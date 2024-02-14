¡Slack cumple 10 años!

¿Te puedes creer que ya han pasado 10 años del lanzamiento de Slack? ¡Cómo pasa el tiempo!

Puesto que hemos adoptado nuevas formas de trabajar, Slack también ha evolucionado (y mucho) desde sus orígenes. Lo que empezó como una simple herramienta de mensajería se ha transformado en una potente plataforma impulsada por la IA, que aúna personas y herramientas para hacer que el trabajo sea más agradable para todo el mundo. Y tenemos la sensación de que todavía estamos empezando.

Nos adentramos en la próxima década y, por ello, hemos querido destacar las 10 funciones más innovadoras que hemos implementado durante estos 10 años. Desde nuestros primeros días como un destello en el panorama de los videojuegos, cada función representa un capítulo de nuestro viaje. *Vía libre a la nostalgia*.



Canales: el punto de encuentro de los equipos Abrir la bandeja de entrada y encontrar cientos de correos electrónicos sin leer es suficiente para que cualquiera entre en crisis. Slack se desarrolló pensando que la comunicación basada en canales sería algo diferencial para sacar el trabajo adelante, y así ha sido. Desde conversaciones de trabajo hasta chats más informales, los canales ayudan a mantener un orden en las conversaciones y garantizan que no se pierdan mensajes en el abismo digital.

Hilos: profundiza sin que la información te sature El desorden es la kryptonita de la productividad. Por ello introdujimos los hilos de conversaciones, que te permiten organizar las conversaciones y entrar en los detalles esenciales sin saturar el canal principal. Es como poner la atención en una conversación paralela sin perder de vista la visión global. Ya no podemos imaginar un Slack sin hilos.

Reacciones de emoji: exprésate sin palabras A veces con un basta. Queríamos que Slack permitiese unas conexiones reales y transparentes a medida que desvelamos nuestra personalidad en el trabajo. Al ser la primera organización en introducir los emojis y las reacciones, no solo facilitamos la comunicación de expresiones como “Lo veo bien” ( ) o “Estoy de acuerdo” ( ), sino que cultivamos una cultura de conexiones humanas entre compañeros/as. Las reacciones te permiten compartir más aspectos de tu personalidad, ser más expresivo y hasta nos atrevemos a decir que divertirte más.

Integraciones con aplicaciones: todo tu trabajo, en un mismo lugar Sabemos que no solo utilizas Slack en tu jornada, pero cambiar entre herramientas puede ser caótico. Desde Asana a Zapier, pasando por más de 2600 aplicaciones, los equipos pueden integrar sus mejores herramientas en los espacios de trabajo, reuniendo todo su trabajo en el lugar donde ya se está haciendo: en Slack. Más de un millón de desarrolladores han creado aplicaciones en la plataforma de Slack y agradecemos a todos nuestros increíbles socios que contribuyen a que el Directorio de Aplicaciones de Slack sea tan sólido como es. “Se suele alternar entre nueve aplicaciones al día, de media, lo que provoca comunicaciones fragmentadas y reduce la eficiencia. Al integrarnos con las tecnologías existentes de nuestra clientela, reunimos esa información esencial en un lugar centralizado: Slack”. Neel Patel Director de marketing de producto, Asana

Slack Connect: derriba las barreras y conecta con compañeros/as La comunicación basada en canales fue la innovación que aportó valor a los equipos internos, pero la colaboración no siempre se ciñe a estos. Fuimos un paso más allá e hicimos que Slack fuera accesible para aquellas personas fuera de la organización. Slack Connect lleva las ventajas de los canales más allá de las fronteras del equipo al conectarte de forma segura con socios externos, clientes o cualquier persona con la que quieras trabajar, todo ello dentro del entorno familiar de Slack. En la actualidad, el 77 % de las empresas en la lista Fortune 100 utiliza Slack Connect. Michael Westra, un ejecutivo de cuentas corporativas en Snowflake, afirma que Slack Connect le ha ayudado a triplicar la cantidad de acuerdos que cierra, año tras año: “Contar con un canal de Slack externo con nuestra clientela y clientes potenciales nos permite destacar y transmitir que son nuestra principal prioridad”.

Juntas: cuando la escritura no es suficiente Le ha pasado a todo el mundo: estamos en mitad de un proyecto y necesitamos charlar con un/a compañero/a, pero nuestras ideas se expresan mejor en directo y ahí es donde entran en juego las juntas. Ya se trate de una breve actualización, una sesión de lluvia de ideas o la celebración de una reunión en un canal, una junta salva la distancia entre escribir y hablar. Dato curioso: las juntas se adoptaron más rápido que cualquier otra función que Slack haya lanzado en la última década.

Estados: haz saber a tu equipo si estás trabajando ¿Tienes que salir? ¿Toda la concentración puesta en un proyecto? ¿De vacaciones en algún lugar donde no puedes (¡ni debes!) mirar Slack? Independientemente de la actividad, los estados mantienen al equipo informado comunicando tu disponibilidad de manera simple y eficaz sin decir palabra... ya que las invitaciones de calendario y los correos electrónicos de ausencia no son siempre suficientes.

Canvas: centraliza la información importante Mantener la información esencial organizada para los equipos que la necesitan: ese es el valor de Slack. La introducción de canvas en Slack proporcionó a los equipos nuevas superficies para crear, compartir y colaborar con información de cualquier tipo e incluso integrar flujos de trabajo. Además, como todo en Slack, los canvas permiten realizar búsquedas, por lo que pueden formar parte de la base de conocimientos colectiva de la organización. Desde que lanzamos esta función, se han creado casi 18 millones de canvas.

Creador de flujos de trabajo: automatiza lo mundano para mejorar lo extraordinario ¿Por qué ibas a perder el tiempo en procesos repetitivos cuando el Creador de flujos de trabajo lo puede hacer por ti? Esta función brinda a las personas usuarias poderes de automatización. Ser capaz de arrastrar y soltar acciones prediseñadas en un flujo de trabajo personalizado para optimizar todos los procesos de tu equipo te permite invertir más tiempo en lo verdaderamente importante. Desde que lanzamos el Creador de flujos de trabajo, se han creado más de 1300 millones de flujos de trabajo en Slack. “El personal fuera del departamento de TI conoce sus problemas y puede aprovechar las capacidades de Slack para crear flujos de trabajo propios. No es que TI proporcione una herramienta, sino toda una plataforma que otras personas pueden usar para satisfacer sus necesidades departamentales”. Russell Leader Director de planificación e ingeniería, Verizon