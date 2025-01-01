Slack 10 岁啦！

你能相信 Slack 的魔幻之旅已经过去 10 年了吗？不由得让人感叹时光荏苒，岁月如梭！

随着我们都采用了全新的工作方式，Slack 也发生了翻天覆地的变化。Slack 最初只是一个简单的消息传递工具，现在已经成为一个强大的 AI 驱动型平台，在团队成员和工具之间架起了一座桥梁，让每个人都能更轻松愉快地工作。而我们觉得，这一切才刚刚开始！

在迈入下一个十年之际，我们希望重点介绍一下过去十年中推出的 10 项最具开创性的功能。从我们早期在游戏世界崭露头角，到如今成为无数工作场所的控制中心，每项功能都代表了我们发展旅程中的一个篇章。*唤起怀旧之情*

