伴提供全面支持。这些学徒会得到专业技术指导和个性化的再就业服务，而招聘合作伙伴也可就如何为那些出狱回家的人员创造一个更公平、更互助的工作场所获得相关建议。

在 Slack 进行初步试点后，Next Chapter（开启新篇章）计划的合作范围已扩大到 14 个招聘合作伙伴。三批学徒，共 30 多人，已成功从这项计划毕业。每个学徒在完成学徒期后都获得了一份全职工作，这让他们能够在美国一些发展最快的科技公司中得到迅速晋升。凭借这一成功，Next Chapter（开启新篇章）计划 — 现已成为 Tides Center 的财政资助项目 — 有望在美国各地得到更多公司的支持。

Slack 慈善的执行董事 Deepti Rohatgi 说：“我们的计划不仅对学徒具有变革意义，对参与计划的公司来说也是一场文化变革，这些公司获得了有才能、忠诚的工程师，并通过对这项计划的投资，表明他们在切实将公平性和包容性的价值观付诸于行动。”

Next Chapter（开启新篇章）的执行董事 Kenyatta Leal 补充说：“我们已经构建了一个可行的蓝图。现在的问题是：我们如何扩大这种模式，让更多有过服刑经历并证明他们有能力改变自己生活的人能够真正获得实现美国梦的机会？”

Rework Reentry（助力回归社会人员再就业）计划构建于 Next Chapter（开启新篇章）的成功基础之上，为回归社会公民扩大就业机会

在整个科技行业扩展 Next Chapter（开启新篇章）计划仍有诸多挑战，包括公司内部在法律和人力资源方面的障碍；很难让受过刑事处罚的人员了解技术行业职业机会并让他们提高思想认识；一些员工不能接受与犯过严重罪行的人共事。为了解决这个复杂问题的多个方面，Rework Reentry（助力回归社会人员再就业）计划将工作集中在了三个主要领域。

进行全面调研，为科技公司提供指导手册： 通过对 Next Chapter（开启新篇章）合作伙伴、再就业倡导者和受过刑事处罚的人员进行广泛的采访，以及开展独立调研，Rework Reentry（助力回归社会人员再就业）正在制定一份战术指导手册，让科技公司了解其他组织在让回归社会公民加入员工队伍时所面临的挑战，以及克服这些障碍的具体策略。这个指导手册将于 2022 年秋季发布。

与科技和司法生态系统中的主要利益相关者直接接触： Rework Reentry（助力回归社会人员再就业）将在未来几个月内组织多种线上和线下活动,召集技术部门领导、社区合作伙伴和司法改革倡导者,围绕有监禁史的人员如何融入员工队伍的议题展开深入、可行的对话。

扩大关于监禁和重返社会纪录片讲述的影响:Rework Reentry(助力回归社会人员再就业)很有幸能在该倡议的在线学习空间 reworkreentry.org 上推出新纪录片短片系列《Home/Free》的最新预告片。这一系列由创作歌手、制作人、活动家和 FREEAMERICA 创始人约翰·传奇讲述,娓娓道来有监禁史人员的个人故事,以及他们在获释后所面临的障碍,正是这些障碍致使那些回归家庭的人无法获得真正的自由。

你能提供什么帮助

若要了解更多关于 Rework Reentry（助力回归社会人员再就业）倡议的信息，以及如何帮助回归社会公民开辟职业道路，请访问该计划的在线学习空间 reworkreentry.org 或访问 nextchapterproject.org。

7 月，Aspen Institute 的刑事司法改革倡议组织将举办网络会议“打破记录：为回归社会公民开辟就业新途径“，这是一场由多位高管和倡导者参加的对话，致力于为有监禁史的人员创造就业机会。有关即将举行的线上和线下活动的详细信息，请访问 reworkreentry.org。

如果你有兴趣将 Next Chapter（开启新篇章）计划带入你的组织，或者想申请成为学徒，请发送电子邮件到 info@nextchapterproject.org 联系 Next Chapter（开启新篇章）团队，也可以发送电子邮件到 slackforgood@slack.com 联系 Slack 慈善团队。

如果科技公司的高管有兴趣参加有关这个问题的特别会议，欢迎发送电子邮件到 aspendigital@aspeninstitute.org 了解更多信息。