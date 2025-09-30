Club de debate: El conflicto laboral puede ser constructivo

Tener conflictos en el trabajo y desacuerdos productivos (componentes esenciales para una comunicación eficaz), puede ser clave para el bienestar en el lugar de trabajo y para la productividad general del equipo. Un nuevo estudio que ha encargado Slack ha demostrado que el 80 % de los trabajadores quieren más confianza y transparencia en el trabajo y el 91 % desean mejorar sus relaciones laborales.

Más allá de reforzar lazos entre compañeros de trabajo, Andrew de Maar, responsable de Estrategia del Center for the Edge de Deloitte, señala que los conflictos en el trabajo entre miembros de un equipo pueden incluso hacer aparecer nuevas oportunidades empresariales y soluciones. “Las diferencias de experiencias y opiniones pueden conducir a información y perspectivas nuevas que afecten de forma directa al modo en que se hace un producto, cómo se saca al mercado y cómo los clientes lo reciben”, dice.

Para que este sueño se vuelva realidad en el lugar de trabajo, es necesario fomentar la escucha activa y una comunicación más sincera y abierta. Puede resultar incómodo si tiendes a evitar los conflictos, pero hay formas de no estar de acuerdo con tus compañeros y mantener la paz en el trabajo.

Las ventajas empresariales de discrepar (civilizadamente) con los compañeros de trabajo

Según Amy Gallo, redactora colaboradora de Harvard Business Review, animar a que los miembros del equipo se planteen si existen enfoques diferentes es el tipo de “roce creativo que resulta clave para dar con nuevas soluciones”. Eso es: romper con el statu quo puede conseguir que los proyectos de equipo vayan más allá, en lugar de seguir la corriente. Los desacuerdos y los conflictos en el trabajo también permiten que los empleados hagan lo siguiente:

Sentir mayor libertad en el trabajo. La cultura de un lugar de trabajo que acepta los desacuerdos crea un espacio seguro donde compartir tus ideas.

Obtener una nueva perspectiva. Este espacio, además, se amplía para los compañeros, quienes pueden plantear soluciones que no se te hayan ocurrido a ti.

Reforzar los vínculos entre compañeros. Al igual que con cualquier tipo de relación, superar los conflictos mejora la cercanía entre dos personas.

Pero los desacuerdos solo resultan productivos con una escucha activa y una comunicación eficaz, para lo que se necesitan unas normas.

¿Cuáles son las normas de la comunicación eficaz y la resolución de conflictos en el lugar de trabajo?

Los debates en el trabajo no tienen por qué ser desalentadores o humillantes, sino que pueden constituir conversaciones enriquecedoras con varias perspectivas que se escucha de manera activa para tomar la mejor decisión. Entre las características distintivas de los desacuerdos y conflictos en el trabajo sanos, se incluyen:

No faltar el respeto. Ser respetuoso durante un desacuerdo significa hacer preguntas, practicar la escucha activa y otros esfuerzos para comprender mejor el punto de vista de la otra persona.

Mantener la educación. Perder la educación en el trabajo solo consigue que también la pierdan contigo. El periódico Wall Street Journal informa de que la descortesía puede perjudicar al rendimiento y las relaciones laborales, además del sentimiento de encajar. Puede incluso considerarse acoso.

Mantener una actitud positiva. Nuestra reacción natural puede ser tomarnos las sugerencias como críticas negativas . Si mantenemos la positividad y tenemos una mente abierta, podemos afrontar más fácilmente los debates y los conflictos en el trabajo para exponer nuestro punto de vista.

Lo más importante cuando surgen desacuerdos en el equipo es asegurarse de que el ambiente no se caldea demasiado. La autora más vendida del New York Times, Liane Davey, nos trae algunos consejos para enfriar un conflicto entre compañeros de trabajo de la mejor manera. “En cuanto se acepta que el conflicto es productivo y que vale la pena escuchar a la persona con quien discutes, enseguida cambiará para mejor la naturaleza de dicho debate”, dice. “El tono se suavizará a medida que el conflicto se vaya centrando más en las ideas y no en los individuos que lo llevan a cabo”.

Consejos para debates y conflictos sanos en el lugar de trabajo

Shauntrice Martin, directora ejecutiva de la Bay Area Urban Debate League, ha aplicado en su carrera las habilidades que adquirió de joven debatiendo. Para conservar la cordialidad en un proyecto de equipo, Martin sugiere lo siguiente:

Establecer directrices. Empieza con una lista. En el trabajo, Martin y su equipo usan una hoja de cálculo para definir las metas y los objetivos de un proyecto y quién es responsable de qué. “Tener metas claras y bien definidas, como en un debate, conseguirá que alcancéis ese logro como equipo de manera más eficaz”, comenta. “Que no se te olvide actualizar esa lista constantemente”.

Escoger tus batallas. Ten disposición para aceptar las discrepancias, pero no tengas miedo de defender lo que te apasiona, especialmente si eres mujer, persona de color o formas parte de cualquier otro grupo minoritario . Como Martin bien nos recuerda, lo peor que podemos recibir es un no. Como experiencia personal, se dio cuenta de que, cuando alzaba la voz, “no solo era beneficioso para mí, sino también para las organizaciones para las que trabajaba”.

Organizar los pensamientos de antemano. Destacar en un debate requiere practicar mucho lo que vas a decir. “Hacer lo mismo cuando te diriges a una negociación de trabajo puede ayudar a que la conversación no se vaya por las ramas y se llegue a un debate más productivo”, comenta Martin. Recomienda hacerte unas notas para ti con todos los puntos que quieres tocar y leerla en voz alta frente a alguien de confianza, para que “cuando estés en mitad de la ronda o en la reunión de personal, sepas cómo anunciar cada tema de manera que haga que los demás se centren en buscar soluciones o no en ti”.

Cómo los altos cargos y directivos pueden animar e invitar a aportar ideas, preguntas y opiniones en el lugar de trabajo

Los altos cargos definen cómo las organizaciones pueden crear espacios seguros donde plantear preocupaciones, compartir ideas y, en general, debatir conflictos en el trabajo. Algunas personalidades pioneras en las relaciones laborales abiertas y honestas son:

Rodney Williams, fundador de Lisnr, nos dijo a principios de año que, para fomentar la innovación, su equipo y él se inclinan por la incomodidad en cuanto al desacuerdo: “Creo que cuando te acomodas demasiado, buscas complacer de más; así que, si te acomodas, diría que te olvidas de la innovación”.

Bozoma Saint John, quien dirigía la marca y el marketing en Uber y Apple Music, dijo a Fast Company que utilizó la respuesta vaga a la primera iteración de Apple Music para dar el salto a proyectos de mayor envergadura: “Funciona como motivación. Hace que quieras hacerlo mejor y dar con soluciones más apropiadas”. Alienta a todos los que la rodean a que se tomen la crítica con neutralidad . “Debes prestar atención a las críticas. Aceptarlas y cambiar o aceptarlas y seguir adelante es cosa tuya, pero no son algo malo”.

Ed Catmull, presidente de Pixar, describió una tradición conocida como “brain trust” (grupo de expertos) que él creó para dar un respiro a las ideas y opiniones. El objetivo del grupo es eliminar la estructura de poder entre los equipos de producción y los puestos más elevados. “Entonces, se hace la magia”, dice. “Y con magia me refiero a que se deja a un lado el orgullo”.

La escucha activa y una buena comunicación son la piedra angular para la cultura laboral

Cambiar las expectativas dependiendo de la satisfacción con tu puesto de trabajo, el modo en que nuestro trabajo refleja quiénes somos y aumento de trabajadores a distancia evidencian que una comunicación eficaz y una buena capacidad de resolución de conflictos laborales será esencial en el futuro. Aprender técnicas para aceptar las discrepancias facilitará la colaboración, reforzará los vínculos en las relaciones laborales y aportará más innovación al negocio a largo plazo.