Slack 10 岁啦！

你能相信 Slack 的魔幻之旅已经过去 10 年了吗？不由得让人感叹时光荏苒，岁月如梭！
随着我们都采用了全新的工作方式，Slack 也发生了翻天覆地的变化。Slack 最初只是一个简单的消息传递工具，现在已经成为一个强大的 AI 驱动型平台，在团队成员和工具之间架起了一座桥梁，让每个人都能更轻松愉快地工作。而我们觉得，这一切才刚刚开始！
在迈入下一个十年之际，我们希望重点介绍一下过去十年中推出的 10 项最具开创性的功能。从我们早期在游戏世界崭露头角，到如今成为无数工作场所的控制中心，每项功能都代表了我们发展旅程中的一个篇章。*唤起怀旧之情*
-
频道：团队汇聚之地
打开收件箱看到数百封未读电子邮件，这足以让人头晕目眩。创建 Slack 的初衷是，利用基于频道的沟通来改变完成工作的方式，而事实也确实做到了！从项目讨论到茶余饭后的闲聊，频道可让对话保持得井然有序，确保信息不会在庞杂的数字信息库中无处觅踪。
-
消息列：深入挖掘而不过分拘泥于细节
杂乱无章是高效工作的克星。为此，我们引入了消息列，它不仅可让对话保持得井然有序，而且还可在不干扰主频道的情况下了解重要细节。这就像在进行有针对性的侧栏对话，同时还能关注主频道的动态。回顾以往，我们简直无法想象没有消息列的 Slack。
-
表情回复：无需语言即可表达自己
有时，一个就能说明一切。我们希望 Slack 能够实现真实、透明的沟通情境，让我们在工作中展现更真实的自我。通过率先引入表情和回复，我们不仅使“我看到了”（）或“我同意”（）等这样的交流变得简单，而且还培养了同事之间的人际关系文化。使用各种回复，可让你展现更多个性魅力，更具表现力，而且我们敢说，还会让沟通更开心！
-
应用集成：在一个平台上完成所有工作
我们知道，Slack 并不是你在工作中使用的唯一工具，但在多个工具之间切换会让你感觉手忙脚乱！从 Asana 到 Zapier，有 2,600 多款应用可供集成，团队可将最适合的工具融合到自己的工作区，从而使所有工作都可在 Slack 中完成。已有 100 多万开发人员在 Slack 平台上开发了应用，我们由衷感谢所有出色的合作伙伴，是他们让 Slack 应用目录变得如此强大。
“用户平均每天要在 9 个应用之间切换，这不仅无益于沟通，而且还会降低工作效率。通过整合客户现有的技术堆栈，我们得以将这些重要信息都汇聚到了一个平台之上：Slack。
-
Slack Connect：打破隔阂，建立良好的同事关系
基于频道的沟通改变了工作方式，为内部团队带来了宝贵的价值，但协作并不总是限于内部团队成员。经过我们进一步的努力，组织外部的人员也可以使用 Slack 了。借助 Slack Connect，在熟悉的 Slack 环境中便可安全地将你与外部合作伙伴、客户或任何你想要合作的人员连接起来，从而让外部团队也能享受频道的益处。如今，财富 100 强企业中有 77% 都在使用 Slack Connect。
Snowflake 的企业客户主管 Michael Westra 表示，Slack Connect 帮助他将交易规模同比增长了三倍：
“通过与潜在客户和现有客户建立外部 Slack 频道，确实有助于我们脱颖而出，而与客户进行沟通是我们的第一要务。”
-
抱团：因为文字表述有限
我们都有过这样的经历：你正在着手处理一个项目，需要和同事聊聊你的想法，但最好进行直接交流 — 而这正是抱团的意义所在。无论浅谈几句、集思广益的会议，还是在频道中安排“专属时间”沟通，抱团都能弥补打字与谈话之间的不足。有趣的事实是：在过去十年间 Slack 推出的所有功能中，抱团的普及速度最快。
-
状态：让团队知道你是否有空
外出赴约？正忙于处理项目？在某个不会（也不该！）查看 Slack 的地方度假？无论什么活动，你的团队都可通过状态随时了解你的情况，无需言语，就能简单有效地传达你是否方便，因为日历邀请和外出自动回复电子邮件并不总是能做到这一点。
-
画板：集中管理需要了解的信息
为有需要的团队有序组织重要信息，这正是 Slack 的价值所在。通过在 Slack 中引入画板功能，为团队提供了一片新区域，让他们建立、共享任何类型的信息并展开协作，甚至还可以嵌入工作流程。此外，与 Slack 中的所有功能一样，画板也是可搜索的，因此它们可纳入组织的集合知识库中。自从我们推出这项功能以来，已经建立了近 1,800 万个画板！
-
工作流程构建器：将日常事务自动化，助力达成卓越成就
既然工作流程构建器可为你完成这些工作，何必还要在重复性流程上面浪费时间呢？工作流程构建器为我们的用户提供了超强的自动化能力。你能够将预制的操作拖放到自定义工作流程中，从而简化团队的所有流程，让你有更多时间处理真正重要的工作。自从我们发布工作流程构建器以来，我们的用户已在 Slack 中建立了超过 13 亿个工作流程。
“IT 部门以外的员工知道自己的需求所在，可以利用 Slack 的功能来构建自己的工作流程。IT 部门引入的不仅仅是一个工具，更是一个平台，其他人也可以根据自己部门的需求在此基础上进行构建。
-
Slack AI：将工作效率提升到新高度
AI 无处不在！我们今天正式推出 Slack AI，也是顺势而为之举，这是一种在 Slack 中嵌入的直观生成式的 AI 体验。为了充分利用 Slack 中所有集合知识库和组织数据的潜力，我们为用户提供了更强大的方式来搜索、提取知识和激发创意。这些功能包括 AI 驱动的搜索、频道要点回顾和消息列摘要等。Slack AI 可像你值得信赖的助手一样，随时随地为你提供帮助。
我们即将推出更多功能，主要集中在频道汇总和 AI 驱动的集成方面，敬请期待！Slack 的未来是 AI，这仅仅是一个开始。
感谢你加入我们的发展之旅。没有你们，就没有今天的 Slack。在准备迈入下一阶段之际，我们想表达我们的感激之情。与所有人分享这段经历是最棒的生日贺礼。展望下一个 10 年，我们已经迫不及待地想要一展宏图：让工作更简单、更愉快、更高效。
