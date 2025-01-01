Slack 助力客户支持：来自 Slack 纽约社区的专家建议

自成立以来，Slack 社区已经欢迎了全球数千人参与由 Slack 社区负责人组织的各项社区活动。这些活动涉及广泛的主题（当然都与 Slack 有关），包括 Slack 基础知识、应用集成、特定行业的使用案例、Dreamforce 大会要点回顾等。无论你是最终用户、专家、初学者、开发人员，还是管理员，或者只是想更好地了解 Slack，所有人都可以参加社区活动。

最近，Slack 纽约社区分会举办了一场名为“Slack 助力客户支持负责人”的活动，由三位 Slack 爱好者（Thena 的 Jared Gaynes、Bryd 的 Sara Dillon 和 Clay 的 George Dilthey）以及 Slack 纽约社区的共同负责人 Zach Hawtof（同时担任 Tightknit 的联合创始人兼 CEO）组成的专家小组主持。

本次活动主要聚焦于如何在 B2B 领域提供客户支持，以及如何利用 Slack 帮助客服团队取得成功，同时维持与客户的良好关系。Peter Burger 等与会者认为，这次活动为他们提供了一个难得的机会，可以结识并联络纽约社区的其他成员。

“这场 Slack 社区活动为大家提供了一个绝佳的平台，让与会者可以了解 Slack 最新的最佳实践。” AisleW 内容创作者/顾问 Peter Burger Slack 社区成员

Slack 如何推动组织与客户之间互动方式的深刻变革

在活动中，与会者分享了许多不同的观点和故事，讲述了不同规模和职责范围的团队如何利用 Slack 推动积极的变革、维持客户满意度，并将运营效率提升到一个新的水平。不过，别只听我们说，来看看专家小组成员在讨论中分享的一些精彩观点吧。

问： 你们如何使用 Slack 来提升客户支持水平？

Jared：最初，我们没办法跟踪和管理客户支持对话。因此，Thena 在我们各个客户的 Slack Connect 频道上开发了一项功能，用来管理客户问题，确保问题都得到回答。

Sara：我们的所有客户都喜欢使用 Slack，因为它让人们能够在工作流程中无缝对接。我们帮助客户充分利用在 Slack 中积累的机构知识，并将公共频道中的大量信息分享给他们组织内部的每个人。

George：我是 Clay 的支持主管。我们使用有针对性的数据和自动化的市场营销推广活动帮助客户拓展业务。我们的创始人建立了一个 Slack 社区，通过在客户已经成功使用的平台上与他们互动来支持潜在客户的挖掘。我们的目标不仅是在那里为他们提供支持，还希望让客户能够相互帮助。目前，我们的 Slack 社区允许客户搜索问题历史记录，这样他们就可以互帮互助。有时，我们的客户互相回复的速度甚至比我们的客服还要快。这个社区还让我们能看到不同客户频道里大家都在问些什么问题。



“Slack 特别适合用来开展客户支持工作，因为它的消息列数据结构能让客户交流变得连贯自然，有上下文，还避免了来回发邮件的麻烦。” Bryd 销售总监 Sara Dillon Slack 纽约社区分会共同负责人

问： 你们在正式推出解决方案之前会进行内部自测吗？

George:现在，我正全力关注如何使用人工智能创建一个知识库来提供支持，并减少需要支持人员处理的工单数量。许多关键问题的答案其实已经存在，但我们需要去识别和梳理，让客户能够轻松地获取。

问： 你们衡量客户成功的指标是什么？

Sara：留住客户至关重要。我们希望改进 Slack 的设计和实施来打造更好的 Slack 体验。为了做到这一点，我们对应用进行了定制设计，帮助客户团队管理他们的 Slack 空间；开发了一个入职培训机器人来提升客户体验；还创建了个性化工作流程，让客户能够在 Slack 上更有效地与他们的客户互动。

Jared：响应时间和解决问题的速度非常重要。但我个人认为，建立融洽的关系也非常重要。前几天我们签下了一个大客户，在推动客户采用 Slack 的过程中，我注意到其中一个主要利益相关者的个人档案图片是她的小狗，就私信聊了聊，然后我们成了朋友。这种事用邮件或电话可就难办到了。



“在 Slack 上的沟通可以很好地反映出客户的活跃程度。” Thena 销售主管 Jared Gaynes Slack 社区成员

问：对于使用 Slack 的客户支持来说，什么样的创新会带来重大突破？

George：Clay 的采用率很高，用户们一直在创造大量优质内容。问题在于，面对如此海量的内容，我们需要一个有效的策略，把这些内容转化为知识库文章。

“我想利用我们的 Slack 社区作为信息来源，构建一个由人工智能提供支持的知识库。” Clay 支持主管 George Dilthey Slack 社区成员

问： 衡量客户是否处于良好状态的标准是什么？

Jared：如果客户在 Slack 中与我们沟通，这意味着客户至少正在尝试使用我们的产品，即使是在提出负面反馈。我们拥有大约 600 个 Slack 频道，这表明我们的客户关系很健康，而且正在一个良好的基础上不断进步。

在 Slack 社区中找到你的位置

无论你是初学者还是专家，我们都欢迎你加入我们的社区。这里不仅支持你的工作，还能帮你更好地使用 Slack。