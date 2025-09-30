Guía Slack para tomarse tiempo libre

En momentos de estrés, tomarse un tiempo para cuidar de tu salud laboral no es ninguna muestra de debilidad. En realidad, darse un respiro de vez en cuando puede prolongar tu carrera y evitar el desgaste. Son muchos los estudios que demuestran que los descansos (y en concreto, el tiempo para uno mismo) aumentan la productividad y la creatividad, y permiten que los empleados disfruten de mejor salud, mayor felicidad y alcancen sus objetivos.

Sin embargo existe un verdadero miedo a desconectar y dejar atrás a tu equipo y tus proyectos, la ansiedad de si podrás reincorporarte después sin inconvenientes. Es natural preguntarse: ¿qué pasará en el trabajo mientras no estoy y cómo voy a ponerme al día cuando vuelva?

Es importante tomarse un buen descanso cada cierto tiempo, y Slack cuenta con muchas ventajas y funciones integradas para hacer que cuando te escapes de tus obligaciones todo resulte lo más fluido posible para ti y para tus compañeros. Aquí te contamos algunas formas en las que Slack trabaja por ti cuando no estás trabajando.

Descansa sin preocuparte por tu salud laboral cuando te vayas unos días

La transparencia en tiempo real de Slack significa que el trabajo puede seguir sin ti: los debates y las decisiones importantes suceden en canales abiertos y organizados, en lugar de quedar sepultados entre correos electrónicos. Tu equipo puede acceder a archivos anteriores y a debates publicados antes de que te fueras, además de avanzar en cualquier proyecto en tu ausencia. Aunque estés en un albergue perdido en la montaña, no bloquearás el trabajo nadie.

Prepara a tu equipo y cuida de la salud laboral colectiva

Para preparar a tus compañeros antes de tu descanso laboral, puedes crear un calendario de ausencias y compartirlo con el equipo. Si utilizas Google Calendar, puedes publicarlo en un canal cada lunes por la mañana para recordarle al equipo quién está fuera esa semana.

Anuncia tu estado

Si unos días antes de empezar tu descanso laboral y mientras estás fuera actualizas tu estado personalizado, todo el mundo sabrá dónde estás y cuándo vuelves. Se muestra allí donde aparezca tu nombre, incluido tu perfil de usuario y cualquier mensaje que hayas enviado en Slack. Puedes ilustrarlo con un emoji para indicar que estás sin conexión o en un viaje por carretera, y en el texto del estado puedes indicar qué día vuelves.

También puedes configurar una fecha en la que tu estado caducará automáticamente, y después cambiarlo por algo como “De vuelta al trabajo y poniéndome al día” durante un par de días cuando te reincorpores.

Un mensaje de estado claro y descriptivo es el mejor indicador de la presencia de alguien en Slack, así tus compañeros podrán reservar sus peticiones hasta que vuelvas.

Que no te molesten las notificaciones y tu salud laboral no se resentirá

Aprovecha al máximo la configuración de No molestar y aclara cuándo volverás a estar disponible. Los compañeros podrán enviarte mensajes para que los leas después sin preocuparse de si te molestan mientras estás ocupado o mientras te tomas un tiempo de descanso en el trabajo.

Utiliza los recordatorios para dejar notas

Los recordatorios de Slack son exactamente eso: mensajes que te recuerdan a ti o a otra persona hacer cualquier cosa que haya que hacer en el futuro. Ponte uno antes de irte para que no se te olvide nada cuando vuelvas, o pide a los demás que te envíen uno cuando surja cualquier cosa mientras estás fuera. Siempre puedes pedirle a Slack que te recuerde más tarde cualquier mensaje o conversación.

Envíate una nota rápida por mensaje directo

Cuando te envías un mensaje directo a ti mismo en Slack, funciona como un bloc de notas privado; solo que este no se te puede perder en la maleta. Si mientras estás en una exposición o visitando un parque nacional te surge una idea brillante para un proyecto nuevo, envíate una nota a ti mismo por Slack (y ponte un recordatorio para ocuparte de ello cuando te reincorpores).

Cuando vuelvas, ponte al día de lo importante sin que tu salud laboral se vea afectada

La aplicación de Slack para ordenador ofrece varias opciones que pueden ayudarte a ponerte al día de lo que te hayas perdido. Existen las “Menciones y reacciones”, la vista “Mensajes sin leer”, “Hilos de conversaciones” y “Todos los mensajes directos”. Cada una de ellas es una forma rápida de ver las conversaciones que han tenido lugar en los espacios que sigues mientras estabas fuera.

Comparte tu experiencia con los demás y promueve una buena salud laboral

Cuando hayas vuelto y te hayas organizado, comparte las historias y las fotos de tus días libres subiéndolas a un canal compartido con tu equipo o a un canal específico para socializar (como #fotografía o #vacacionesencasa). Publicar fotos puede ayudar a promover una cultura saludable sobre el tiempo libre en tu organización e inspirar al resto para que se tomen unos días libres.

Tomarse tiempo libre o un tiempo de descanso en el trabajo no significa que todo tenga que pararse en seco. Con un poquito de planificación y una actualización de tu estado, tu equipo puede seguir avanzando en los proyectos en Slack incluso mientras cargas las pilas. Y cuando estés de vuelta, Slack cuenta con las herramientas para ayudarte a que retomes las cosas justo por donde las dejaste.