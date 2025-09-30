Congés de travail : guide Slack pour assurer l’organisation du travail avant le départ en congé

En période de stress, le fait de prendre du temps pour soi n’est en aucun cas un signe de faiblesse. Il est même parfois nécessaire de prendre du recul pour prévenir le surmenage et travailler plus longtemps. De nombreuses études montrent que les pauses et le temps pour soi permettent de gagner en productivité et en créativité, et aident les collaborateurs à gagner en efficacité et en sérénité.

Pourtant, le fait de déconnecter, de décrocher des projets et de laisser l’équipe se débrouiller seule peut nous faire culpabiliser. Il est naturel de se demander ce qui va se passer pendant notre absence, ou si nous serons en mesure de remettre rapidement le pied à l’étrier à notre retour.

Il est important de faire une pause de temps en temps, et Slack propose de nombreuses fonctionnalités qui vous aident à rendre ces périodes de congés plus faciles à gérer pour vous comme pour vos collègues. Suivez le guide !

Planifiez votre départ en congé avec sérénité

Grâce à la transparence en temps réel dans Slack, vous pouvez échanger et prendre des décisions dans des canaux organisés au lieu de recourir aux e-mails. Votre équipe aura ainsi accès à l’historique des fichiers et des conversations, afin que chacun puisse avancer sur vos projets après votre départ, même si vous décidez de prendre des vacances à l’autre bout du monde.

Préparez votre équipe

Pour préparer vos collègues à votre départ en congés, vous pouvez créer un calendrier pour toute l’équipe. Si vous utilisez Google Agenda par exemple, vous pouvez faire en sorte de publier des messages dans un canal chaque lundi pour rappeler à votre équipe les collègues qui sont absents.

Annoncez votre absence dans votre statut

Indiquez à vos collègues la date de votre retour en ajoutant ces informations dans votre statut quelques jours avant votre départ et pendant toute la durée de votre absence. Ces informations seront ainsi toujours visibles à côté de votre nom, y compris dans votre profil et avec chaque message que vous avez publié. Utilisez des émojis pour illustrer votre message, et indiquez la date de votre retour dans le texte de votre statut personnalisé.

Vous pouvez également définir une date d’expiration automatique pour votre statut, et remplacer votre statut d’absence par un autre indiquant que vous vous replongez dans vos tâches pendant un ou deux jours après votre retour.

Grâce à un message clair et sans ambiguïté, vous pouvez indiquer votre absence, et vos collègues sauront qu’ils devront attendre votre retour pour vous contacter.

Coupez vos notifications

Tirez parti du mode Ne pas déranger pour que vos collègues sachent quand vous serez en mesure de leur répondre. Ils peuvent vous envoyer des messages que vous lirez plus tard, tout en sachant qu’ils ne vous dérangent pas pendant vos congés.

Utilisez les rappels

Les rappels dans Slack servent à rappeler des informations qui vous seront utiles à une date ultérieure. Définissez des rappels avant votre départ pour garder à l’esprit ce que vous devrez faire à votre retour, ou demandez à vos collègues de le faire pour vous informer des événements survenus pendant votre absence. Vous pouvez configurer un rappel pour ne pas oublier de traiter un message ou une conversation à votre retour.

Envoyez-vous un message direct pour faire office de bloc-notes

En vous envoyant un message direct dans Slack, vous pouvez vous en servir comme d’un bloc-notes personnel, sans courir le risque de le perdre. S’il vous vient une idée de nouveau projet pendant vos congés, vous pouvez poster une note personnelle directement dans Slack, et configurer un rappel pour ne pas oublier de vous en occuper à votre retour.

Hiérarchisez les éléments à traiter à votre retour

L’application Slack pour ordinateur vous permet de traiter efficacement les points à rattraper à votre retour, grâce aux vues Mentions et réactions, Non lus, Fils de discussion et Tous les messages directs. Chaque vue vous permet d’accéder aux conversations que vous suivez et qui ont eu lieu pendant votre absence.

Partagez votre expérience

À votre retour, vous pouvez raconter vos vacances et partager vos photos dans le canal de votre équipe, ou dans celui réservé aux activités sociales, comme #photo ou #vacances. Vous contribuez ainsi à la culture de votre entreprise, et rappelez à vos collègues qu’il est important de prendre des congés.

Prendre des congés ne signifie pas pour autant que le monde va s’arrêter de tourner. En planifiant votre départ, vous pourrez aider votre équipe à continuer de fonctionner pendant votre absence. Et à votre retour, Slack vous aidera à recommencer à travailler sur vos projets en toute sérénité.